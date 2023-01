Akuttmottaket på Sykehuset Østfold. Her i en annen sammenheng i 2021.

Sykehus mangler sengeplasser: − Veldig fullt

Stort trykk skaper utfordringer hos flere av landets sykehus. Både Sykehuset Østfold og Helse Fonna melder om for få sengeplasser.

Eric Kjerstad Solheim

NTB

– Det har vært stor pågang av pasienter over flere dager – mer enn noen gang. Det er mange med ulike luftveisinfeksjoner som må isoleres, noe som er ganske plasskrevende. Det er både sesonginfluensa, corona og RS-virus, sier kommunikasjonssjef ved Sykehuset Østfold, Bjørn Hødal, til VG.

Han forteller at Sykehuset Østfold per tirsdag morgen hadde 64 flere pasienter enn hva det er ordinære sengeplasser til.

– Det har også vært en del pasienter innenfor ortopedi. Om det er stor pågang av en type pasienter kan man normalt bruke andre deler av sykehuset, men nå har det vært pågang på mange områder, sier Hødal.

Han forteller at det er utfordringer både når det kommer til areal og bemanning.

FULLT: kommunikasjonssjef ved Sykehuset Østfold, Bjørn Hødal, forteller om stor pågang.

Økt beredskap

– Det er veldig fullt, og vi har økt beredskapen for å håndtere situasjonen, sier Hødal.

Mandag gikk nemlig Sykehuset Østfold over til grønn beredskap på grunn av «stor pågang av pasienter som trenger smitteisolering».

Info Fakta beredskapsnivåer Grønn beredskap Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes. Grønn beredskap brukes i hovedsak ved langvarige hendelser, som pandemi eller infrastruktursvikt som varer mer enn et halvt døgn. Gul beredskap Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. Gul brukes ved massetilstrømning av pasienter. Rød beredskap Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. Rød beredskap brukes ved massetilstrømming av pasienter. Vis mer

Også Helse Fonna har gått i grønn beredskap, mens Vestre Viken Helseforetak (HF) har gått i gul beredskap.

– ​Bakgrunnen for den økte beredskapen er en stor tilstrømning av pasienter med infeksjonssykdommer og bruddskader, og et høyt belegg på sengepostene med et stort behov for isolasjon av pasienter. I tillegg er det fortsatt høyt sykefravær blant egne ansatte, skriver Vestre Viken HF i en pressemelding.

I sin pressemelding skriver Helse Fonna at årsaken til den økte beredskapen er høyt sykefravær, mange smittede pasienter, og stort overbelegg overbeleggAt det er flere pasienter enn antall ordinære sengeplasser. .

– Å gå over til grønn beredskap gir oss noen flere knapper å trykke på i forhold til å sikre bemanning og drift, sier fungerende administrerende direktør i Helse Fonna, Kenneth Eikeset.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en e-post til NTB at «hevinger av beredskapsnivået først og fremst gjøres for å styrke ledelse og koordinering av pasientflyt ved sykehusene».

– De sier ikke nødvendigvis noe om kapasitetsnivået eller alvorligheten i situasjonen isolert sett, skriver Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Her i en annen sammenheng i 2022.

368 pasienter med corona

Gjennom romjulen var pågangen av pasienter hos helsetjenesten stabilt høyt. Helsedirektoratet har foreløpig ikke fått oppdaterte smittetall fra dagene etter juleferien.

Nakstad sier at det er vanskelig å forutsi når vinterens smittetopp for corona og influensa vil komme.

– Når det gjelder covid-19 har antallet inneliggende pasienter vært ganske uendret de siste to-tre ukene. I går lå det eksempelvis 368 pasienter på sykehus med covid-19-diagnose. Antallet influensapasienter har derimot steget brattere de siste ukene. Derfor er det grunn til å tro at influensabølgen vil fortsette i noen uker til. Forhåpentligvis vil vi nå toppen i løpet av januar, skriver Nakstad.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet opplyser at det kommer ny ukesrapport om smittesituasjonen torsdag. Forrige rapport kom rett før jul.

– Vanlige vintre måler vi i januar – februar om lag 1500–2000 innleggelser for luftveisinfeksjoner hver uke. I uke 50 passerte vi 2000, med corona, influensa og lungebetennelse som de største gruppene. Vi vil nok komme noen hundre over dette før det snur, skriver Aavitsland i en e-post til NTB.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Her i en annen sammenheng i 2022.

– Mer venting

Hødal ved Sykehuset Østfold sier at «folk som trenger hjelp må oppsøke hjelp, og det skal de få».

– Men det er mer venting enn normalt, og mange må være i korridorer eller dele rom. Det er meldt snøvær i Østfold i morgen, så da håper vi at folk bruker brodder og er forsiktige. Pasientene vil også merke at vi har sett oss nødt til å innføre besøksbegrensninger på sengepostene, sier Hødal.

– Pågangen ved akuttmottaket ved Haugesund har vært enorm de siste ukene. Mange pasienter har ventet lenge, og mange har blitt sendt hjem, skriver Helse Fonna i sin pressemelding.