STRØMSTAD: Gunnar Ekjord går på fergeleiet i Strømstad etter å ha fått en fjerde Moderna-dose. Om den virker, får han vite om tre uker.

Dro til Strömstad for en fjerde vaksinedose: − Litt absurd

STRÖMSTAD (VG) Nyretransplanterte Gunnar Ekjord har hatt null effekt av tre vaksinedoser. På et apotek i Strömstad sentrum får han sin fjerde.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det er litt absurd at jeg må til Sverige for å få vaksinen, sier Gunnar Ekjord (49) da VG møter ham ved fergeleiet i Strömstad.

Han har prøvd å få tak i en av vaksinedosene som risikerer å kastes rundt i Norge nå, men har fått nei fra vaksinesentrene.

Ekjord, som jobber med markedsføring i flybransjen, er en av 200.000 immunsupprimerte i Norge. Disse får tilbud om en tredje vaksinedose i dag, men mange har ikke fått en effekt av den heller fordi de går på immunhemmende medisiner. Disse medisinene tar knekken på virkestoffet i vaksinen før det får fungert.

VG har sett dokumentasjon på at Ekjord ikke har fått antistoffer etter tre vaksinedoser.

APOTEKET: Her inne får Gunnar Ekjord vaksinen som kan gi ham beskyttelse mot covid-19.

Reagerte på FHI-uttalelse

Det var spesielt et radioinnslag med FHI-overlege Preben Aavitsland som gjorde at han kastet seg over telefonen for å få tak den fjerde dosen.

– At en fullvaksinert overlege sier at det ikke er krise å kaste titusener av vaksinedoser når vi har vaksinert millioner, det er en blanding av frekt og arrogant. Det er så mange av oss som har lyst på disse dosene. Man kaster bare ikke vaksiner når det er mulig å bruke dem.

– Det blir rett og slett bare for dumt, og jeg tenkte at det er klart at jeg skal prøve å få en fjerde dose nå, uansett hva FHI sier.

Ekjord vurderte først å ta reise tur-retur til Frankrike på dagen, hvor man kan få vaksine på kjøpesentre, men sendte av gårde en e-post til Sverige og spurte om de hadde mulighet til å gi ham en dose. Noen dager senere ringte de opp og sa de hadde noen doser til overs.

Preben Aavitsland sier til VG at han synes det er leit at noen tusen doser må kastes, spesielt fordi kommunene har jobbet hardt for å utnytte hver eneste dose.

– Nå er heldigvis leveringssituasjonen bedre, og vi har flere hundre tusen doser i reserve. Denne reserven og leveringsavtalene med produsentene gjør at det ikke blir noen krise når kommunene må kaste noen doser.

– Hjelper hverandre over grensen

Tilbake i Strömstad: Ekjord vinkes inn til et avlukke bak disken av sykepleier Rikard Bergbrant på apoteket i Strömstad:

– Välkommen! I dag er det Moderna.

SPENT: Gunnar Ekjord får fjerde dose av sykepleier Rikard Bergbrant.

Gunnar viser det det svenske ID-nummeret han har fått som en midlertidig løsning slik at vaksinen skal kunne registreres i systemet og overføres til Norge.

Bergbrant synes ikke det er et stort dilemma å gi en ekstra vaksinedose til en som trenger det i stedet for å kaste den:

– Akkurat i dette tilfellet er det sånn at vi hjelper hverandre over grensen.

BEVIS: Fjerde dose er i boks.

Vaksinen settes uten den store jubelstemningen. For Ekjord vet ikke om denne vaksinen vil gi ham nok beskyttelse til å kunne leve som før pandemien.

– Nå er jeg bare spent på om antistoffene kicker inn.

Immunolog Fridtjof Lund Johansen ved Oslo universitetssykehus jobber med en vaksinestudie på immunsupprimerte, og sier han skjønner at Ekjord tok turen over grensen.

– Jeg har full sympati og forståelse for det valget. Det er mange som er i en vanskelig situasjon. Derfor gjør vi en studie for å finne ut hvor mye effekt immunsupprimerte kan få etter fjerde vaksinedose.

Lund Johansen sier det kan være vanskelig å anslå akkurat hvilke pasienter som vil ha en effekt av en ekstra dose eller ikke, men tror ikke det er umulig at de som ikke har hatt noen effekt av tre doser kan få litt beskyttelse etter fjerde.

Studien skal etter planen sette i gang om få uker.

VENTETID: Gunnar Ekjord måtte som alle andre vaksinerte vente et kvarter etter vaksinasjonen. Men det er først om tre uker han vet om den funket.

Organtransplanterte er særlig utsatt for alvorlig covid-19-sykdom på grunn av livslang behandling med immundempende medikamenter, og dødeligheten hos voksne pasienter er rapportert å være rundt 20 prosent, ifølge FHI.

Aavitsland sier de vil vente på resultatene fra studien på Oslo universitetssykehus før de ruller ut en fjerde dose:

– Vi vet ikke om han og andre i hans situasjon vil ha større nytte enn bivirkninger ved en fjerde dose. Derfor avventer vi resultater fra blant annet en studie ved Oslo universitetssykehus. Vi må ha en god grunn for å vaksinere folk. At det finnes vaksiner, er ikke god nok grunn.

I halvannet år har Ekjord holdt seg unna kontoret, kollektivtrafikk og begrenset kontakt med venner og familie.

SYSTEMET: Når han først må ta turen over grensen, kan han like gjerne få med seg kvoten tilbake.

– Hva gjør du hvis du ser at du om tre uker er immun?

– Jeg har aller mest lyst til å reise igjen. Ta en tur til Paris, Roma eller kanskje til Alpene med venner og spise god mat i flotte omgivelser. Og vite at hvis jeg får covid vil det etter all sannsynligvis være som en mild influensa. Da kan jeg slappe av.