VOLDSOFFER: Roy Løseth (48) arbeider i barnevernet i Agder. Han er 60 prosent sykemeldt etter en knivstikking i desember 2021.

Sykmeldt etter knivdrama på jobb: − Skammer meg på et vis

For en røslig sosionom som er blitt truet med kniv, slått bevisstløs og skutt i hånden på jobb, var gutten som lusket utenfor institusjonen ingen trussel.

Av Sven Arne Buggeland

Roy Løseth stormet ut, men fikk en serie raske slag mot overkroppen før angriperen sprang til skogs. Da han kom inn, var den hvite T-skjorten rød av blod.

Ti måneder senere er han delvis sykmeldt.

– Jeg skammer meg på et vis, sier 48-åringen som har jobbet på institusjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUF) i Agder de siste ti årene.

Han vet at han ikke har grunn til å føle seg utrygg, men kroppen reagerer annerledes.

– Det er noe ubearbeidet som likevel preger meg, sier Løseth til VG.

– Tatt helt på sengen

Han er en diger mann. 110 kilo og 187 cm på strømpelesten. Skallen er snauet, helskjegget gråsprengt. De kraftige armene er tatovert. Han pumper jern og kjører motorsykkel.

– Trygg med deg i ryggen på jobb, skriver en kvinnelig kollega på Facebook.

Roy Løseth blir ofte satt inn der det er bråk, truende atferd, psykiatri og rus. Han har mange års erfaring som utekontakt.

– Jeg har blitt truet med kniv og øks på jobb. Jeg har blitt slått ned og fått ribbeina knekt. Jeg ble skutt i hånden av en bruker for ti år siden. Men det var annerledes.

– På hvilken måte?

– De gangene bygget situasjonen seg opp. Da får du adrenalin, da gjør du deg klar til kamp. Men denne desemberkvelden ble jeg helt tatt på sengen.

KRAFTKAR: Sosionomen er kraftig og veltrent og blir ofte satt inn der det er bråk og truende atferd.

– Hugget med tapetkniv

Helgeskiftet på en omsorgsinstitusjon for ungdom på Sørlandet var nesten over.

Plutselig ser han noen bevege seg i hagen utenfor institusjonen. Han går ut i kveldsmørket og finner en ung mann som han anslår å være i 18–20-årsalderen.

– Jeg rakk bare å si hallo før han gikk til angrep. Jeg tror jeg blir slått og blir litt irritert, for det var ydmykende. Men så springer han inn i skogen, sier Løseth.

Først når han kommer inn til kollegaen, oppdager de alt blodet. Han tar av seg på overkroppen og finner fire blødende sår. To i magen, ett i siden og ett i skulderen.

– Sannsynligvis ble jeg hugget med en tapetkniv. Jeg kjente ingen voldsom smerte og følte ikke at jeg var alvorlig skadet. Det var ydmykelsen som sved mest.

– Inn i sjokktilstand

De ansatte låste umiddelbart dørene og sjekket at ungdommene var hjemme og trygge. Så ble politiet varslet. Raskt var et massivt oppbud av utrykningskjøretøyer på stedet.

– Da de overtok kontrollen og jeg ble sendt til legevakten, reagerte jeg med kvalme, oppkast og frysninger. Jeg gikk inn i en sjokktilstand, sier barnevernsarbeideren.

Agder politidistrikt har etterforsket knivstikkingen, uten å finne gjerningsmannen.

– Jeg liker å tenke at angrepet ikke var personlig. Jeg tror det var helt tilfeldig.

– Kunne du håndtert situasjonen annerledes?

– Jeg var nok litt nonchalant. Jeg har lært at vi skal være to i truende situasjoner. Men jeg oppfattet ikke situasjonen som truende. Jeg var jo dobbelt så stor som gutten der ute.

MACHO: Han føler seg utilstrekkelig og skamfull, fordi kroppen har reagert så sterkt etter voldsepisoden for ti måneder siden.

Tryggheten er borte

Roy Løseth har vært sykmeldt siden hendelsen. Han snakker om alle reaksjonene i kroppen som viljen hans ikke får gjort noe med.

– Jeg får ikke sove og tar tabletter mot kvalme. Jeg får senebetennelse, fordi jeg er så anspent. Det er en panikkfølelse, kroppen forteller at jeg er i fare.

Lønseth har hele livet lest en roman i uken. Nå er konsentrasjonen borte.

Den erfarne sosionomen føler at tryggheten er tatt fra ham.

– Sunn og naturlig reaksjon

– Jeg skammer meg jo på et vis. Det er kroppen som snakker, fordi jeg ikke klarer å sette ord på det jeg opplever. Jeg føler meg utilstrekkelig. Det er flaut og ikke spesielt macho.

