UROLIG: Henrik Asheim (H) synes det er urovekkende at vårsemesteret i videregående er preget av liten eller ingen ekstern motivasjon for oppmøte.

Mener skolen nå «flyter fritt» uten eksamen og fraværsgrense

Skolehverdagen er i «fri flyt» mange steder – uten eksamen og uten vanlig fraværsgrense, mener tidligere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Publisert: Nå nettopp

– Det er jo en situasjon der elever i veldig liten grad har en ekstern motivasjon for å møte opp på skolen, sier Asheim om regjeringens kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Eksamen er avlyst. Kunnskapsministeren har sagt at da skal man bruke tiden godt til å få kunnskap i fagene. Det er vel og bra. Men når hun samtidig ikke har gjeninnført fraværsgrensen – mens det pågår russefeiring, da kan det føre til stort fravær på slutten av skoleåret.

Han sier han tror skolen «flyter fritt nå».

– Det er ingen eksamen som skal avlegges, det er ingen faste krav til oppmøte. Da skjønner jeg at det kan være vanskelig for mange lærere å holde elevene på skolen daglig, svarer Asheim.

NESTLEDER: Henrik Asheim ble valgt inn i Høyre-ledelsen på siste landsmøte.

– Det er knappe to måneder igjen av skoleåret. Er ikke det for kort tid til å gjeninnføre fraværsgrensen?

– Vi ønsket dette allerede fra februar. Likevel er det fullt mulig å innføre fraværsgrensen fra denne uken av. Dette er opp til kunnskapsministeren. Det er en forskrift som bare er satt på pause. Derfor er det bare å effektuere den, sier Asheim.

Elevleder: Skolen er ikke noe fristed

– Med deg i ministerstolen hadde den vanlige fraværsgrensen blitt gjeninnført tvert?

– For å være helt ærlig: Vi hadde gjeninnført den da pandemien var over, svarer Asheim, som på Høyres landsmøte i april ble valgt som ny nestleder i Høyre.

GÅR SNART AV: Leder Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen representerer samtlige elever og lærlinger i videregående skole. Han er snart ferdig med sitt leder-år i organisasjonen.

Leder Edvard Botterli Udnæs i Elevorganisasjonen, mener Asheim tegner et bilde av videregående skole som et sirkus helt uten disiplin og direktør.

– Det er ingen overraskelse at Asheim og Høyre vil gjeninnføre fraværsgrensen.

– Det er jo ikke slik at skolen er et fristed uten mål og mening i mai og juni. Det er fortsatt standpunktprøver, det skal settes karakterer, og en gjeninnføring av fraværsgrensen vil ikke løse noe som helst for de elevene som er mest borte, sier Udnæs.

Elevenes organisasjon har siden en fraværsgrense først ble luftet – vært motstander av tiltaket. Organisasjonen har også støttet regjeringens beslutning om å avlyse eksamen.

BER ELEVER MØTE OPP: Det er fortsatt veldig gode grunner til at elever i videregående møter opp på skolen de knappe to månedene som er igjen av skoleåret, ifølge kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) mener det er noe unyansert å melde at skolen er uten fraværsgrense.

Slipper legeerklæring

– Først vil jeg si at fraværsgrensen fortsatt gjelder. Vi har gjort et midlertidig unntak slik at elever ikke trenger å gå til fastlegen for å dokumentere sykefraværet sitt. Elever over 18 kan bruke egenmelding, mens elever under 18 må ha foreldremelding. Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i enkeltfag vil fortsatt miste karakteren i faget, nyanserer Brenna.

Hun har ingen planer om å endre praksis dette skoleåret.

– Det midlertidige unntaket kommer til å gjelde ut skoleåret. Hyppige endringer i et så sentralt regelverk som fraværsgrensen er arbeidskrevende og forvirrende for både elever, foresatte, lærere og skolene, fastholder Brenna.

– Gode grunner til oppmøte

– Hvordan kan elevene bruke tiden godt i de knappe to månedene som er igjen av skoleåret?

– Jeg mener det fortsatt er veldig gode grunner til at elevene skal møte opp på skolen frem til sommerferien. Jeg er trygg på at skolene og elevene bruker tiden godt nå frem mot sommeren ettersom eksamen er avlyst. Skoleåret er ikke over, standpunktkarakterene er ikke satt ennå og mange skal sikkert videre til studier over sommeren, minner Brenna om.

Elever som er mye borte fra for eksempel vurderingssituasjoner, risikerer å ikke få karakter på grunn av manglende vurderingsgrunnlag, legger hun til.

Skal se på fraværsreglene

Henrik Asheim i Høyre sier hans klare inntrykk er at regjeringen egentlig er mot hele fraværsgrensen.

– Men i stedet for å hale ut tiden uten fraværsgrense burde de helt klart ha beholdt regelverket, og senere kommet tilbake med noe de mener er bedre, sier Asheim.

Brenna avviser at hun og regjeringen benytter anledningen til å ikke gjeninnføre en fraværsgrense som de egentlig er mot.

– Nei. Vi skal fortsatt ha regler for oppmøte, og ønsker selvsagt at elevene skal være mest mulig til stede på skolen. Det er viktig for å være en del av det sosiale fellesskapet og for å lære mest mulig. Samtidig er det viktig at fraværsreglene i skolen ikke oppleves rigide og vanskelige å bruke, kommenterer Brenna.

Derfor skal hun og departementet nå « se på hvordan vi kan forbedre dagens reglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk».

Ikke fritt frem for fravær

Hun frykter ikke at null eksamen, en mildere fraværsgrense og opplagret behov for russefeiring virker negativt inn på tredje års-elevenes motivasjon på slutten av avgangsåret.

– Det er viktig å huske på at selv om det er unntak fra deler av fraværsreglene, betyr ikke det at det er fritt frem for å være borte. Ved mye fravær vil den enkelte elev stå i fare for å ikke få karakter dersom vurderingsgrunnlaget er fraværende, minner skolestatsråden om.

UNGE HØYREMENN: Henrik Asheim fotografert sammen med daværende Unge Høyre-kompis Torbjørn Røe Isaksen i 2008 – noen år etter at han selv gikk ut av videregående.

Henrik Asheim på sin side kaller fraværsgrensen det største norske medisinske mirakelet siden antibiotikumet.

Han har statistikken med seg: Fraværet har gått betydelig ned etter at fraværsgrensen ble innført.

– Hvordan var ditt eget fravær på videregående, Asheim?

– Vi hadde faktisk lokal fraværsgrense der jeg gikk på videregående. Men moren min fikk ett brev da jeg nærmet meg fraværsgrensen i tysk. Jeg kan bekrefte at fraværsgrensen virket også der, flirer Høyre-toppen.