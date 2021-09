SIKTET FOR DRAP: Et ektepar ble funnet døde i en leilighet på Kolbotn natt til onsdag denne uken. Den avdøde mannen er nå siktet for drap.

Avdød ektemann siktet for drap på kona på Kolbotn

Politiet mener at ektemannen først tok livet av sin kone, før han deretter tok sitt eget liv.

Det var natt til onsdag denne uken at politiet rykket ut til boligen på Kolbotn. Der fant de et ektepar i 40-årene døde med store skader.

Fredag mottok politiet de foreløpige obduksjonsrapportene, og har på bakgrunn av denne, samt opplysninger fra den tekniske og taktiske etterforskingen, siktet den avdøde ektemannen for drap på sin kone. Det opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding.

– De foreløpige obduksjonsrapportene, sammenstilt med opplysninger fra den tekniske og taktiske etterforskingen, styrker også politiets oppfatning om at han etter drapshandlingen tok sitt eget liv, sier politiadvokat Marthinsen.

Beslaglagt kniv

Politiet er også av den oppfatning at det er brukt kniv under drapshandlingen. Det er gjort beslag av en kniv fra åstedet, skriver politiet.

– Dette er en svært spesiell sak som er tragisk og vond for alle involverte, sier politiadvokat Nina Marthinsen i Øst politidistrikt i pressemeldingen.

DRAPSETTERFORSKNING: Politiet iverksatte drapsetterforskning etter at de fant et ektepar i 40-årene døde i en bolig på Kolbotn natt til onsdag.

Hun ønsker overfor VG ikke å si noe om hva slags type kniv som har blitt brukt.

– Vi har ingen oppfatning om at det skal være flere kniver eller andre gjenstander per i dag. Vi har gjort funn av én kniv, men kan ikke utelukke at det gjøres funn av andre ved nærmere ransaking.

Den drepte kvinnen har hatt en lang karriere innenfor helsevesenet, og var nå ansatt i kommunen, ifølge VGs opplysninger.

Den avdøde mannen har jobbet flere år i politiet, og blant annet vært ansatt i Økokrim, Spesialenheten for politisaker og nå ved Politihøgskolen.

Kontaktet etter 15 minutter

Politiet opplyser at etterforskingen vil fortsette i noe tid og at det gjenstår avhør av vitner og andre.

– Vi vil fortsette å kartlegge og innhente relevant informasjon som kan bidra til å belyse saken, skriver politiet.

Politiet anslår at drapet fant sted rundt klokken 01 natt til onsdag. De ble kontaktet om hendelsen klokken 01.15.

– Vi tror at det rundt klokken 01 var voldsutøvelse mot kvinnen, som etter hvert medførte døden, og at mannen på et tidspunkt tok sitt eget liv.

– Hvilke etterforskningsskritt gjenstår?

– I første rekke er det å vente på rapporter fra etterforskningsskritt som allerede er igangsatt. Det gjenstår fortsatt avhør av familie og omgangskrets, sier politiadvokaten til VG.

Hun ønsker ikke å svare på om noen av naboene har hørt noe drapsnatten, eller om naboer er avhørt.