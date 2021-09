MÅ I RETTEN: Den Oslo-baserte fastlegen i 60-årene må møte i tingretten i slutten av september.

Søkte hjelp hos fastlegen – skal ha blitt dopet ned og voldtatt

Etter å ha opplevd en traumatisk livshendelse, oppsøkte kvinnen fastlegen sin for å få hjelp. Der skal hun ha blitt injisert med morfin og utsatt for seksuelle overgrep.

Ved flere anledninger fra mars til september 2018 skal den mannlige fastlegen i 60-årene ha utsatt den fornærmede kvinnen for seksuelle overgrep på et legesenter i Oslo.

Flere av overgrepene skal ha skjedd etter at fastlegen skal ha injisert det smertestillende middelet morfin og det beroligende middelet stesolid i pasienten.

Torsdag må fastlegen møte i Oslo tingrett, hvor han står tiltalt for blant annet voldtekt, utnyttelse av stilling og for å ha fremsatt en rekke seksuelle fantasier om den fornærmede kvinnens mindreårige datter.

– Han erkjenner ikke straffskyld, utover det har jeg ingen kommentarer, sier mannens forsvarer, Oscar Ihlebæk, til VG.

Kvelertak og slag

Det var på vårparten i 2018 at kvinnen ble utsatt for en traumatisk livshendelse som førte til at hun oppsøkte sin mangeårige fastlege for å få hjelp.

Det skal ha blitt starten på over et halvt år med seksuelle overgrep, ifølge tiltalen mot fastlegen.

Overgrepene fant sted på både fastlegens kontor i Oslo, men også en annen adresse på Østlandet.

Under flere av overgrepene skal mannen, etter å ha dopet kvinnen ned, også ha tatt kvelertak på henne. Han skal ifølge tiltalen også ha sparket og slått henne ved minst én anledning under overgrepene.

Et av overgrepene, som påtalemyndigheten karakteriserer som voldtekt, skal ha skjedd på legesenteret i Oslo en sen sommerkveld i 2018.

Mannen skal da ha gjennomført fullbyrdet voldtekt av kvinnen, som da var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg det fordi fastlegen hadde dopet henne ned med morfin.

– Dette er en belastende sak for henne. Hun er glad for at saken kommer opp for retten, men hun gruer seg og ser frem til å få det overstått, sier kvinnens bistandsadvokat, Lene Tønset, til VG.

Delte seksuelle fantasier

Utover høsten skal fastlegen også ha delt sine seksuelle fantasier om pasientens mindreårige datter.

Han sendte da en rekke sms-er til kvinnen hvor han blant annet uttrykte at han ønsket å dope ned både mor og datter for deretter å «leke» og «kose».

I en av sms-ene beskriver han hvordan man kan knuse tabletter med et svært potent sovemiddel, ha det i sjokoladepålegget, hvorpå personen da sovner i løpet av 20 til 30 minutter. Han skriver videre «Så kommer jeg. Så tar vi og leker».

Helsetilsynet: – Ser svært alvorlig på saken

Mannen er også tiltalt for brudd på helsepersonelloven for å ha unnlatt å utføre sitt arbeid i samsvar med kravene til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.

Det var politiet som informerte Statens helsetilsyn om forholdet.

– I tillegg til straffesporet ble legens autorisasjon suspendert i oktober 2018. I slutten av 2019 ble det fattet et endelig vedtak i saken og han ble fratatt autorisasjonen, sier avdelingsdirektør i helsetilsynet Anne Myhr til VG.

– Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på saken og det er også bakgrunnen for at vi konkluderte med lovens strengeste reaksjon, altså tilbakekall av autorisasjonen, fortsetter avdelingsdirektøren.

Rettssaken mot mannen starter i Oslo tingrett 30. september og varer til 15. oktober.

Statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir i Oslo statsadvokatembeter har ikke besvart VGs henvendelse om denne saken.