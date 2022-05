KRITISK: Professor Jon Petter Rui har konkrete forslag til hva Spesialenheten for politisaker burde undersøke bedre.

Jusprofessorer: Sjøvold-etterforskning bør gjenåpnes

I avhør fortalte en politiansatt Spesialenheten at han ble utsatt for trusler og press fra kolleger og ledere i Oslo politidistrikt. Men Spesialenheten etterforsket aldri påstandene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag avslørte VG konflikten som oppsto ved våpenkontoret i Oslo etter at daværende politimester, Hans Sverre Sjøvold, leverte inn våpen han hadde oppbevart ulovlig gjennom flere år.

Spesialenheten for politisaker etterforsket Sjøvold i 2020. Det endte med en bot på 50.000 kroner for to brudd på våpenloven.

Spesialenheten henla mistanken om at Sjøvold skal ha misbrukt sin stilling.

VG har bedt om et intervju med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Hun stiller ikke til intervju om saken i helgen, men skriver i en kommentar at hun har tillit til Sjøvold som sjef for PST:

– Informasjonen som fremkommer i VG, er en personalsak og spørsmål rundt dette må rettes til Oslo politidistrikt, skriver Mehl via sin kommunikasjonsavdeling.

VGs avsløring er basert på avhør fra Spesialenheten for politisaker. Her forklarer en saksbehandler at han ble utsatt for press, trusler og en voldsepisode på jobb i Oslo politidistrikt.

Spesialenheten valgte ikke å opprette sak mot noen andre ansatte i Oslo politidistrikt.

– Jeg reagerer på at Spesialenheten ikke har etterforsket om det er andre ved Oslo politidistrikt som har gjort noe kritikkverdig, sier professor Jon Petter Rui til VG.

Rui er professor ved Universitet i Bergen. Han forsker og underviser i strafferett og straffeprosess. Rui har på oppdrag fra VG skrevet en juridisk betenkning der han vurderer Spesialenhetens etterforskning. Dette inkluderer alle avhør i saken.

– Sakens spesielle art og karakter taler med styrke for at Spesialenheten bør igangsette ny etterforskning, skriver han i sin konklusjon.

UREGISTRERT: En uregistrert revolver innlevert av Hans Sverre Sjøvold.

Nye avhør

Rui anbefaler også at Spesialenheten for politisaker gjennomfører flere nye etterforskningsskritt i saken:

Nye avhør med Hans Sverre Sjøvold der det klarlegges hva han har kjennskap til og foretatt seg som øverste leder i den konflikten som har oppstått som følge av hans våpensak.

Nye avhør med politiinspektør Audun Kristiansen der han konfronteres med påstandene fra saksbehandleren.

Nye avhør med nåværende og tidligere ansatte i Oslo politidistrikt der de konfronteres med påstandene fra saksbehandleren.

NEKTER: Politimannen som blir beskyldt for en voldsepisode, sier til VG at han aldri har truet noen.

Jusprofessoren mener også at Spesialenheten bør gjennomføre avhør med lederen som i et hemmelig brev skrev at Oslo politidistrikt fravek «prinsippet om krav til likebehandling».

– Det ligger vel i det at en leder åpenbart ble behandlet annerledes enn en vanlig person, sa tidligere visepolitimester Sveinung Sponheim til VG.

Rui har lest brevet som ble sendt varsleren fire uker etter at Spesialenheten la vekk etterforskningen.

– En forskjellsbehandling på grunn av bindinger til en leder av virksomheten i en sak som denne, er et alvorlig forhold, sier Rui til VG.

– Det er rimelig grunn til å undersøke nærmere om det har skjedd en overtredelse av straffeloven bestemmelser som omhandler misbruk av offentlig myndighet, tjenestefeil eller grov uaktsom tjenestefeil, sier han.

Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere Jon Petter Ruis vurderinger.

Spesialenheten: Endrer ikke vårt syn

Spesialenheten for politisaker har fått lese Ruis vurdering av deres arbeid. De avviser at det er aktuelt å gjenåpne saken:

– Vi har lest betenkningen til professor Jon Petter Rui, og den endrer ikke vårt syn, skriver sjef Terje Nybøe i en epost til VG.

