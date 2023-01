NORGES MEKTIGSTE DOMMERE: Eldste dommer i Høyesterett, Jens Edvin A. Skoghøy, fotografert sammen med høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og prinsesse Ingrid Alexandra i forbindelse med sistnevntes 18-årsdag.

Høyesterett hyret inn PR-byrå i forgiftningssaken

Svein Tore Bergestuen bistår Høyesterett for å håndtere trykket knyttet til dommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy (67).

Høyesterett har hyret inn kommunikasjonsbyrået Sannum & Bergestuen for å bistå i sakene knyttet til dommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy (67).

I desember gikk Skoghøy offentlig ut og hevdet seg forgiftet av kona, Nataliia Andreassen Skoghøy (41). Kona har avvist disse påstandene. Politiet har etterforsket saken og henlagt den på bevisets stilling.

På kundelisten

I tillegg ble det rett for jul kjent at en kvinnelig jusstudent hadde levert et varsel mot Skoghøy da han jobbet som professor ved Universitetet i Tromsø. Skoghøy fikk skriftlig advarsel som følge av varselet.

HYRET INN: Svein Tore Bergestuen bistår Høyesterett med å håndtere sakene knyttet til dommer Jens Edvin A. Skoghøy.

Sannum & Bergestuen har åpne kundelister, og oppdaterte nettsiden sin torsdag denne uken. Der dukket Høyesterett opp som kunde.

– Jeg kan bekrefte at vi jobber for Høyesterett, og har gjort det siden før jul, sier Svein Tore Bergestuen til VG.

Han vil dog ikke kommentere hva de bistår landets øverste domstol med.

– Vi har åpen kundeliste, men vi kommenterer av prinsipp ikke innholdet i avtalene eller hva vi bistår kundene med, sier han.

Avlaster Høyesterett

Høyesterett bekrefter ovenfor VG at Bergestuen har bistått dem i sakene knyttet til Skoghøy.

– Ja, Svein Tore Bergestuen avlastet meg rundt jul og nyttår da det var stort medietrykk, skriver kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilsen i en SMS til VG.

Bergestuen er tidligere journalist og har blant annet jobbet som reporter for TV2. Han har tidligere vært politisk rådgiver for Hadia Tajik.