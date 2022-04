GIR SEG: Olav Thon går av som konsernsjef.

Olav Thon går av som konsernsjef: − Det er jo på tide

Olav Thon (98) bekrefter fredag formiddag til VG at han går av som konsernsjef i Olav Thon Gruppen.

– Det er jo på tide kanskje å slippe til yngre krefter, sier 98-åringen til VG etter å ha ledet næringsvirksomheten sin fra 1942 og vært styreleder i mer enn 70 år.

Slik forklarer forretningsmannen og friluftsentusiasten bakgrunnen for beslutningen om å gå av som konsernsjef:

– Det var vel i grunnen først og fremst at jeg ikke er så rask til bens som jeg var i gamle dager. Hodet virker aldeles utmerket.

– Er det vemodig å gå av?

– Ja, det er jo det, innrømmer mannen med den ikoniske, røde strikkeluen.

– Bør vel trappe litt ned

– Kjære medarbeidere i Olav Thon Gruppen. Jeg nærmer meg 100 år, født i 1923, og bør vel trappe litt ned, er det mange som sier.

Slik starter Olav Thon en e-post, som VG har fått tilgang til, til sine ansatte fredag morgen.

– Virksomheten eies av Olav Thon Stiftelsen. Den som stiftelse drive sin virksomhet i flere hundre år. Men visse tilpasninger må foretas innen Olav Thon Gruppen. Dette har ført til enkelte spekulasjoner, skriver Thon.

Han forsikrer sine ansatte om at «alt» fortsetter som før. Ledelsen vil så langt som mulig bli hentet internt, skriver Thon.

Thon skriver at hans mangeårige medarbeider Kjetil Nilsen bli ny konsernsjef. Anette Hofgaard går inn som nytt styremedlem i Olav Thon Gruppen.

Thon vil selv fortsette som arbeidende styreformann.

– Som styreleder er jeg glad for at formen er god og at veien mellom dere og meg alltid er åpen, skriver Thon.

– Tillagt en viss vekt

Olav Thon sier til VG at det er blitt vanskeligere for ham å løpe rundt og besøke 135 foretak rundt omkring i Norges land og i Sverige.

– Da er det kanskje best at jeg er styreformann.

– Kommer du til å bli en syvende far i huset?

– Den gamle mannen som satt oppi hornet på veggen og ga sine ordre – og alle lystret? Det var ikke for ingenting at vi fikk det uttrykket. Man blir nok tillagt en viss vekt fremover.

– Vil du til å gå til jobb hver morgen?

– Jeg synes det er morsomt å følge utviklingen i Olav Thon-konsernet. Skulle jeg tippe noe, kommer jeg til å være på kontoret et par dager i uken.

98-åringen regner med å være mer aktiv i stiftelsen som bærer hans navn og som gir penger til allmennnyttige formål.

– Jeg har gitt noen titalls millioner til Diakonhjemmets forskning om muskel- og skjelettplager og vil delta i en presentasjon av arbeidet senere i mai.

Olav Thon fortalte i fjor Nettavisen at han har fått artrose eller slitasjegikt i knærne.

Turbulente tider

Thon sier tidene er turbulente og tenker på krigen i Ukraina.

– Jeg håper inderlig at krigen ikke blir utvidet. Men skulle det skje, blir det kanskje utfordringer som gjør at man må legge litt om på timeplanen og være mer på kontoret.

Eiendom og hotell er kjernevirksomheten i Olav Thon Gruppen. Konsernet hadde i overkant av 3200 ansatte i 2020.

Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, som gir deler av gruppens overskudd til samfunnsnyttige formål.

– Pusle videre

Thon understreker at hans avgang ikke innebærer radikale forandringer.

– Vi vil prøve å holde et forholdsvis lavt engasjement når det gjelder ting vi tror politikerne greier godt. Vi vil pusle videre med det vi driver med, sier den avtroppende konsernsjefen.

Han sier at Olav Thon Gruppen er en organisasjon med små problemer som kom seg gjennom coronatiden uten større dramatikk.

Beslutningen om hans avgang skulle egentlig kunngjøres klokken 12 i dag, men brevet til de ansatte gikk ut i morges.

– Alle like viktige

– Jeg ville skrive ikke bare til lederne, men til alle nedover i rekkene. Vi er jo blitt et temmelig stort selskap, men alle er like viktige. Jeg har et godt forhold til alle, sier Thon.

Thon forteller at han fortsatt vil besøke gruppens virksomheter en gang iblant.

– Da pleier jeg å ta den kjente sangen «Aldri skal eg gløyme at eg kjem frå Hallingdal».

Olav Thon er født 29. juni 1923. Han kommer fra en fjellgård i Ål i Hallingdal hvor han hadde ansvar for kuer, sauer og geiter.

Info Olav Thon og hans livsverk En av Norges rikeste menn. Født i Ål i Hallingdal 29. juni 1923.

Har etablert Olav Thon Gruppen som består av de to divisjonene Thon Eiendom og Thon Hotels.

Eiendomsdivisjonen forvalter 84 kjøpesentre i Norge og ti i Sverige. Thon Hotels har over 10.000 gjesterom i Norge og 1600 i Brüssel i Belgia.

Olav Thon Gruppen hadde i 2019 driftsinntekter på ca. 10 milliarder kroner.

Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen som ble opprettet i 2013.

Formålet med stiftelsen er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap i Olav Thon Gruppen AS og underliggende virksomheter. I tillegg deler stiftelsen ut midler til allmennyttige formål.

Olav Thon er æresmedlem av Den norske turistforening og æresdoktor av Universitetet i Karlstad i Sverige. Vis mer

Hallingdøl med reveskinn

Historien om den unge hallingdølen som kom til hovedstaden med noen reveskinn og slo seg opp på pels og eiendom, er velkjent.

To rødrevskinn som han solgte for 600 kroner for å skaffe startkapital, danner hovedmotivet i Olav Thon Gruppens logo.

Olav Thon ble skattelignet for en formue på 2,2 milliarder kroner i 2020.

I 2019 giftet Thon seg med Sissel Berdal Haga, 30 år etter at de traff hverandre. I et lengre intervju med VG fortalte det kommende ekteparet at de fortsatt jobbet 40 timers uke.

Og under corona-krisen jobbet de side om side på kjøkkenbordet.

– Olav er veldig aktiv og besluttsom. Han tar alle avgjørelser. Vi har fulle dager og fryder oss. Vi synes at det er mye å få gjort, sa Sissel, som nå er 81, i et intervju med VG i 2020.

Olav Thon og Sissel Berdal Haga giftet seg i 2019.

Kremmer fra barnsben

Året før, i forbindelse med at de giftet seg, fortalte Sissel at Olav var en kremmer fra første stund.

– Olav var en kremmer fra han var ørliten. Da han var i førskolealder, bestilte han julekort uten at foreldrene visste om det som han så gikk rundt og solgte, fortalte Sissel til VG i 2019.

I intervjuet kom det også frem at det er Olav som lager hverdagsmiddagene, mens Sissel trår til når det er fest.

– Han synes det er hyggelig, og jeg synes jeg har laget nok middager i mitt liv og vil heller sporte, strikke, sy eller skrive, sa Sissel i 2019.