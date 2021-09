Helsedirektoratet anslo at halvparten av barn vil smittes - FHI mener det ikke stemmer

Flere tusen barn kan trenge tilsyn av spesialisthelsetjenesten, sa helsedirektør Bjørn Guldvog tirsdag. Nå kaller han tallet en «overestimering».

Publisert:

Det sier han selv på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Debatten begynte etter at helsedirektøren tirsdag kveld gikk ut i NRKog sa at flere tusen barn kan trenge sykehushjelp på grunn av coronaviruset denne vinteren.

Tallet Guldvog la til grunn, var at halvparten av totalt 700.000 barn under 12 år vil bli smittet. I Danmark har en matematiker lagt til grunn at halvparten av danske barn kan bli smittet innen nyttår.

Guldvog sa da at de ikke har grunnlagt for å si at det vil bli noe annerledes her til lands:

– Vi må forberede oss på at noe lignende kan skje i Norge også, sa han.

– Overestimering

På regjeringens pressekonferanse onsdag modererte Guldvog uttalelsene han ga til NRK.

– Det etterlatte inntrykket ble en overestimering av barn som kan trenge hjelp av helsetjenesten gjennom vinteren, sa han .

Han sier han snakket om anslag innenfor mulighetsrommet, ikke nøyaktig det som kommer til å skje.

– Vi har virkemidler vi kan ta i bruk for høye innleggelsestall dersom det skulle bli nødvendig, forsikrer helsedirektøren, som også understreker at man kan oppleve mange barneinnleggelser også med RS- og influensavirus.

Guldvog opplyser at FHI har vurdert at det er mest sannsynlig at vi vil ha mindre enn 500 innleggelser blant barn ila vinteren.

FHI: Usannsynlig

FHI sier det er vanskelig å være sikre på hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg fremover. Men at 350.000 barn under 12 år blir smittet i løpet av 2021, er usannsynlig:

– Dagens prognoser og tallgrunnlag viser en moderat økning i antall smittede i aldersgruppen under 12 år. I dag påvises det smitte hos cirka 180 personer daglig i aldersgruppen 0-10 år. Vi har på det nåværende tidspunkt ikke prognoser som tyder på verken 350.000 eller 400.000 barn i aldersgruppen under 12 år blir smittet i løpet av 2021.

– Selv hvis 1000 barn blir smittet daglig i de siste tre månedene av året, vil ikke det utgjøre mer enn 90.000 smittede. Og vi har ikke estimater som tilsier at vi får så mange som 1000 smittede barn per dag i aldersgruppen under 12 år, skrev assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm, i en e-post til VG forrige uke.

I FHIs beregninger for aldersgruppen 0-10 år, er det cirka to av 1000 som får påvist smitte som blir innlagt.

– Hvor mange utgjør det daglig?

– Akkurat nå legges det inn 3 – 4 barn i aldersgruppen 0-10 år i løpet av 10 dager på norske sykehus, det vil si gjennomsnittlig 0,35 barn per dag.