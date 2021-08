122 politikontor lagt ned – her åpner hun sitt første, andre og tredje

TYSNES/BJØRNAFJORDEN/FLESLAND (VG) Mens regjeringen har lagt ned hele 122 lensmannskontor, fikk Monica Mæland mandag åpnet sitt første nye politibygg. Hun bruker anledningen til å gå til frontalangrep mot Senterpartiet.

– Jeg forstår hvordan dette ser ut, når vi skal åpne fem politikontor i løpet av to dager på Vestlandet, to uker før valget, men det er altså helt tilfeldig.

Forsikringen kommer fra justisminister Monica Mæland på tre ulike politikontor-åpninger mandag, uten at noen av publikummerne ser ut til å la seg overbevise om akkurat den påstanden.

Mæland er på rundtur i sine hjemtrakter for å åpne tre nye politikontor. Dagen etter skal enda to åpnes av hennes statssekretær.

Kontorene hun åpnet, på Tynes, Bjørnafjorden og nye kontorer til politiet på Bergen lufthavn Flesland, er nye kontorbygg på steder politiet allerede har tilstedeværelsene.

Samtidig som tre politistasjoner får nye lokaler, har denne regjeringen lagt ned 15 lensmannskontor i Vest politidistrikt.

De gamle politilokalene på Tysnes var i så dårlige forfatning at de måtte sette ut musefeller, og at de regelmessig hadde besøk av skjeggkre til lunsj, forteller lensmann Terje Sperrevik.

Med nye kontorer kan dermed politiet i Tysnes fremover forhåpentligvis bruke mindre tid på å fange mus, og mer tid på å fange kjeltringer.

ÅPNING: Monica Mæland åpnet tre nye politikontor-bygg. På Tysnes, Bjørnafjorden og Flesland.

Første åpning

Mæland har vært justisminister siden januar 2020 – og forteller at Tysnes er det første politilokalet hun åpner som statsråd – etter regjeringen har blitt utskjelt for å legge ned til sammen 122 politikontor.

Og under samtlige åpninger bruker hun av sin tilmålte taletid til å adressere politireformen:

– Det har vært riktig å gjennomføre reformen, selv om vi har forståelse for at folk ønsker lensmannskontor nært seg, sier Mæland.

– Det er flott å se hvor fine kontorer politiet i Tysnes har fått, sier hun etter åpningen.

– Hva slags trøst er det i Jondal og Ullensvang med gjeve bygg på Tysnes når lensmannskontorene deres er nedlagt?

– Det er en trøst at vi har sterkere enheter, som gjør at vi kan bekjempe kriminaliteten som skjer på nett – uavhengig av hvor folk bor. Barn og unge i Jondal har i dag et mye bedre tilbud enn de hadde for bare noen få år siden, sier Mæland

RUNDTUR: Monica Mæland brukte en stor del av mandagen på å bli vist rundt på nye, offentlige bygg.

Nedlagte politikontorer i Vest politidistrikt Lensmannskontorene i følgende kommunene har blitt nedlagt under den borgerlige regjeringen: Selje, Hyllestad, Jølster, Gaular, Askvoll, Balestrand, Luster, Gulen, Solund, Austerheim, Samnanger, Vaksdal, Ulvik, Ullensvang og Jondal Vis mer

Sentralisere kompetanse

Mæland understreker nødvendigheten av at politiet legger inn ressurser på kriminalitet som foregår over nettet – særlig overgrep mot barn og unge.

– Da handler det ikke om å ha et politikontor i distriktet, men om at politiet er til stede på nettet og der kriminaliteten skjer, sier hun.

Mæland erkjenner at saken ikke har vært noen populær sak for regjeringen, men er fast bestemt på at det var nødvendig.

– Dette har vært en tøff sak å stå i. Men når jeg spør politifolk og politiledere om de vil tilbake til slik det var før, så har jeg knapt hørt noen svare ja. Så har reformen noen svakheter, og de tar vi tak i. For eksempel så må vi styrke de geografiske enhetene, og det er også neste steg for oss.

SKARPLADD: Politimester Kaare Songstad har skarpladd argumentene for hvorfor han er begeistret for politireformen.

