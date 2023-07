BAK MURENE: En IS-kriger i et fengsel i den syriske byen Al-Shaddadi, fotografert i 2021. Det har foregått systematisk tortur og skjedd flere tusen drap i syriske fengsler, ifølge flere internasjonale rapporter.

– Mer kyniske enn man vil innrømme

Politiets sikkerhetstjeneste hestehandler – uten å vite sikkert hva som skjer – når de utveksler informasjon med land som bruker tortur og drap, ifølge terrorekspert Magnus Ranstorp.

I kampen for å forhindre terrorangrep, deler Norge informasjon med land hvor myndigheten torturerer og dreper.

Det kommer frem i et intervju med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i VG lørdag.

Flere konkrete terrorangrep mot Norge er stanset de siste månedene, forteller PST. Det har skjedd som følge av samarbeid med hemmelige tjenester i andre land.

PST sier de stiller krav når de deler: Informasjonen kan ikke benyttes til brudd på menneskerettighetene. PST sier videre at de ikke kjenner til at informasjon fra dem er blitt misbrukt.

– Du kan aldri garantere det, sier den svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp.

Info Terrortrusselen mot Norge Faren for terror er uendret selv om PST lørdag forteller at flere terrorangrep mot Norge er stanset de siste månedene. Det handler om at PST for første gang forteller mer åpent om hva som er normalsituasjonen. Leder Viggo Rekdal for seksjonen for internasjonale forbindelser i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) understreker at det ikke er noen grunn til å være mer bekymret for terror fordi man får vite om de avvergede angrepene. Gjeldende trusselnivå i Norge er moderat, som er nivå tre på en fempunkts skala. Det betyr at sannsynligheten for at Norge blir rammet av terrorisme er liten, men at en eller flere aktører «kan ha evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge». Vis mer

Magnus Ranstorp forsker på terror ved den svenske Försvarshögskolan.

Å kreve at informasjonen ikke resulterer i at noen tortureres når vi deler, handler til del om å skaffe seg politisk rykkdekning hjemme i Norge, mener Ranstorp.

– Her er man mye mer kyniske enn man vil innrømme. Det er hestehandel, sier Ranstorp.

Og legger til:

– Man vet aldri helt hva om skjer i disse landene.

En beslektet problemstilling oppsto under krigen i Afghanistan (2001–2021), hvor norske soldater tok fanger som ble gitt videre til afghanske sikkerhetsmyndigheter.

Politisk press gjorde at Norge inngikk en avtale med Afghanistan som skulle sikre at fangene ble behandlet ordentlig.

– Om man står overfor en person man tror skal utføre et terrorangrep, tror jeg disse kravene er viktige for å sikre seg innenrikspolitisk enn for å forsikre seg om hva som faktisk skjer med personen. Men det blir en antagelse fra min side, sier Ranstorp.

BLE ENIGE: Daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen inngikk en avtale med president Hamid Karzai i Afghanistan i 2006 som skulle sikre at fangene norske soldater leverte fra seg ble behandlet i tråd med menneskerettighetene.

Etterretningslærer Tom Røseth ved Forsvarets høgskole sier kravene PST stiller «ikke bare er for å pynte på sannheten».

– Det er ikke bare for syns skyld, men det er selvfølgelig vanskelig å kontrollere, sier han.

At Norge er et lite land gjør det også vanskeligere å sette makt bak kravene våre, mener både Røseth og Ranstorp.

For Etterretningstjenesten EtterretningstjenestenEtterretningstjenesten er underlagt Forsvaret og er Norges etterretningstjeneste i utlandet. De samarbeidet med PST, som har ansvaret i Norge. er det lovfestet at de ikke skal utlevere informasjon hvis det er reell risiko for at det kan bidra til at noen utsettes for tortur eller annen umenneskelig behandling.

Røseth sier det internasjonale samarbeidet mot terror innebærer «ekstremt vanskelige dilemmaer»:

– Satt på spissen må du i verste fall velge mellom å ikke hindre terrorangrep eller krenke menneskerettigheter via tredjeparter. Etterretningsarbeid er tradisjonelt kynisk. Det handler om å beskytte staten og befolkningen i hjemlandet.

– Samtidig kan det være norske statsborgere de hemmelige tjenestene deler informasjon om til andre?

– Ja. Og da forventer jeg at de gjør grundige vurderinger av dilemmaene som oppstår.

Førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets høgskole.

Ranstorp sier at omfanget av avvergede angrep mot Norge er overraskende høyt. Sverige, som om dagen opplever en forhøyet terrortrussel, deler ikke tilsvarende opplysninger.

Ranstorp roser PST for åpenheten.

– Det er viktig at man får innsyn i dette. Det gjør ting mindre mystisk. Det er ganske uvanlig at man går åpent ut med det. Det åpner jo også opp for nye spørsmål. Da vil man vite hvor nære det var, hvem det var, hvem angrepet skulle rettes mot. Jeg synes det er modig av dem å gjøre det, sier Ranstorp.