– Har du søkt hjelp?

– Jeg har mange gode kolleger som jeg har snakket med. Jeg har også gått noen ganger til psykolog og snakket med fastlegen.

– Hva sier legene?

– De sier at jeg må bruke tid, at kroppens reaksjon bare er sunn og naturlig.

– Du som så ofte har møtt vold og trusler, hva var annerledes denne gangen?

– Kanskje at jeg var helt uforberedt, det er det eneste jeg kan si. Jeg har vært i situasjoner jeg opplevde som mye mer dramatiske. Men denne gangen ble det for mye for meg.

LETER: Roy Lønseth prøver å finne tilbake roen han har mistet, hjemme med familien i Flekkefjord.

– Gikk over en grense

Voldsforsker emerita Ragnhild Bjørnebekk sier at det umiddelbart høres ut som om Roy Lønseth etter knivstikkingen i desember passerte et vippepunkt.

– Det kan være at han reagerer så sterkt fordi angrepet kom overraskende, men det høres mer ut som han gikk over en grense. Han har møtt mye vold i jobben. Slike opplevelser sitter igjen i kroppen og kan utvikle seg til fysiske og psykiske traumer, sier Bjørnebekk.

Roy Løseth er 60 prosent sykmeldt.

– Jeg har også prøvd ikke å jobbe i det hele tatt, men da føler jeg meg enda mer mislykket og beseiret. Så jeg jobber etter egen ønske, sier 48-åringen.

– Fryktelig frustrerende

Ellers bruker han tiden på å forsøke å finne tilbake roen han har mistet.

– Det er fryktelig frustrerende at jeg ikke selv kan bestemme at jeg er ferdig med det. Kroppen er i alarmberedskap, selv om jeg ikke går rundt og er redd for noe.

– Bebreider du noen i etterkant?

– Nei. Vi er godt bemannet og godt opplært. Jeg har fått støtte hos arbeidsgiver og møtt forståelse. Saken ble ganske godt etterforsket av politiet, sier Lønseth.

Tidligere etterforskningsleder hos politiet i Mandal Lise Tronrud Sagebakken bekrefter at saker er henlagt, fordi politiet ikke fant gjerningspersonen.

Mest vold i barnevernet

Det var knivdrapet mot en Nav-ansatt i Bergen som fikk ham til å stå frem i VG.

– Det skjer så mye vold og trusler i barnevernet og psykiatrien som går under radaren og aldri kommer frem, sier Roy Lønseth.

En Fafo-rapport fra 2019 om vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren viser at forekomsten av vold og trusler er høyest innenfor institusjonsbarnevern.

76 prosent av de spurte som jobber på barnevernsinstitusjoner, oppgir at de har vært utsatt for vold eller trusler det siste året. 35 prosent har vært sykemeldt etter slike episoder.

GAMLE JEG: Psykologiprofessor Anne Inger Helmen Borge tror at Roy Løseth vil komme tilbake til sitt gamle jeg.

– Det er veldig leit når ansatte blir skadet på jobb. Det er sånt vi ikke ønsker skal skje, sier regiondirektør i BUF-etat region sør Ellen Ølness Nadim.

– Særdeles krevende

Hun sier barnevernet skal håndtere all ungdom – og en del av dem utfører vold og trusler.

– Det er ingen tvil om at arbeidssituasjonen i perioder kan være særdeles krevende. For dem som gir ungdom behandling og omsorg, er det tungt å motta vold og trusler tilbake.

Nadim sier det er helt nødvendig med erfarne folk, tilstrekkelig bemanning, opplæring i hvordan ansatte skal foreta risikovurderinger og store nok institusjonsbygg.

– Han vil nok komme tilbake til sitt gamle jeg, men må gi seg selv tid, sier professor emerita i psykologi Anne Inger Helmen Borge etter å ha hørt historien til Roy Løseth.

Hun er internasjonalt anerkjent for sin ekspertise knyttet til resiliens, som er vår evne til å håndtere kriser og påkjenninger på en positiv måte.

– Kommer til å gå bra

– Historien hans er full av tøffe opplevelser, men vanligvis har han hatt kontroll. Denne gang kom angrepet uventet, han var ikke mentalt forberedt.

Hun tror at selvbildet fikk seg en ripe, da han ble angrepet av en langt mindre unggutt.

– Han har ikke taklet episoden slik han tenker han burde og kommet seg så fort som han kanskje hadde trodd. Han liker det ikke og er tydeligvis skuffet over seg selv.

Borge sier det krever styrke å si til seg selv at det går over, det tar bare lengre tid:

– Det viktigste å formidle til ham er at det kommer til å gå bra.