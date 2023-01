JULEN: Mille Andrea (16, til venstre) og Mina Alexandra Hjalmarsen (16) døde i Spydeberg 8. januar i år. Bildet er tatt på julaften og frigitt av familien.

Spydeberg-saken: Ber unge om ikke å dele videoer av jentene

Barnevernet og politiet ba TikTok slette kontoene til Mille Andrea og Mina Alexandra (16) Hjalmarsen. Men det tok flere dager før det skjedde – og i mellomtiden ble innholdet spredt vidt.

Nå ber politiet unge om å slutte å dele jentenes videoer i sosiale medier.

– Nå er kontoene stengt og vi vil oppfordre barn og unge om å ikke dele videoene mer av respekt for søstrene og av hensyn til de pårørende, sier politiadvokat Benedicte Granrud i Øst politidistrikt.

Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) døde natt til søndag 8. januar, trolig av en overdose. En tredje jente ble sendt til sykehuset, men er nå utskrevet.

I et halvt års tid før den helgen, hadde tvillingene delt videoer om sine liv på appen TikTok.

De bodde på Fossumkollektivet, et behandlingssted som hjelper unge med rusproblemer, da de ble meldt savnet. Jentene hadde fått plass her som et hjelpetiltak gjennom barnevernet.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) slo alarm allerede søndag formiddag, et halvt døgn etter at tvillingene døde. Det viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Bufetat samme dag: «Flere videoer på TikTok»

Bufetat i region øst varslet direktoratet om dødsfallene, og ba samtidig om hjelp til å få sperret kontoene.

«Er det noe Bufdir kan gjøre overfor politiet/Kripos knyttet til sosiale medier? TikTok, Jodel med flere medier er i omløp» spør regiondirektør Ingrid Pelin Berg i Bufetat Øst.

«Ja vi følger opp med Kripos i morgen tidlig», svarer Jan Kato Fremstad i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Overfor VG bekrefter Fremstad at dette ble fulgt opp og Kripos ble kontaktet dagen etter.

«Det er for øvrig flere videoer på TikTok av jentene. Vi prøver å få rapportert kontoene og har informert politiet om det» skriver regiondirektør Pelin Berg i e-post klokken 14:08 søndag.

ETTERFORSKNING: Krimteknikere samlet bevis i boligen der jentene ble funnet i januar. Politiet har siktet to menn i saken og går gjennom bevismateriale.

Før kontoene ble sperret, spredte jentenes videoer seg til et større publikum, blant annet av TikTok selv.

Plattformen har en funksjon som kalles «for deg», der de deler videoer de tror at brukeren vil være interessert i.

Det vil si at mange brukere får videoer på sin app, uten selv å oppsøke dem.

Les også: Politiet ser dystert på TikTok-innhold

Spydeberg-saken og tvillingjentene fikk stor oppmerksomhet. Også andre brukere som deler videoer som omhandler tvillingene, har fått langt flere visninger og kommentarer på disse innleggene enn de har fått på tidligere innlegg.

Saken vekker sterke følelser og stort engasjement blant unge på nett, sier Tale Marie Kohn Engvik, kjent som «Helsesista». Hun oppfordrer til å omtale andre med respekt.

– Beklagelig at kontoene ikke ble stengt tidligere

Barnevernet i hjemkommunen skal ha varslet TikTok allerede søndag. I løpet av helgen fikk Øst politidistrikt flere henvendelser om kontoene, sier politiadvokat Benedicte Granrud.

– Vi sendte derfor en anmodning til TikTok mandag 9. januar om å slette kontoene til søstrene. At anmodningen ikke ble sendt allerede søndag skyldes at politiet trengte tid til å gjennomgå og sikre innholdet, skriver politiadvokaten i en e-post.

De ber nå om at Tiktok-brukere ikke deler videoene fra tvillingene mer, blant annet av hensyn til pårørende.

– Det er beklagelig at kontoene ikke ble stengt tidligere. Vår erfaring er at TikTok følger våre anmodninger, men at dette dessverre ofte tar noe tid, skriver Granlund.

VG har vært i kontakt med TikToks norske og nordiske representanter, som opplyser at de ble kontaktet mandag – og at kontoene ble sperret onsdag etter familiens ønske.

Profilen til jenta som var sammen med tvillingene og fikk behandling på sykehus, ble deaktivert en dag senere.

VARSLET: Regiondirektør i Bufetat, Ingrid Pelin Berg, ba direktoratet sitt om bistand til å stoppe spredningen av videoer på TikTok.

Bufetat: – Kan ha smitteeffekt

Bufetat var opptatt av Tiktok-kontoene fordi de skal ivareta barns rettsvern og personvern, sier regiondirektør Ingrid Pelin Berg.

– Vi er også opptatt av hvordan omtaler kan virke på både ofre og pårørende, ikke minst at feilaktige opplysninger ikke spres og som kan bidra til en urimelig belastning, skriver Pelin Berg til VG.

– Å vise hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse, er også viktig for oss.

At videoene ble spredt, bidrar ikke til å sikre personvernet til de involverte og vise hensyn i en kritisk fase, ifølge Pelin Berg.

– Vi har også erfaring med at deling av hendelser kan ha uheldig smitteeffekt til andre ungdommer. Det er en sak i seg selv, sier regiondirektøren.