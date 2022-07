PÅ VIPPEN: To turister fikk seg en ubehagelig opplevelse da de nesten havnet utfor en skrent.

Bil havnet på vippen ved skrent i Aurland – ble stroppet fast av forbipasserende

Veien opp til utkikkspunktet Stegastein i Aurland er smal med få møteplasser, og svært trafikkert på sommeren. Det fikk to tyske turister kjenne på.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skal trolig ha vært i en forbipassering at to tyske kvinner i 20-årene klarte å sette seg fast så bilen tippet på veikanten.

Brannsjef i Aurland, Reinhardt Sørensen, gir nå en stor takk til medtrafikantene som stoppet da de så de to kvinner.

– Innsatsen til medtrafikantene var enorm, sier han til VG.

Sogn Avis skriver at det ene hjulsettet havnet utenfor veien, men at kvinnene kom seg ut av bilen.

Sørensen forteller at da brannvesenet kom frem, var andre trafikanter allerede på plass for å hjelpe til. Ved bruk av jekkestropper og kroppsvekt hadde de stroppet bilen til trær mens de selv sto og holdt i den.

– Det å klare å stroppe slik som de gjorde og tenke hvordan de skulle holde bilen på veien er en kjempeinnsats, forteller brannsjefen.

Sørensen legger til at det er disse folkene som kvinnene burde takke.

Brannsjefen forteller at de to kvinnene hadde opplevd hendelsen som svært skremmende, fordi det tross alt er veldig bratt. Brannvesenet sa seg derfor nødt til å kjøre ned bilen for dem.

– Ofte ulykker og nestenulykker

Sørensen forteller at veien opp til utsiktspunktet er trafikkert med busser og masse trafikk om sommeren.

– Da er det kaos, så det er nødt å bygges flere møteplasser. Det er alt for trangt.

Han legger til at Stegastein er en nydelig plass, men at veien opp dit er for dårlig.

UTSIKTSPUNKT: Stegastein gir en fantastisk utsiktspunkt over Aurlandsfjorden/Sognefjorden, men veien opp dit er kronglete.

Sørensen forteller at brannvesenet ofte må rykke ut på sommeren og at mange trenger hjelp.

– Det er et kjent problem. Det er ofte ulykker og nestenulykker, men mest kork og folk som kjører seg fast.

Ifølge SSB hadde Vestland flere ulykker enn Møre og Romsdal og Rogaland fylke sammenlagt i 2021. Viken var det eneste fylket med flere ulykker.