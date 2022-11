TILTALT: Johny Vassbakk ble pågrepet høsten 2021. 52–åringen er nå tiltalt for et mer enn 27 år gammel drap.

Slik drev politiet topphemmelig etterforskning av Johny Vassbakk

HAUGESUND TINGRETT (VG) Til tross for ransaking, telefonavlytting og spaning, fant politiet ingenting som kunne felle Johny Vassbakk for drapet på Birgitte Tengs.

Likevel pågrep de 52-åringen i fjor høst.

Årsaken var et DNA-funn på strømpebuksen Birgitte Tengs hadde på seg drapskvelden, natt til 6. mai 1995.

Resultatet klaffet med Vassbakk.

Kripos-gruppen for gjenopptakelse av kalde saker, kjent som Cold case, hadde da hatt Vassbakk i kikkerten lenge.

52-åringen levde et tilsynelatende rolig liv sammen med hundene sine på Haugalandet.

Det visste politiet godt, for de hadde i perioden 2019 og frem til pågripelsen i september 2021, fulgt nøye med på hva han gjorde.

LEDET ARBEIDET: Dag Uppheim er etterforskningsleder i Kripos.

Vassbakk møter nå i tingretten i Haugesund, tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Han nekter straffskyld.

Mandag var det Kripos-etterforskningsleder Dag Uppheims tur til å vitne. Han gikk for første gang gjennom den topphemmelige etterforskningen av Vassbakk i opptakten til pågripelsen i 2021.

Uppheim sa han ikke kunne gå inn på punktene i detalj, kun oppsummere den i hovedtrekk:

Ved flere anledninger foretok politiet hemmelig ransaking av Vassbakks hus og bobil i 2019 og 2020. De har også ransaket barndomshjemmet hvor han bodde i 1995, samt farens sjøhus.

Politiet hadde i perioder spaning og kameraovervåkning av huset til Vassbakk for å ha kontroll på bevegelsene hans.

De avlyttet også kommunikasjon, deriblant telefonsamtaler, i perioder. Totalt har de gått gjennom 15–20 elektroniske lagringsheter (PC, mobiltelefoner, dash-cam, minnebrikker, m.m.).

Ble mistenksom

Hensikten var at den skjulte etterforskningen skulle foregå uoppdaget, men Vassbakk ble mistenksom.

– Vi hadde ønske om å speile hans PC, men fordi alt var innelåst måtte vi nok tilbake på adressen ved litt flere anledninger enn det som er ønskelig når det må være skjult, sier Uppheim.

Forrige uke sa Vassbakk under sin redegjørelse i retten at han merket at noen hadde vært inne i huset hans i 2019. Selv trodde han at det var forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr.

Jahr har skrevet boken «Hvem drepte Birgitte Tengs?» og jobbet med dokumentarserien «Hvem drepte Birgitte». I disse presenteres Vassbakk som en anonym mulig gjerningsmann.

Ingen gjennombrudd

Ingen av politiets omfattende overvåkningsmidler ledet til gjennombrudd i etterforskningen.

Politiet fant ingen gjenstander knyttet til Birgitte Tengs i noen av Vassbakks boliger og han nevnte aldri saken i kommunikasjonen de overvåket.

Politiet har også gjennomført rundt 180 vitneavhør med personer de mener kan ha relevante opplysninger om Vassbaks liv og atferd i tiden rundt drapet på Tengs.

FORSVARER: Stian Kristensen representerer Johny Vassbakk.

Vil ikke svare om undercover-agenter

Etter redegjørelsen spurte Vassbakks forsvarer Stian Kristensen om politiet også brukte såkalte «undercover-agenter» i overvåkningen av Vassbakk.

– Det kan jeg dessverre ikke bekrefte eller avkrefte, svarer Uppheim.

– Hvorfor ikke, spør Kristensen.

– Det er ikke omfattet av min vitneplikt, svarer Uppheim.

Kristensen sier til VG at det er relevant å belyse hvilke metoder politiet kan bruke uten å gå til domstolen først.

– Hvorfor er det kontroversielt at de eventuelt har brukt det?

– Fordi at hvis de hadde funnet noe, så hadde de lagt det frem og brukt det (i retten, red.anm.). Men når de ikke finner noe, så velger de å ikke nevne det. Og det er ikke greit, sier forsvareren.

