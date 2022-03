GJENFORENT: Lena Larsen med lille Daryna (4) i armene, moren Lidiia (63), Darynas mor Kateryna (34) og Darynas søster Nastiya (17) utenfor ankomstsenteret i Råde - sist uke.

Vil at ukrainere på flukt kan bo hos slekt i Norge - og beholde pengestøtte

Styret i KS vedtok mandag å be om en endring i regelverket slik at ukrainske asylsøkere kan bo hos slektninger i Norge uten å miste retten til økonomisk bistand.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

– Dette kan gjøres ved å utvide ordningen med alternative mottaksplasser til å omfatte asylsøkere som bor hos slekt, skriver kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) i sitt ferske vedtak mandag.

– Noen vil muligens kunne bo hos slekt som bor i Norge. Vi antar at de under asylsøkertiden kan få alternativ mottaksplassering, slik at de ikke mister rettigheter selv om de bor utenfor mottakssystemet, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS til VG.



KOMMUNETOPP: Gunn Marit Helgesen (H) er styreleder i Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS).

Uten å kjenne regelverket i detalj, er opprinnelig ukrainske Lena Larsen fra Lyngdal positiv til vedtaket.

– Jeg vet at mange ukrainere i Norge er opptatt av å kunne ha sine slektninger eller familie som er på flukt, hos seg eller i nærheten. En slik ordning der asylsøkerne beholder støtten fra UDI - vil kunne muliggjøre en slik bosetting i større grad, sier Larsen til VG.

Mange kommuner vil bosette

Hun ble gjenforent med sin mor, svigersøster og to tantebarn - alle på flukt fra krigen i Ukraina - på mottakssenteret i Råde i Østfold sist uke.

Egentlig håper hun alle fire etter hvert kan komme til Sørlandet og Lyngdal - der Larsen disponerer en leilighet som kan leies ut til slektningene.

Norske kommuner har fra før allerede vist stort engasjement og interesse for å ta i mot og bosette flyktninger fra det invaderte og krigsherjede Ukraina.

I en kartlegging som ble gjennomført i sist uke, svarte 281 kommuner ja til å bosette flere flyktninger.

– Det har vært en enorm vilje fra kommunene til å hjelpe flyktninger fra Ukraina. De fleste norske kommuner er innstilt på å ta imot flyktninger på kort varsel. Dette vil selvfølgelig avhenge av tilgang til boliger. sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS til VG.

– Formidabel innsats sist

For seks-syv år siden, i 2015, kom det en stor flyktningstrøm fra spesielt Syria til Norge. Flere kommuner ble da bedt om å ta imot langt flere enn forespeilet.

– Kommunene gjorde da en formidabel innsats for å ta imot og bosette flyktninger. Nå gir de uttrykk for er de klare for å gjøre en ekstra innsats igjen, dersom det blir nødvendig, sier Helgesen.

Rundt 700 ukrainere har allerede kommet til Norge, og regjeringen forventer at det vil komme betydelig flere.

– Vi må anta at det kan være en del flere, uten at vi kan si noe om omfanget av det, som befinner seg hos nettverk i Norge, sa UDI-direktør Frode Forfang på et pressemøte mandag.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger har allerede over én million ukrainere flyktet fra sitt hjemland.

RÅDE OG HELSFYR: Mottakssenteret i Råde i Østfold og et hotell på Helsfyr i Oslo (bildet) er de to første stoppestedene asylsøkere fra Ukraina kommer til i Norge.

Venter større fleksibilitet

Gunn Marit Helgesen i KS er spent på hvor mange ukrainere som kommer til Norge de nærmeste ukene og månedene.

– Hva bør kommunene ha på plass for å ta i mot og bosette den ventede strømmen av flyktninger fra Ukraina?

– Kommunene bør ha på plass de vanlige tjenestene som gjelder ved bosetting av øvrige flyktninger. Det bør imidlertid være mer fleksibelt når det gjelder å starte opp kvalifisering, siden det kan ta tid å bygge opp tjenesten. Gruppen som kommer nå er stort sett kvinner og barn, dette er annerledes enn fra tidligere situasjoner. Det som kan være viktig i første omgang er å få barna i aktivitet, barnehager og skoler, svarer Helgesen.

Flere plasser på asylmottak

– Vi er klare til å gi beskyttelse og hjelp til mennesker som er på flukt fra krigshandlinger i Ukraina. Dette skal skje i tett samarbeid med andre land i Europa. Utlendingsdirektoratet får nå i oppdrag å etablere flere asylmottaksplasser, sa justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i en orientering til mediene i helgen.