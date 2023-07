Studentbudsjett: 6400 kroner i minus hver måned

Tall fra NSO viser at studenter går 600 kroner mer i minus hver måned i år, sammenlignet med 2022.

Oline Sæther, leder for NSO, uttrykker bekymring for studenters økonomiske situasjon og virkningen på studier og helse.

Undersøkelser viser at studenter må jobbe mer for å dekke utgifter.

Boligutgifter er den største utgiftsposten i studentbudsjettet, og har steget mer enn prisveksten generelt i samfunnet.

Til tross for en historisk økning på 7 prosent i studiestøtten, har studenters utgifter økt enda mer.

Sæther etterlyser en høyere økning i studiestøtten for å imøtekomme de økende prisene. Vis mer

– Det er krise i studenters økonomi, sier leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) Oline Sæther til VG.

NSO lager hvert år et budsjett som viser studenters utgifter sammenlignet med hva de får i studiestøtte.

De har regnet seg frem til at studenter går 6407 korner i minus hver måned – 600 kroner mer enn i fjor.

Tallene er hentet fra SIFOs referansebudsjett, levekårsundersøkelsen for studenter og SSB.

– Dette er veldig røde tall for Norges studenter, sier Sæther.

Hun legger til:

– Vi er veldig bekymret for hvilke premisser studenter i høst skal studere under, og om de vil ha mulighet til å prioritere studier og egen helse.

Sæther peker på at undersøkelser fra de siste årene viser at studenter må jobbe mer og mer. I sommer har flere medier skrevet om et tøft leiemarked – særlig i Oslo.

Årets økning er større enn prisveksten ellers i samfunnet. Sæther tror det i stor grad skyldes at leieprisene har steget så mye. Boligutgifter er den desidert største utgiftsposten i studentbudsjettet.

Må være mer bevisst

Maia Hollender (19) er student i Oslo, og har selv satt inn tiltak for å redusere utgiftene i hverdagen.

Hun kjøper både klær og pensumbøker brukt, og er mer bevisst når det kommer til innkjøp av mat.

– Oslo er ikke spesielt billig, og bolig spiser jo en stor del av kaken.

STUDENT: I tillegg til å være student, er Maia Hollender (19) leder i Oslo Grønn Ungdom.

I sommer har hun tatt på seg jobb for å kunne sette av penger til det kommende skoleåret.

– Som som det er nå, så trenger studenter en annen inntekt enn bare stipendet for å klare seg.

I tillegg dette får Hollender litt støtte hjemme ifra, slik at hun kan bruke mer tid på studier under semesteret.

– Regjeringen sier at det er fint å ha en jobb ved siden av studiene, men man skal jo først og fremst studere da.

Historisk økning i studiestøtte

Neste studieår får studentene i snitt 12.537 kroner per måned i de elleve månedene de får studiestøtte. Når summen av utgiftene er på 18.871 kroner, gir det et underskudd på 6407 kroner i måneden.

Det økende underskuddet kommer til tross for at regjeringen etter forhandlinger med SV økte studiestøtten med syv prosent – som er historisk mye.

– Men dette forsvinner igjen når utgiftene stiger enda mer, sier Sæther.

Hun er bekymret for når brekkpunktet kommer, og studenter ikke lenger vil studere fordi premissene de må leve under er for dårlige.

Sæther frykter for studentenes psykiske helse når økonomien blir trangere.

– Selv har jeg opplevd perioder med trang økonomi, og det gikk utover søvn, muligheten for å være sosial med venner og generell trivsel, sier Sæther.

– Hva må gjøres for å bedre situasjonen?

– Studiestøtten må opp. Økningen i år holder ikke mål når prisene i resten av samfunnet galopperer av gårde.