TRANSPORT: Frank Sve mener at bilistene ikke skal belastes for et prosjekt som Fornebubanen.

Frp-topp vil vrake Fornebubanen etter bompengesjokk

GARDERMOEN (VG) Bompengeprisene i Oslo og Viken skal øke i gjennomsnitt med førti prosent, blant annet for å finansiere Fornebubanen. Frp-topp Frank Sve ville vraket hele prosjektet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mens Frp er samlet til landsmøte, har Oslo og Viken langt på overtid meldt at de har oppnådd enighet om Oslopakke 3.

Dermed er Fornebubanen ett skritt nærmere en realitet, mens bompengene i Oslo vil øke kraftig.

Nestlederen i Stortingets transportkomite, Frps Frank Sve, mener at Fornebubanen er blitt altfor dyrt - og at lokalpolitikerne må vurdere å vrake hele prosjektet istedenfor å øke bompengene.

– Først må de sette en fot i bakken for å se om de kan bygge det annerledes, skalere det ned. Hvis det er så dyrt som det ser ut til nå og bilistene skal belastes, så bør prosjektet egentlig stoppes, sier Frank Sve til VG.

– Hvis du bestemte, så burde prosjektet skrotes?

– Ja, definitivt. Du kan ikke påføre innbyggerne så store avgifter når prisene på strøm og drivstoff er så høye som i dag, sier han.

På spørsmål om han har partiet bak seg, så sier han at de ofte blir enige med ham.

PARTILEDER: Sylvi Listhaug møtte VG til et intervju om bompenger i Oslo og Viken før landsmøtetalen.

Partileder Sylvi Listhaug kaller lokalpolitikernes beslutning tonedøv.

– Det er en bompengeeksplosjon for folk. Det kommer på toppen av strømpriseksplosjon, drivstoffeksplosjon, matvareprisene øker og renten øker. Jeg synes det er helt tonedøvt når vi står i den situasjonen vi er for folk, sier Frp-leder Sylvi Listhaug før talen sin til Frps landsmøte.

I talen gikk hun kraftig til angrep på Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som hun sier er den største trusselen mot folks lommebok.

TALTE: Sylvi Listhaug talte til landsmøtet i Frp for første gang som partileder.

Skal brukes i lokalvalget

Prisen for å sikre finansiering av Fornebubanen, blir at bompengene i Oslo i snitt økes på 40 prosent – og den første økningen kommer allerede i september, den andre i januar 2024, skriver Aftenposten.

Elbil-takstene dobles allerede fra september.

– Er dette en gavepakke til deg?

– Det er ikke en gavepakke til Oslo og Akershus sine innbyggere. Dette kommer på toppen av alt annet som blir dyrere, sier Listhaug, men legger til:

– Jeg håper at flere ser at Frp er et parti som ønsker å kjempe mot bompenger, få dem ned og få dem og få dem vekk som vi har gjort en del steder. Den kampen fortsetter vi fremover, sier hun.

PÅ VEI: Listhaug vil ha mer vei, men mindre bompenger.

Bygger Fornebubanen

Listhaug mener staten bør bidra mer til prosjekter, slik at man unngår at folk betaler mer i bompenger.

Hvis ikke bør lokalpolitikerne kutte prosjekter, mener hun.

– Alternativet er at man må se på om prosjekt kan skrotes eller om staten skal gå inn med mer penger. Vi har sett det at mange i samferdselspolitikken at løsningen til alle andre partier enn oss bare er å lempe mer og mer bompenger over på folk, sier hun og legger til:

– Jeg mener at man ikke skal øke bomprisene.

Hun ønsker ikke å si konkret om politikerne må kutte Fornebubanen.

– Bør man kutte noen av prosjektene?

– Det må lokalpolitikerne sånn sett bestemme hva som er riktig. Det er sikkert prosjekt der også som kan kuttes, sier Listhaug.

BYRÅDET: Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byråd Sirin Stav (MDG).

Ville ha høyere bompenger

Til Avisa Oslo bekrefter Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel (MDG), at byrådet ville ha enda høyere bompenger.

Stav ønsker ikke å si noe om hvilket kronenivå hun skulle ønsket at bomtakstene ender på.

Listhaug er kritisk til at Høyre er med på økningen, selv om de ifølge Stav var mot å øke bompengeprisene ytterligere – slik hun ville.

– Hva mener du om Høyre som er med på å øke bompengene?

– Vi ser det i sak etter sak nå at de er et overivrig støttehjul til den regjeringen som sitter. De har ikke vist noen forståelse for folk sin økonomiske situasjon i forbindelse med strømpriser, drivstoffkrise og det andre som kommer på toppen av det. Jeg er ikke overrasket, sier Listhaug.

KRITISK: Seher Aydar

Rødt roper på staten

Byrådspartiene Ap, MDG og SVs budsjettpartner i Oslo, Rødt, er også sterkt kritisk til de økte bompengene.

Rødt mener at de lemper kostnaden for milliardsprekken til Fornebubanen over på folk flest.

– Banen trengs, og gravingen er for lengst i gang. Men dette er feil løsning. Nå får folk i Groruddalen en stor, ny bompengerekning for å bygge en T-bane til Bærum, sier Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar fra Oslo i en pressmelding.

Aydar mener at Ap og Høyre har rigget seg perfekt til for å få et nytt bompengeopprør i fleisen i lokalvalget - og mener at staten bør punge ut mer isteden for at bompengene øker.

SVs Kari Elisabeth Kaski sier at pakken gir bedre kollektivtrafikk.

– Regjeringen må også bidra til at Fornebubanen kan realiseres, ettersom dette ikke garanteres i denne pakka. I et så omfattende prosjekt er vi helt avhengig av at staten bidrar mer, og staten må ta en større del av ansvaret ved å ta en større del av regninga, skriver hun i en e-post.