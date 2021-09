SISTE SJANSE: Ap-leder Jonas Gahr Støre brukte 20 minutter av den siste dagen i valgkampen på Bøler – men ble avbrutt av en kraftig regnbyge.

Én stemme kan avgjøre: Intens velgerjakt i Oslo

BØLER, OSLO (VG) Hver eneste velger teller i kampen om de siste, mest usikre mandatene – som kan avgjøre om det blir Jonas Gahr Støres drømmeregjering eller rødgrønt kaos.

Arbeiderpartiet hentet inn den største kanonen til det siste slaget om velgerne i Oslo: I pøsende regn brukte Ap-leder Jonas Gahr Støre deler av søndagen under et partytelt på parkeringsplassen ved Ulsrudvannet på Bøler.

Han satte av 20 minutter av en hektisk siste valgkampdag til å overbevise turgåere om å stemme på Ap – og på 5.-kandidat og Bøler-gutt Frode Jacobsen.

– Det er han her eller Jon Helgheim, sier Støre til en velger som går forbi.

– Du må velge.

I hånden har Støre en bunke løpesedler fra Oslo Ap. «Ap-Frode fra Bøler eller Frp-Helgheim fra Drammen», er budskapet. «Du avgjør hvem som skal representere Oslo på Stortinget!».

FIENDEN: Det er Jacobsen mot Helgheim, ifølge Oslo Ap.

Én stemme unna mandat

Mandag er siste sjanse til å stemme i stortingsvalget. VGs Oslo-måling viser at ekstremt få stemmer kan avgjøre hvem som får de siste mandatene fra hovedstaden:

Rødt holder sistemandatet med én stemme og Ap mangler bare én, mens Fremskrittspartiet er 367 stemmer unna. Det er ekstremt små marginer i en meningsmåling.

SV får tre mandater, men holder det siste med bare 2815 stemmer.

Heller ikke Sps ene mandat er trygt: Kun 2594 stemmer skiller mellom ett eller ingenting.

– Det er helt åpent. Ingen kan erklære seg som favoritt. Én stemme er ingenting, og Frp mangler en promille for å ta et mandat, sier Johan Giertsen i nettstedet Poll of polls.

– For Ap, Sp og SV kan det avgjøre om de får flertall eller ikke, fortsetter han.

VÅT VALGKAMP: Regnet pøste ned på Jonas Gahr Støre og Frode Jacobsen søndag ettermiddag.

– Oslo er valgets episenter

Hvert eneste mandat teller når Støres drømmeregjering kjemper for å få 85 mandater – så de slipper å være avhengige av Rødt eller MDG for flertall i Stortinget.

Det kan glippe hvis Frp og Rødt stikker av med de siste mandatene i Oslo heller enn Ap og SV.

– Oslo er valgets episenter, det har jeg alltid ment, sier Giertsen.

Ap, Rødt, SV og MDG har alle valgt seg samme hovedmotstander i kampen om de skjebnesvangre sistemandatene i Oslo: Frps Jon Helgheim, drømmefienden fra Drammen, som sikret seg 2.-plassen i Oslo etter at han ble vraket i nominasjonsprosessen i Buskerud Frp.

REGNMAT: Modige turgåere fikk bananer av Aps utsendte.

– Kjenner Oslo

– Det står mellom meg, som er lokal fra Bøler og aldri bodd noen andre steder, og en fra Drammen, sier Jacobsen.

Ifølge SV står det mellom 3.-kandidat Andreas Unneland og Helgheim.

Ifølge Rødt mellom 2.-kandidat Seher Aydar og Helgheim.

Og ifølge MDG mellom 2.-kandidat Rasmus Hansson og Helgheim.

– Jeg tror det er viktig at Oslo-benken på Stortinget er representert av folk som kommer fra Oslo og kjenner Oslo. Jeg har drevet politikk på bydelsnivå og kommunenivå, jeg kjenner byen veldig godt og utfordringene knyttet til sosiale forskjeller og til arbeidsledighet, sier Jacobsen.

Støre liker ikke at partifellene omtaler han som «Norges neste statsminister». Det er hyggelig ment, men man skal ha respekt for at vi har et valg som skal telles opp først, mener han.

