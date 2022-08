STATLIG EID: Flere av de største norske selskapene er deleid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. En rekke ansatte i departementet eier aksjer i nettopp disse selskapene.

Byråkrater eier aksjer i statlige selskaper – 18 har brutt reglene

18 ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet har unnlatt å melde fra til arbeidsgiveren sin om aksjene de eier. Flesteparten av dem eier aksjer i de statlige selskapene departementet selv har ansvaret for.

Byråkratene eier aksjer i store, delstatlige selskaper som DNB, Equinor, Kongsberggruppen, Norsk Hydro, Telenor og Yara. Samtidig jobber de i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), som forvalter det statlige eierskapet av disse selskapene.

De ansatte i departementet skal ifølge interne retningslinjer rapportere inn om de eier, kjøper eller selger aksjer i disse selskapene.

Det gjelder uansett om den ansatte eier aksjer for småpenger eller store summer.

Byråkratene må også rapportere eierskap og handel i selskaper uten statlig eierskap – hvis verdien på aksjene er mer enn 50.000 kroner.

Disse reglene har 18 ansatte i NFD brutt.

ANSVARLIG: Departementsråd Mette I. Wikborg er Nærings- og fiskeridepartementets øverste administrative sjef.

Reglene er ikke fulgt

Departementet oppdaget at de 18 personene har brutt reglene etter at VG har kartlagt alle de ansatte i departementet i aksjonærregisteret. Det er snakk om «både små og større summer», skriver departementsråd Mette Wikborg i en e-post formidlet av kommunikasjonssjef Hanne Skodje.

– Departementet har interne retningslinjer for handel med verdipapirer. Disse interne retningslinjene omhandler en registreringsrutine, som vi i arbeidet med å følge opp VGs henvendelse ser at ikke er fulgt i alle tilfeller, skriver Wikborg.

NFD har hittil ikke oppgitt hvilke type stillinger de som har brutt reglene innehar.

– VG reiser noen prinsipielle spørsmål rundt hvem som bør eie aksjer. Vårt utgangspunkt er og vil alltid være mest mulig ryddighet og åpenhet. Vi vil nå gjennomgå NFDs retningslinjer og rutiner. Hvilke typer aksjer medarbeidere skal kunne eie og hva som skal rapporteres til departementet vil være en del av denne gjennomgangen, fortsetter departementsråden.

EKSPERT: Jusprofessor Mads Andenæs.

– Viktig for tilliten

Mads Andenæs er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo (UiO), og har lang erfaring som toppbyråkrat i blant annet Finansdepartementet.

– Det er viktig for tilliten til Næringsdepartementet at disse reglene blir håndhevet. Dette viser at departementets ledelse må sørge for at folk etterlever disse pliktene, sier han til VG.

Andenæs forteller at norsk statsforvaltning har arbeidet med slike regler siden midten av 80-tallet.

– Det er for å skape tillit til at ingen misbruker sin stilling. Reglene er der for å sikre tilliten til forvaltningsorganet, men også beskytte de enkelte tjenestefolkene, sier han.

– Slurv i ganske stor skala

Jostein Askim er professor i statsvitenskap ved UiO, og har byråkratiet som et av sine forskningsområder.

Departementet må få ryddet opp, og antallet som ikke har meldt inn sine aksjeposter er for høyt, sier Askim.

– Det ser ut som slurv i ganske stor skala. Det blir verre om ansatte over lengre tid har latt være å melde inn sine aksjeeierskap, og det er en skandale om de i tillegg har behandlet saker til sin egen fordel. Men basert på det VG har funnet nå, er det foreløpig bare slurv, og jeg håper det ikke utvikler seg til en skandale, sier han til VG.

EKSPERT: Statsviter Jostein Askim.

Departementet: Ingen indikasjoner på inhabilitet

En ansatt i det offentlige har selv ansvar for å vurdere om hun eller han er inhabil, altså om det er omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Er du inhabil i en sak, skal du ikke være med å behandle den.

VG har spurt departementsråden om det har blitt gjort noen habilitetsvurderinger av de ansatte som eier disse aksjene.

– Selv om det er funnet at det er brudd på interne retningslinjer om registrering, har vi ikke funnet indikasjon på at lovreglene om habilitet ikke er fulgt av våre medarbeidere, skriver Wikborg.

Etter VGs spørsmål har departementet «minnet alle medarbeidere om de interne rutinene og gjør nå en gjennomgang av oppfølgingen av rutinen», skriver Wikborg.

– Vi vurderer blant annet om registrering av aksjeposter bør tas opp mer regelmessig, fortsetter hun.

Hun understreker også at ansatte som har aksjer i enkeltselskaper ikke deltar i forvaltningen av statens eierskap av selskapene der de selv har økonomiske interesser.

Info Statlig eierskap Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 71 selskaper. Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for statens eierskap i 20 selskaper. Det er børsnoterte selskaper som DNB, Telenor og Norsk Hydro, heleide selskaper som Statkraft og Flytoget, og enkelte deleide unoterte selskaper. Ifølge departementet er hovedoppgaven «å bidra til profesjonell forvaltning av statens direkte eierskap der målsettingen er å oppnå høyest mulig avkastning over tid og en god og ansvarlig utvikling for selskapene». I en tolkningsuttalelse fra lovavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2019, står det: «Vi tar utgangspunkt i at en tjenestemanns eierskap til aksjer i et selskap der organet forvalter statlig eierskap, kan utgjøre et særegent forhold, og at dette kan være «egnet til å svekke tilliten til» tjenestemannens upartiskhet. [...] Som nevnt må det også legges vekt på hvordan forholdet tar seg ut utad. En kan vanskelig se bort fra at det, sett fra publikums ståsted, kan oppfattes som en sammenblanding av private og offentlige interesser dersom en statstjenestemann eier aksjer i et selskap som vedkommende samtidig er satt til å delta i forvaltningen av på vegne av staten». Vis mer

Innsideforbud

– Dette er kolleger som spiser lunsj sammen og snakker om jobben sin med hverandre. Kan personer som ikke jobber direkte med eierskapsforvaltningen likevel få kunnskap om den fra kolleger?

– Ifølge verdipapirhandelloven er det forbudt for personer som har innsideinformasjon å handle i aksjer eller oppfordre til handel med aksjer. Dette gjelder for medarbeidere i departementet på samme måte som for alle andre som måtte ha tilgang til innsideinformasjon, skriver Wikborg.

Hun fortsetter:

– I departementet legger vi opp til en kultur som tilsier at sensitiv informasjon behandles med omhu. Dette innebærer for eksempel skjermingsprosedyrer i saksbehandlingssystemet vårt.

NEI TIL INTERVJU: VG har forsøkt å få et intervju med departementsråd Wikborg siden 28. juli.

Vil ikke intervjues

Wikborg er den administrative sjefen i NFD. Det er departementsråden, ikke næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) eller fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap), som har ansvaret for de interne reglene knyttet til aksjeeierskap.

VG ba første gang om et intervju med Wikborg den 28. juli. Det ble avslått av en kommunikasjonsrådgiver i departementet. Grunnen var ferieavvikling.

I de 27 påfølgende dagene har VG gjentatt intervjuforespørselen flere ganger, også etter fellesferiens slutt.

Forrige fredag formidlet kommunikasjonssjef Skodje at Wikborg «takker nei» til intervju. I stedet svarer hun på VGs spørsmål i en e-post sendt fra kommunikasjonssjefen.