UOPPKLART DRAP: Trude Espås ble funnet drept i Geiranger i 1996.

Tengs-siktet sjekket ut av Espås-saken

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, er sjekket ut av Espås-saken. Det opplyser politiet sent lørdag kveld.

Av Eirik Røsvik

Fredag slapp politiet nyheten om at de hadde siktet en mann for drapet på Birgitte Tengs, og at de mistenker samme mann i 50-årene for drapet på Tina Jørgensen.

En annen uløst drapssak er den mye omtalt Trude Espås-saken. I 1996 ble 20 år gamle Espås funnet voldtatt og drept i Geiranger.

Bistandsadvokat John Christian Elden krevde lørdag at den siktede i Tengs-saken blir sjekket opp mot denne saken. Han er bistandsadvokat for foreldrene til Birgitte Tengs og bistandsadvokat for moren til Trude Espås.

Sent lørdag kveld melder politiet at 50-åringen sjekket ut av saken.

– Vi vet hvor han var den 8. august 1996. Han har alibi og var ikke i Geiranger da Trude Espås ble drept. Han er sjekket ut av saken, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

TV2 meldte første om utviklingen i saken.

PREGET: Det preger moren til Trude Espås at drapet på datteren ikke er oppklart, har advokat John Christian Elden uttalt. Her er Espås avbildet. Foto: NTB scanpix

Avsluttet fra politiets side

Skovly sier at de ikke gjør flere skritt for å undersøke en eventuell tilknytning til 50-åringen som nå er siktet i Tengs-saken.

– Det er avsluttet fra vår side, sier han.

På spørsmål fra VG sier han at de ikke har snakket med den siktede eller basert beslutningen på informasjon fra Sør-Vest politidistrikt.

Den siktede 50-åringens forsvarer, Stian Kristensen, sa tidligere lørdag til VG at det var vanskelig for ham å kommentere Eldens utspill om at politiet burde sjekke hans klient opp mot Espås-saken:

– Jeg vet ikke hvilket grunnlag Elden har for å uttale seg som dette, og hvorfor Espås-saken skal kobles opp mot min klient.