I regnet på Bøler tar han som ikke vil kalles Norges neste statsminister ansvar for å dytte vekk noe av vannet som tynger ned partyteltet.

– Frode er den mest erfarne Oslo-politikeren vi har aktivt ute nå. Som leder av Oslo Ap er det en veldig styrke å få ham inn på Stortinget. Og jeg tror vi kan få til det mandatet, med den mobiliseringen som er nå. Det er en vind for oss nå, sier Støre.

– Hadde kanskje vært enklere for den vinden hvis det var litt mindre regn?

– Det er det som er herlig. La det regne og tordne, vi er ute likevel, sier Ap-lederen og ler.

– JEG ER TYDELIG: Jon Helgheim tror de andre partiene blir livredde av ham, fordi han mener han er så tydelig.

Helgheim: – Et kompliment

Frps Jon Helgheim sier til VG at han har registrert at flere partier i Oslo kjører personrettede kampanjer som handler om ham.

– Det tar jeg bare som et kompliment. De ser en tydelig kandidat de er livredd for, som snakker om problemene de vil skyve under teppet. Og de angriper vel den tydelige kandidaten, siden de ikke har en selv, sier han til VG.

Mens flere partier skremmer med Helgheim, trekker han fram innvandring som sitt trumfkort.

– Det står mellom meg eller en kommunist fra Rødt. Eller en annen sosialist som heller ikke vil løse Oslos problemer. Innvandring og for dårlig integrering har vært hovedårsaken til at problemene i Oslo har økt.

FORSKJELLS-NORGE: Seher Aydar går til motangrep mot Helgheim.

Rødt: Helgheim har ikke skjønt noe om Oslo

Kommunisten han snakker om er Seher Aydar, Rødts annenkandidat, som tidligere har sagt at hun ikke er så opptatt av sånne merkelapper. Hun svarer følgende på Helgheims uttalelser:

– Haha! Det er fint at han har har så høy selvtillit da.

– Helgheim mener forskjellene i Oslo har økt på grunn av en for liberal innvandringspolitikk?

– Det beviser at han ikke har skjønt noe om Oslo, eller hva byen trenger. Folk trenger en jobb å gå til, en verdig inntekt om de er for syke til å jobbe og en bolig å bo i. Helgheim forsøker å skape splittelse ved å legge ansvaret på innvandrere, heller enn der det hører hjemme: Hos den politiske eliten og de aller rikeste.

STEMTE SØNDAG: Det er hemmelig valg i Norge, men det er ikke direkte usannsynlig at Ap-leder Jonas Gahr Støre stemte på sitt eget parti. Her sammen med kona Marit Slagsvold.

Før han dro til Bøler, var Støre på Svendstuen skole på Slemdal sammen med kona Marit Slagsvold. I år husket hun legitimasjon, og begge fikk stemt.

På beste vest hadde han lite tro på et Ap-valgskred. Da Høyres Michael Tetzschner kom forbi, sa Støre at det nok gikk bedre for ham på Svendstuen.

Men i Oslo for øvrig er det de knallrøde og grønne som stjeler stemmer fra Ap.

– Er Oslo-folk litt mer radikale enn Ap?

– Det er litt som med by og land, Oslo Ap har ansvar både i indre og ytre by. Det er mer utfordrende for Ap enn de som bare markerer seg i en del av byen. Vi er for begge, sier Støre.

UT AV OSLO: Neste stopp på siste valgkampdag er Lillestrøm, rett utenfor Oslo.

Støre må straks gå videre – til mer valgkamp på Lillestrøm.

– Noe annet dere har lyst til å si?

– Nei, ikke annet enn at vi tror på han her! sier Jacobsen og klapper Støre på skulderen.

Han får inn et siste stikk til sjefen:

– Og så er det Leeds – Liverpool i kveld, da. Men det trenger ikke vi snakke om.

Noen timer senere er det klart at kampen endte med 3–0 til Jacobsens lag og en mann utvist fra Støres lag. Det gjenstår fortsatt å se om deres felles lag sikrer seg flertall for sin drømmeregjering og får lov til å kalle Støre «Norges neste statsminister».