LOs tre topper går sammen og utfordrer Støre

Etter en årelang kamp erkjenner omsorgsselskapet Stendi at deres omsorgsarbeidere skal behandles som arbeidstakere. De tre mektigste lederne i LO går sammen ut og krever at Ap-leder Jonas Gahr Støre følger opp med lovendring.

– Vi krever at Jonas Gahr Støre og hans nye regjering sørger for et lovverk som sikrer at arbeidstakernes rettigheter sikres og at ingen i fremtiden skal få oppleve hva våre medlemmer i Stendi har opplevd, sier Fagforbund-leder Mette Nord.

– Viktigste rettsavgjørelse ever

Hun har akkurat fått vite at store deler av dommen fra Borgarting lagmannsrett er rettskraftig i søksmålet mot Stendi.

– Vi vant frem på alle de viktige prinsipielle sidene i denne saken. Det store gjennomslaget, som jeg mener er den viktigste rettsavgjørelsen innenfor arbeidslivet noensinne, er at det nå er rettskraftig at ansatte/innleide har rett til å være vanlig arbeidstaker og ikke bli tvunget til å opprette enkeltmannsforetak (ENK), sier Nord, som leder LOs desidert største forbund, med 395.000 medlemmer.

VG rettet i 2018 og 2019 fokus mot Aleris Ungplan & Boi, som nå er overtatt av Stendi. Blant annet om meget spesiell behandling av sine omsorgsbehandlere.

22 av dem gikk til sak.

Fortsatt kamp om 22 millioner

I Borgarting lagmannsrett fikk de medhold i at de, mens de har arbeidet for Stendi, har vært arbeidstakere og ikke selvstendige oppdragstakere, som må opprette et enkeltmannsforetak, for å kunne jobbe for omsorgsselskapet.

Stendi ble i lagmannsretten også dømt til å betale de 22 omsorgsarbeiderne 24,1 millioner kroner, samt sakskostnader på 17,5 millioner kroner til Fagforbundet.

Mandag 13. september 2021 anket Stendi over enkelte økonomiske spørsmål i saken, mens hoveddelen av dommen fra lagmannsretten ble akseptert og er nå endelig.

Stendi aksepterte at omsorgsarbeiderne skal klassifiserer som arbeidstakere, ikke enkeltmannsforetak.

Stendi sier også ja til å dekke sakskostnadene på 17,5 millioner kroner, men vil fortsatt at Høyesterett skal behandle saken med 22 av 24,1 millioner kroner av etterbetalingene.

Eggum krever at Støre går i bresjen

– Dette dreier seg ikke om å blande seg borti en pågående rettssak, men klargjøre hva den nye regjeringen vil gjøre med sentrale utfordringer i arbeidslivet vårt, sier Eggum, som leder det største forbundet i privat sektor i LO, Fellesforbundet.

– Vi krever at lovverket blir presisert og at Jonas går i bresjen for det, sier Eggum.

LO-toppen sier dette ikke dreier seg om en sak i et omsorgsselskap, men en utvikling i en rekke bransjer.

– Vi tok opp kampen for de Foodora-ansatte som streiket seg til seier, som både sikret dem rett til å organisere seg og å slippe å opprette et enkeltmannsforetak for å kunne jobbe der, sier Eggum.

– Vi vant, men..

Han sier at loven må brukes fordi det er mange andre som bruker samme metode.

– Vi vant den viktige kampen, men vi ser nå at andre lignende selskaper fortsatt krever at ansatte ikke skal være vanlig ansatt, men tvinges til å opprette enkeltmannsforetak.

– Hva må Støre gjøre?

– Han må endre arbeidsmiljøloven, slik at arbeidstakerne i Norge faktisk får være arbeidstakere, som sikrer pensjonsrettigheter og et regelverk som hindrer usaklige oppsigelser og avskjeder.

LO-sjefen støtter kravet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik slutter seg til kravet.

– Dette er et godt eksempel på at det kreves en opprydding og det må Jonas bidra til. Forarbeidet er allerede gjort: Fougner-utvalget har laget en utmerket rapport, som konkret peker på hva som kan gjøres, sier LO-lederen.

Støre: - Alvorlig problem

Ap-leder Jonas Gahr Støre gir ingen løfter, men han gir støtte.

– Uthuling av arbeidstakerbegrepet er et alvorlig problem i mange bransjer. Det er ikke greit at folk som egentlig er arbeidstakere mister rettigheter fordi de feilaktig betegnes som selvstendig næringsdrivende eller frilansere.

Støre er enig i at loven må vurderes.

– Stendi-saken har vist at selv om loven faktisk er på arbeidstakernes side, er den ikke tydelig nok. Arbeiderpartiet har lange sagt at vi vil gjennomfør en opprydning i arbeidslivet, og styrke folks rett til en trygg jobb og en lønn å leve av.

Han legger til:

– Vi vil blant annet ha en tydeligere definisjon av hvem som skal ansees som fast arbeidstaker. Denne typen avklaringer og endringer er også i tråd med Fougner-utvalgets anbefalinger.

Har endret praksis

Kommunikasjonsdirektør Julie C. Borchgrevink i Stendi sier at de har endret sin praksis.

– Daværende Aleris Ungplan & BOI intensiverte arbeidet med faste ansettelser i 2017/2018, og hovedregelen i selskapet har siden da vært faste ansatte, sier hun.

Hun sier at det er viktig for dem å anke lagmannsrettens vurderinger av etteroppgjøret.

– Lagmannsretten har definert saksøkerne som ordinære ansatte, men etteroppgjøret innebærer at man ikke har tatt hensyn til det saksøkerne allerede har fått utbetalt for de samme timene i konsulenthonorar.