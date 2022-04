PARK-PÅSKE: Bildet er tatt påvSt. Hanshaugen i Oslo 17. april i fjor.

Påskens værvinner: − Sterk påskesol fra fredag

Fra langfredag og ut påsken kan det bli mye sol og opptil 15 varmegrader i lavlandet på Østlandet. Men onsdag og skjærtorsdag er det Møre og Romsdal og Trøndelag som får det beste været.

Av Jørn Pettersen

Samtidig er det også mange steder i Sør-Norge hvor det er opptil halvparten så mye snø som det pleier å være på denne tiden av året.

Det opplyser vakthavende meteorolog Martin Granerud ved Meteorologisk institutt til VG.

– De første dagene i påsken blir det sør for Stadt og Dovre skyet og perioder med regn i lavlandet og sludd og snø i høyden Hvor høyt man må, er avhengig av lokale forhold, men i nordlige deler av Østlandet snakker vi rundt 600 meter. Men uansett vil det bare komme litt snø og det er forbigående, sier Martin Granerud.

TRØNDELAG: Mens det har vært en snøfattig vinter i Sør-Norge, har det kommet opptil tre ganger så mye snø som normalt i I Møre og Romsdal og Trøndelag. Dette bildet er fra fra viewpoint Snøhetta tatt i påsken i fjor.

Mens Østlandet får godvær fra helgen av, er det Møre og Romsdal og Trøndelag som blir vær-vinneren den første delen av påsken.

– Onsdag og torsdag blir det lettskyet, lange perioder med sol og gode vindforhold. Slik blir det også resten av påsken i denne delen av landet, sier Granerud.

Han forteller at det i de nordligste landsdelene onsdag og torsdag blir det et skiftende skydekke med gløtt av sol.

– Men særlig i kystområdene er det utrygt for sludd og snøbyger, sier Granerud.

Han opplyser også Meteorologisk institutt onsdag har sendt ut gult farevarsel om snøfokk i Langfjella over Hardangervidda og Heiane, hvor det er kraftig snøfokk på grunn av sterk vind og snø.

– Farevarselet gjelder for fra første del av onsdagen og til kl. 17.00, sier Granerud.

Godt timet høytrykksrygg

Fra fredag bygger det seg opp en høytrykksrygg over Skandinavia.

– Den er godt timet i forhold til påsken Østafjells med mye sol og høyt skydekke. Det ligger an til fine dager med 10–15 pluss grader i lavlandet. På fjellet blir det kjøligere, men det ser ut til at det blir fine påskedager her også. På Finse for eksempel som ligger på 1200 meters høyde, blir det pluss grader på dagen, men kaldt om natten, sier Granerud.

– Men, understreker han, det blir sterk påskesol fra fredag og ut påsken, så det er viktig med solbriller og solkrem.

LITE SNØ: Det har vært lite snø på store deler av Østlandet denne vinteren. Dermed er det lite igjen til påske også. Dette bildet er tatt i Skåbu i Innlandet i helgen.

Flere skisteder i Sør-Norge er det i påsken bare halvparten så mye snø som det pleier å være på denne tiden.

– Det har vært en tørr start på året i Sør-Norge, noe som har satt sine spor i påskens skiløyper, skriver Meteorologene på Twitter.

– Dette har gitt lite nedbør, særlig Østafjells hvor det har vært mellom 10–50 prosent mindre nedbør enn vanlig. Men det er store forskjeller i Sør-Norge samlet sett. I Møre og Romsdal og Trøndelag derimot har vært opptil 2–300 prosent mer denne vinteren enn det pleier å være, sier Granerud til VG.

Opp mot 10–15 grader i Bergen

Granerud forteller at været på Vestlandet blir mer skyet og skiftende enn på Østlandet. På fredag er det utrygt for tåke første del av dagen.

– Men det blir gode temperaturer med opptil 10–15 grader i Bergen når tåken letter.

For Norlands vedkommende blir det den siste delen av påsken preget av skyer.

– Spredt regn på lørdag, men 2. påskedag kan det bli bra, sier meteorologen.

Troms og Finnmark er den delen av landet som ifølge vakthavende meteorolog får mest skyet vært og mest nedbør gjennom påsken.

– Fredag, lørdag og søndag blir det sludd og snøbyger med regn i lavere strøk. Mens det i Øst Finnmark og på Finnmarksvidda blir delvis skyet vær, sier Granerud.

Han varsler også at det på Svalbard skal passere to lavtrykk i løpet av påsken.

– Det betyr mye skyet vær og nedbør som kommer som snø i første del av påsken og sludd og regn i lavere liggende strøk, sier Granerud.