Politimesteren er begeistret for reformen

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt forteller at han har et pragmatisk forhold til nærpolitireformen, og sier at han opplever den som i all hovedsak svært positiv, og at den har ledet til et bedre «politi-produkt» til samfunnet som helhet.

– Det er gode grunner til at kontorene som ble lagt ned, ble lagt ned. De var kostnadsdrivende og ville ikke ført til ønsket effekt, konkluderer han.

– Reformen har også medført at vi får lengre responstid til en del plasser, som følge av at vi sentraliserer. Det er en naturlig konsekvens av å legge ned lensmannskontor, men det er ikke snakk om mange plasser. Og mange av de nedlagte kontorene var jo ikke beredskapsaktører heller, sier politimesteren.

fullskjerm neste IRETTESETTER POLITIMESTEREN: – Jeg er litt bekymret for hvor stor andel av budsjettet til Vest politidistrikt som går til kake, sier justisministeren, etter å ha blitt servert dagens tredje stykke med marsipankake. 1 av 5 Foto: Helge MIkalsen / VG

– Symbolpolitikk

Han sier at han har forståelse for at «Ola nordmann» savner lensmannskontorene sine, men at man må skille nostalgi og virkelighet:

– Lensmannskontor slik folk husker det, er jo noe annet enn hva de har vært de siste årene. Før var jo lensmannen en som passe på og rykket ut til alle døgnets tider. Men så har det kommet omlegginger. Man begynte å jobbe i henhold til et nytt arbeidstidsreglementet. Det passet jo ikke med lensmannskontor-modellen, så åpningstidene ble redusert.

– Til slutt var det bare et politiskilt på veggen. Det er ren symbolpolitikk å skulle gjenåpne alle lensmannskontorene. Beredskap har jo ikke bare noe med bygg å gjøre, sier politimesteren.

EDDIE PÅ JOBB: Politibjørnen Eddie er drar opp bemanningen på Tysnes politikontor med 20 prosent. Om han telles i de offisielle statistikkene forblir uvisst.

Slår tilbake

Justisministeren retter kraftig kritikk mot Senterpartiet, den fremste kritikeren av nærpolitireformen. Særlig deres planer om å legge ned politidirektoratet får gjennomgå av Mæland.

– Senterpartiet skal legge ned politidirektoratet (POD, journ.anm.). Det er veldig, veldig alvorlig. Det er rett og slett en invitasjon til kriminelle om at det går dem lysere tider i møte.

Hun utdyper:

– POD utgjør i dag en utrolig viktig del av politiet. Sp vil legge ned det faglige organet som styrer politidistriktene, budsjettene og kjøper inn nye biler til politidirektoratet. POD gjør at en rekke beslutninger kan fattes faglig, ikke politisk. Som når det kommer til for eksempel midlertidig bevæpning.

– Hvilke kriminelle er det du da mener går lysere tider i møte?

– Alle. Vi vil da få et betydelig mindre faglig politi, styrt av et politisk departement. Dette sluttet vi med for mange tiår siden år siden, og Gjørv-kommisjonens anbefaling var å styrke POD, ikke legge det ned.

– Jeg skal ikke gå i tog for noe direktorat, men for at politiet skal ha faglig styring, sier Mæland.

MOTMÆLE: Senterpartiets Jenny Klinge slår tilbake mot Mæland.

Senterpartiet: – Paradoksalt

Senterpartiets Jenny Klinge tar til motmæle mot Mælands påstander om Senterpartiet.

– Dette er bare pisspreik. POD bekjemper ikke kriminalitet, de er et administrativt organ som koster nesten en milliard kroner årlig. Vi ønsker heller en egen politiavdeling under justisdepartementet som kan fatte faglige beslutninger, sånn som det var før man opprettet POD i 2001.

Klinge avviser at de vil sende ut noen invitasjon til kriminelle:

– Det er det regjeringen som sender ut en invitasjon til kriminelle. De mener at Schengen-samarbeidet og fri grensepassering er fornuftig. Det innebærer i praksis fri flyt av kriminelle over våre grenser.

Sp-politikeren kommenterer også justisministerens åpning av nye politibygg.

– Det er jo paradoksalt at Mæland skryter av å åpne nye bygg, når hun samtidig mener at Senterpartiet bare er opptatt av bygg når vi snakker om politireformen. Vi i Senterpartiet er mest opptatt av folkene i distriktene.