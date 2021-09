Norske studenter møter brexit-problemer Flere norske studenter måtte utsette studiestart fordi de ikke har fått visum til Storbritannia. De har betalt tusenvis av kroner for visumsøknaden, men bare fått forsinkelser og rot. Kari Aarstad Aase Av Publisert 17. september, kl. 14:53 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Nadia Haslestad Hammami (23) søkte om visum allerede i juni. Etter først å ha fylt ut søknaden på nett, og trodd alt var i orden, fikk hun beskjed om å møte på et kontor i Oslo for å skanne fingeravtrykk og pass. Der sa de at hun skulle få passet tilbake med visum etter tre uker.

– Det er ekstremt stressende og frustrerende, sier Irmelin Johnsen Drangsholt, som hittil har brukt 26.000 kroner på visumprosessen og den pålagte helseavgiften norske studenter må betale etter brexit. Hun har fortsatt ikke fått noe visum.

Magnus Høyer-Humberset (24) har fylt ut visumsøknaden to ganger, en gang i en app, og en gang på nett. Pris pr. gang 17.000. Han har fortsatt ikke fått noe visum, selv om han betalte flere tusen ekstra for ekspressbehandling.

Norske studenter møter brexit-problemer

Norske studenter har møtt en vanskelig prosess i jakten på visum.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg fikk etter hvert en pakke i posten som inneholdt passet mitt, og det jeg trodde var visum, men det er det ikke. Det viser seg at det også skulle ligget ved et brev der det står visanummer, varighet, begrunnelse etc., som er det egentlig visumet. Det har de glemt å legge ved mitt pass, forteller Nadia Haslestad Hammami, som skal studere diplomati og internasjonale relasjoner ved St. Marys college i London.

– Jeg har ringt og ringt til alle jeg kan komme på i over en måned. Nesten ingen svarer meg, men Home Office i Storbritannia innrømmer at det er gjort feil. Men ingen kan hjelpe meg å rette den. Jeg føler meg helt hjelpeløs.

Snart starter skolen, uten at hun vet noe mer om hvordan og når hun kan komme seg til London.

Ambassadør Richard Wood

Både Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet sier overfor VG til at det er britiske myndigheter og den britiske ambassaden i Oslo som er ansvarlige for regler for innreise til og opphold i Storbritannia.

Studentene VG har snakket med, sier de ikke har fått hverken svar eller hjelp av ambassaden.

Irmelin Johnsen Drangsholt

– Det verste er at det ikke er noen vi kan spørre eller få svar hos, sier Irmelin Johnsen Drangsholt (23).

Hun skal begynne på sang og musikk ved BIMM i London, og søkte visum 9. august. Også hun måtte møte i Oslo etter å ha fylt ut søknaden på nett.

– Jeg bor i Trondheim, så det ble ekstra penger til flybillett til Oslo. Pluss at det kostet flere hundre kroner å bestille time på visumkontoret, forklarer hun.

De lovet henne behandlingstid på maks 15 arbeidsdager.

Det er fire uker siden, og hun har fortsatt ikke hørt noe.

– Jeg vet ikke hvor passet mitt er, jeg kommer ikke i kontakt med noen. Jeg har nå måttet endre flybillett til London for tredje gang. Introduksjonsuken på skolen gikk jeg glipp av, sier Irmelin

Hun har forsøkt å ringe visumkontoret, den britiske ambassaden og UD.

– De som i det hele tatt svarer, sier de ikke kan hjelpe eller ikke har noe med det å gjøre.

Det er ekstremt stressende og frustrerende, sier Irmelin, som hittil har brukt 26.000 kroner på visumprosessen og den pålagte helseavgiften norske studenter må betale etter brexit.

– Jeg har gått på skole i Korea tidligere, og det var kjempeenkelt med visum, de fikset det på ambassaden på kort tid og det kostet nesten ingenting, forteller hun.

ANSA-president Sebastian Hytten

– De akutte problemene som studentene nå opplever, er det TLS og britiske myndigheter som må løse (TLS er et selskap britiske myndigheter bruker til å håndtere visumsøknadene, red anm.). Det er utrolig leit at dette er noe som går utover studenter og elever som nå ønsker å studere i Storbritannia, sier president i studentforeningen ANSA, Sebastian Hytten.

Han sier ANSA fraråder alle studenter å reise til Storbritannia før de har fått innvilget studentvisum.

Magnus Høyer-Humberset (24) har allerede gått glipp av introduksjons-uken ved Kings College, der han skal begynne på master i internasjonal politisk økonomi.

Han har fylt ut visumsøknaden to ganger og betalt over 30.000 kroner. Han har fortsatt ikke fått noe visum, selv om han betalte flere tusen ekstra for ekspressbehandling.

I tillegg til prisen for flere ombookinger av fly til London, måtte han fly fra Stavanger til Oslo for å møte på visumkontoret, slik de andre også måtte.

Fredag ettermiddag fikk han en mail som han tolker som at visumet hans er i orden.

– Passet og visumet befinner seg slik jeg forstår det, i Tyskland. Når det kommer til meg, vet jeg fortsatt ingenting om, sier han oppgitt.

Den britiske ambassaden i Oslo sier de er oppmerksom på at enkelte norske studenter har hatt problemer med visum-prosessen og er klar over frustrasjonen mange føler som følge av dette.

– De aller fleste søkere fra Norge har mottatt søknaden sin i tide. Det er et lite antall søknader som venter på avgjørelse, og de aller fleste av disse er innenfor våre servicestandarder. En liten andel av denne gruppen er utenfor servicestandarder, og vi jobber med å behandle disse så raskt som mulig, sier en talsperson for ambassaden til VG.

De anbefaler studentene som har problemer om å ringe noen oppgitte telefonnumre i Storbritannia for å få hjelp.

Utveksling mellom studenter som har forsøkt å ringe telefonnummeret ambassaden oppgir.

– Det har vi prøvd alle sammen tror jeg. Vi ringer i timevis uten noen gang å komme gjennom, sier studentene VG har snakket med.

Og mens de fortvilte studentene venter på noe annet enn telefonsvarer, løper telefongebyrene til Telenor.