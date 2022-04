AKTOR: Det er konstituert statsadvokat Daniel Sollie ved Oslo Statsadvokatembeter som fører saken for påtalemyndighetene.

I retten for Snapchat-overgrep: Mener tiltalte begikk fysiske overgrep etter løslatelse

Politiet mener mannen i 40-årene som er tiltalt for titalls Snapchat-overgrep også forgrep seg fysisk på to jenter etter at han ble løslatt fra varetekt.

Det var en henvendelse fra noen med tilknytning til en av jentene som satte politiet på sporet av den omfattende tiltalebeslutningen som nå behandles i Oslo tingrett.

En mann i 40-årene er tiltalt for overgrep mot 41 jenter, i all hovedsak nettovergrep gjennom Snapchat.

Han ble varetektsfengslet en periode da påtalemyndigheten og retten mente det forelå bevisforspillelsesfare i saken. Han ble senere løslatt, og politiet mener han begikk nye overgrep i denne perioden.

Mannen nektet straffskyld for alle tiltalepunkter da behandling av saken begynte onsdag.

– Etter at tiltalte ble løslatt fortsatte politiet etterforskning som avdekket nye forhold, herunder disse forholdene som medførte en ny pågripelse. Han har sittet varetektsfengslet på grunn av gjentagelsesfare siden, som til en viss grad sier noe om hvordan politiet og domstolene har vurdert disse nye forholdene, sier konstituert statsadvokat Daniel Sollie.

Det er totalt 41 fornærmede i saken, og hovedandelen av dem skal ha blitt utsatt for overgrep over Snapchat, ifølge tiltalen.

De overgrepene som politiet mener mannen begikk i perioden før og mellom varetektsfengslingene skal derimot ha vært fysiske, og han er tiltalt for seksuell handling med barn under 18 år for dette.

– Noen av forholdene har skjedd over en lengre tidsperiode og det er klart at belastningen for fornærmede øker når forholdet har vart over noe tid. Hvert enkelt straffbart forhold er alvorlig i seg selv og det er tale om mange alvorlige forhold, så det er en meget alvorlig tiltale, understreker Sollie.

Hevder andre står bak

Under sin forklaring torsdag presenterte mannen en rekke punkter han mener taler for at det er noen andre som har utført Snapchat-overgrepene for å felle ham.

Blant annet la han frem dokumentasjon han mener viser at uvedkommende kan ha klonet telefonen hans og brukt den til å begå de straffbare forholdene.

– Teorien om at telefonen hans har vært klonet har han ikke forklart seg om til politiet tidligere, så den var ny for retten. Tidligere har det vært snakk om fjernstyring, men vi var orientert fra forsvarer om at dette ville bli tema under tiltaltes forklaring, sier Sollie.

Tiltaltes forsvarere Haakon Åsli Skogstad og Frøydis Patursson ved Advokatfirmaet Sulland ønsker ikke å kommentere saken.

Blant motivene for hvorfor noen ville ønsket å utsette ham for dette sa tiltalte kunne være hevn. Han sa også i retten at han mente politiet ikke hadde etterforsket flere spor mannen hadde lagt frem for dem.

– Det er ikke nytt for politiet og påtalemyndigheten at det har vært pekt på ulike alternative gjerningsmenn med ulike motiv, sier Sollie og fortsetter:

– Det har vært en omfattende etterforskning, og politiet har en plikt til å etterforske både det som taler for og mot tiltalte – og det er gjort flere undersøkelser på bakgrunn av tiltaltes forklaring.

Godt nok opplyst

– Det må være noen konkrete holdepunkter for hvilke undersøkelser politiet skal gjøre. Politiet har også en plikt til å utføre relevante etterforskningsskritt, men samtidig ikke utføre unødvendige etterforskningsskritt, sier den konstituerte statsadvokaten.

Sollie forteller at det er gjort undersøkelser knyttet til påstandene som er kommet frem, som de mener er godt nok belyst.

– Så har tiltalte pekt på flere andre undersøkelser som kan gjøres, men det har ikke politiet og påtalemyndigheten funnet at det er grunn til å gå videre med i denne sak.

PROSEDERER: Daniel Sollie, konstituert statsadvokat Oslo statsadvokatembeter og Silje Kronkvist, politietterforsker Oslo politidistrikt.

Statsadvokaten sier videre at det er satt av nærmere en måned med bevisførsel, og peker på at påtalemyndigheten må være overbevist om skyld og kunne føre bevis for det i retten for å ta ut en tiltalte.

– I det så ligger det at vi mener det er tilstrekkelig med bevis og at forholdet er godt nok opplyst.

– Politiet har ingen interesse i å ta feil gjerningsperson, men er snarere tvert imot svært opptatt av å få tatt rett gjerningsperson for å forhindre ytterligere lovbrudd. Politiet er opptatt av – og bruker tid på – alternative hypoteser og på å sjekke ut alternative forklaringer som tiltalte måtte ha, understreker han.