Spesialenheten for politisaker har gitt VG innsyn i avhørsdokumentene. Avhørene viser at ansatte i Oslo politidistrikt aldri fikk spørsmål om det saksbehandleren ved våpenkontoret har forklart om en voldsepisode. Mannen som blir beskyldt for å stå bak, benekter dette.

LEDER: Terje Nybøe gikk fra Riksadvokatens kontor til Spesialenheten for politisaker i 2020.

Info TIPS OSS! VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655. Vis mer

VG har spurt Spesialenheten hvorfor ingen fikk spørsmål om voldsepisoden eller det saksbehandleren beskriver at han ble utsatt for av press fra overordnede.

Terje Nybøe skriver i sitt svar at Spesialenheten normalt ikke kommenterer sakene de har etterforsket, han velger likevel å bemerke følgende:

– Flere av de forhold som VG nå reiser spørsmål om har ingen relevans for å belyse det forhold vi etterforsket.

– Enhver etterforsking må avgrenses til det som er rettslig relevant for det eller de forhold som skal undersøkes. I denne saken var det Sjøvolds håndtering av våpnene som var tema, og om han eventuelt hadde misbrukt stillingen sin i relasjon til dette. Vurderingen vår fremgår av vedtaket, og vi fastholder denne.

FROKOSTKLUBB: Det var i kantinen på politihuset i Oslo at praten om våpnene til Sjøvold kom opp første gang.

Kjente ikke til sluttavtalen

I påtalevedtaket fra 2020 skriver Spesialenheten at det kan være kritikkverdige forhold i håndteringen av saken, men at de ikke vil iverksette etterforskning av det nå.

Nybøe avviser at VGs avsløring har endret på deres vurdering:

– Basert på det som nå fremkommer i VG, kan Spesialenheten heller ikke se at det grunnlag for å iverksette etterforsking i dag. Det bemerkes for øvrig at flere av de forhold VG nå antyder som mulige straffbare forhold, ligger langt tilbake i tid, og er uansett foreldet, skriver Terje Nybøe.

Loven pålegger politiansatte å varsle nærmeste leder dersom de har mistanke om at en kollega har begått en ulovlig handling.

I sitt avhør med Spesialenheten sier saksbehandleren at han er skamfull for at han ikke varslet dem tre år tidligere.

Saksbehandleren er i dag 100 prosent ufør. I fjor fikk han utbetalt 1,2 millioner av Oslo politidistrikt – mot at han sa opp stillingen sin ved våpenkontoret.

Spesialenhetens sjef skriver i en e-post at han ikke var kjent med sluttavtalen, men at den ikke endrer hans syn på saken.

TILLITT: Professor Andenæs mener Spesialenheten åpenbart ikke har stilt alle relevante spørsmål i saken og at det kan gå på tilliten løs for etterforskningen.

Jusprofessor: Svekket tillit

Det får Mads Andenæs, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) til å reagere.

– Spesialenheten har vært i en vanskelig stilling, men det gjør ikke at de kan la være å ta opp upopulære og sensitive saker. På mange måter er det jo nettopp i slike saker hvor Spesialenheten settes på prøve, at de må oppfylle sin funksjon fullt ut.

Andenæs påpeker at dette kan gå på tilliten løs.

– Når slike saker kommer frem i full offentlighet, da svekkes tilliten. Ikke bare til Spesialenheten som et kontrollerende organ, men til hele politietaten.

– Mener du spesialenheten må se på saken på nytt?

– Svaret på det spørsmålet er ja. Dette er så nær i tid at det bør gjøres.

– Burde Sjøvold som øverste sjef for våpenforvaltningen, forstått hva han risikerte å sette i gang?

– Ut fra det som står i reportasjen: Ja. Men dette er akkurat det som skal avklares i en ny runde. Det er nok i VGs reportasje til å ta dette på største alvor og foreta nye undersøkelser og gjenåpne saken.

Sjøvold: Meget trist

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ønsker ikke å stille til intervju med VG, men har sendt følgende uttalelse:

«Det er meget trist å høre at en av mine tidligere medarbeidere har blitt uføretrygdet, noe jeg forøvrig ikke var klar over.

Jeg har gitt grundige og detaljerte forklaringer til Spesialenheten under etterforskningen av denne saken, som nå er avsluttet. Det er derfor ikke naturlig for meg å gi noen ytterligere kommentarer til spørsmålene VG stiller.»