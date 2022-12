TENT LYS: Torsdag kveld har flere lagt ned blomster og tent lyst ved åstedet.

Drapsetterforskningen i Bergen: − Familien har det forferdelig

Onsdag ettermiddag døde én kvinne og én mann i Bergen. Den avdøde kvinnens familie er sterkt preget av hendelsen.

– Familien har det forferdelig. De er i dyp sorg. De har et veldig, veldig behov for at politiet skal finne ut av hva som har skjedd med deres nærmeste.

Det forteller Linda Ellefsen Eide, bistandsadvokat til den avdøde kvinnens pårørende, til VG.

Kvinnen ble funnet hardt skadet på gaten utenfor en leilighet i Bergen onsdag etter middag. Det var et vitne som ringte politiet.

Da politiet kom til stedet fant de en hardt skadet mann i leiligheten ved siden av. Begge ble senere erklært døde, og politiet startet drapsetterforskning.

Les også Drapsetterforskningen i Bergen: – Jobber med flere hypoteser BERGEN (VG) Vest politidistrikt ber om bistand fra Kripos i drapsetterforskningen, etter at to personer ble funnet hardt…

Familien ønsker ro

Bistandsadvokat Ellefsen Eide forteller at familien ønsker ro etter den tragiske hendelsen.

– Det at det skjer så tett opp mot jul gjør at det får en ekstra grad av sorg for familien. Dette er vanskelig for dem å takle, sier Eide.

– Familien trenger ro og fred. De familiemedlemmene som jeg har vært i kontakt med ønsker bare at politiet skal få fred og ro til og finne ut hva som har skjedd, legger hun til.

Det er foreløpig ikke kjent for VG om det er oppnevnt andre bistandsadvokater i saken.

PÅ ÅSTEDET: Krimteknikere har gjort åstedsundersøkelser torsdag.

Obduseres

De to døde ble sendt til Gades Institutt og obduksjonen startet torsdag. De er ennå ikke formelt identifisert, men politiet har en foreløpig identitet.

– Vi har ikke formelt identifisert de to ennå, og vi holder på å varsle de pårørende. Vi kan ikke nå gå inn og si noe om familieforhold, men det tar tid å få varslet de vi mener er pårørende, sa Høyland tidligere torsdag.

Politiet vil ikke bekrefte om det har vært en relasjon mellom de to drepte, men kommunikasjonen mellom dem er blant spørsmålene de har bedt Kripos om hjelp til å etterforske.

– Vi ber Kripos om bistand til noen undersøkelser opp mot digitale enheter, opplyser Politiet torsdag.

PÅ PLASS: Politiet rykket ut med store styrker til gata i Ytre Sandviken i Bergen onsdag kveld.

– Jobber med flere hypoteser

Politiet har funnet flere gjenstander, som de nå undersøker om er drapsvåpenet, ifølge påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

– Vi jobber fortsatt med flere hypoteser. En av hypotesene våre er at det ikke er flere involverte enn de to, men vi kan ikke utelukke at det har vært andre til stede, sa Høyland til VG torsdag formiddag.