DRAPSETTERFORSKNING: En mann ble funnet død i en leilighet i Stavanger lørdag. Foto: Carina Johansen / NTB

To pågrepet og siktet etter drap i Stavanger

En internasjonalt etterlyst mann i 30-årene og en kvinne i 50-årene ble pågrepet i en politiaksjon natt til mandag.

– Jeg kan bekrefte at det er gjennomført en større politiaksjon mot en adresse i Stavanger i natt, og at aksjonen er relatert til drapssaken fra lørdag kveld. Det kommer ytterligere informasjon etter hvert, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Politiet startet drapsetterforskning etter at en mann ble funnet død i en leilighet i Stavanger lørdag kveld. En mann i 30-årene ble drapssiktet og etterlyst - både i Norge og i utlandet.







Ifølge VGs opplysninger ble to personer pågrepet i politiaksjonen rundt klokken 03.30 natt til mandag.

Klokken 09 melder politiet at de to som er pågrepet er siktet for drap eller medvirkning til drap. Kvinnen er i 50-årene.

Kjent for politiet fra før

Det var Stavanger Aftenblad som først meldte om pågripelsen av den siktede mannen.

Den avdøde er en mann i 40-årene. Ifølge VGs opplysninger ble han skutt og utsatt for grov vold.

Både avdøde og siktede er kjent for politiet fra før og knyttes til narkotikamiljøet i distriktet, ifølge VGs opplysninger.

Nabo fikk politiet på døra – se video: