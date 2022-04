ØNSKER ENDRING: Unge Høyres fylkesleder i Agder Nicolai Østeby (19) er avgangselev og russ, og mener dagens opptakskrav til høyere utdanning skaper store bekymringer.

Vil endre dagens studieopptak: − En stressfaktor

For mange faller fra i løpet av studiene, mener Unge Høyre. Nå vil de at studiestedene selv skal få bestemme opptakskravene.

Av Ingvild Vik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nicolai Østeby (19) er fylkesleder for Unge Høyre i Agder, og avgangselev i år. Han mener at utdanningsinstitusjonene i større grad selv skal få velge opptakskrav for de ulike utdanningene, som et tiltak for å få flere motiverte studenter og færre som dropper ut.

I dag er det som hovedregel karakterer fra videregående som avgjør, i tillegg til noen muligheter for ekstra poeng, for eksempel for fullført førstegangstjeneste.

Østeby og Unge Høyre mener at det kan være andre faktorer enn skoleprestasjoner som avgjør hvor skikket du er til en utdanning.

– Det kan for eksempel være at studiesteder vil vektlegge noen karakterer mer enn andre, eller en løsning som er mer lik den de har i Danmark, hvor motivasjonsbrev, intervjuer eller andre ting du gjør utenfor skolen spiller mer inn, sier han.

Forslaget skal behandles på landsmøtet til Unge Høyre i juni.

1 av 5 fullfører ikke

I dag er det kunnskapsdepartementet som må gi dispensasjon fra hovedregelen om opptak. Et slik unntak gjelder for eksempel ved opptak til politihøgskolen.

– Vi vil flytte makten til studiestedene, som vi mener er bedre egnet til å ta disse vurderingene, sier Østeby.

Han peker på at mer enn én av fem bachelorstudenter ikke fullfører, og viser til en studie som støtter opp om at strengere opptakskrav ved lærerutdanningen har bidratt til å redusere frafallet.

– Man kan jo se for seg at det står mellom to kandidater med 57,3 og 57,4 poeng. Da er kanskje ikke den faglige kompetansen fra videregående så ulik, men det kan være andre ting som gjør den ene bedre egnet enn den andre, sier han.

– Vil ikke en slik ordning føre til veldig mye byråkrati?

– Hvis man klarer å ha en slik ordning i Danmark og andre land bør det også la seg gjøre i Norge. Det vil nok ikke gjelde alle studier, men heller noen få hvor man ser at snittet er skyhøyt, sier Østeby.

Han mener karakterpresset er en bekymring for mange videregåendeelever, som han selv.

– Det er jo en stressfaktor for mange at de må jobbe seg opp til helt sinnssykt gode karakterer i absolutt alle fag for å ha mulighet til å komme inn på drømmestudiet – selv om de kanskje har andre kvaliteter som også kan være gode indikasjoner på at de har de er egnet.

Advarer mot amerikanisering

Også AUF er åpen for å se på andre måter å løse studieopptaket på – hvis det er løsninger som kan fungere bedre enn dagens system. Det sier leder Astrid Willa Hoem.

– Vi tror at det finnes bedre løsninger enn den vi bruker i dag, men dette må utredes nøye før man bare foreslår noe nytt, sier hun.

Hun advarer mot det hun kaller en amerikanisering av opptaket ved å åpne for mer bruk av motivasjonsbrev.

– Det vet vi at ikke er like rettferdig som å se på karakterene, og det vil forsterke de sosiale skillene.

Hoem mener at en slik løsning vil gagne de mest ressurssterke, og peker på at det i USA er et marked for å kjøpe eller få hjelp med motivasjonsbrev.

AUF-lederen sier at hun mener andre løsninger bør utredes, og trekker frem Stoltenberg-utvalget, som i 2019 foreslo å vekte karakterene på videregående ulikt. I dag er det sånn at karakteren din i et lite fag vektes like mye som karakteren i et fag med langt høyere timetall.

– Det er spennende, og vil gjøre noe med hele karaktersystemet på videregående, sier hun.

Kan kreve mer ressurser

Leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Tuva Todnem Lund sier til VG at de mener generell studiekompetanse skal være hovedregelen for opptak til høyere utdanning, med noen unntak, slik det er i dag.

– Alle skal ha like muligheter til å ta høyere utdanning i Norge. Samtidig er vi ikke utelukkende negative til at institusjonene i større grad kan bestemme over opptakskrav, men da må vi være sikre på at det ikke gir utilsiktede konsekvenser, sier Lund.

Hun peker på at andre opptaksmetoder potensielt kan kreve mer tid og ressurser av institusjonene.

Lund er bekymret for at motivasjonsbrev og opptaksprøver vil favorisere de som har mest ressurser fra før.

Politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet Signe Bjotveit (Sp) skriver i en e-post til VG at regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal se på regelverket og komme med forslag til hvordan opptaket til høyere utdanning kan se ut i fremtiden.

– Vi ser frem til å få utvalgets anbefalinger, som de etter planen skal levere mot slutten av året.