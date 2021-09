Det siste døgnet er det meldt inn rundt 100 positive hurtigtester. Det skjer etter at det tirsdag ble delt ut 11.000 tester til byens studenter.

– Jeg tror ikke vi skal si at faren er over, men tallet er ikke høyere enn det vi har sett de foregående dagene, sier Wolden til VG. Han tar forbehold om at ikke alle studentene har tatt testene, og meldt inn resultatene ennå.