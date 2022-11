Støre før krisemøte: − Har tro på politikken vi fører

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at vi går en tøff vinter i møte - men at Arbeiderpartiet må fortsette å styre med kursen de har lagt, og ha kraft til å stå i den.

– Nå er det fokus på hva vi har å gjøre og oppgaver fremover. Vi skal komme gjennom en tøff vinter og tøff tid, men vi har tro på den politikken vi fører og den skal vi føre i god dialog med partiet, Støre på vei inn til sentralstyremøtet i Arbeiderpartiet.

Ap-lederen sier de nå skal bruke mer tid på å lytte lytte til ordførere og til partiorganisasjonen.

– Men jeg er ganske trygg på at vi har lagt en god kurs, så nå må vi ha kraft til å stå i den, sier Støre.

Han sier det er noen store oppgaver som må løses med inflasjon og prisstigning som ikke er gjort på 1–2–3, og at dette er noe som også krever tålmodighet og kraft til å gjennomføre.

– Vi har tro på den politikken vi fører, og den skal vi gjennomføre i god dialog med partiet.

Justere kursen

De 20 sentralstyret samles mandag ettermiddag etter krisemålinger helt ned mot 16,9 prosent, som har fått alarmen til å gå i hele partiapparatet.

Det er ventet at det blir en diskusjon om partiets stilling akkurat nå og veien videre.

VG har vært i kontakt med en lang rekke kilder både i og utenfor sentralstyret.

De peker på at diskusjonen nå går i to hovedretninger:

Det ene handler om politikken i seg selv, for å se om denne bør justeres.

Det andre handler om kommunikasjon til velgere og partiarbeid.

Kildene understreker at det uansett ikke er snakk om å gjøre store politikkendringer, men at man på noen områder ser at det vil være nødvendig å justere kursen noe.

Det ble også full fyr i før helgen, da AUF-lederen konfronterte Trond Giske under NRKs debatten, som hun mener ødelegger for partiet. Da fikk hun også støtte fra partileder Støre, noe som også ble møtt med reaksjoner. Støre vil ikke kommentere dette på vei inn i møtet.

– Jeg står ved det jeg har sagt om den saken, og har ikke noe ytterligere å legge til, sier han.

LO-sjefen: Må sette mer krefter inn

LO-sjef Peggy Hessen Følsvik sier på vei inn i sentralstyremøtet at hun forventer at det vil bli en god debatt om de sakene som står på dagsorden, og den politiske situasjonen.

– Det er jo alt for dårlige målinger, men det betyr bare at vi må sette enda mer krefter inn på å finne svar på de spørsmålene som er alvorlige for folk om dagen, sier Følsvik til VG.

Hun sier det er all grunn til å ta det lave nivået på meningsmålingene alvorlig, og lytte til folks meninger.

Aps parlamentariske leder, Rigmor Aasrud, sier hun gleder seg til den politiske debatten.

– Vi kan ikke være fornøyd med 16,9. Derfor vi må snakke sammen og ha en god runde på det som er vanlig at vi har en runde på den politiske situasjonen.

Stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Cecilie Myrseth sier samtidig at man må ha de riktige svarene, og ikke bare de raskeste.

– Nå skal vi ta til oss de innspillene vi får rundt oss fra kommunepartiene og ordførere, så skal vi diskutere politikk og den situasjonen vi står i, sier stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Myrseth til VG.