FULL GJENNOMGANG: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) beskriver Spydeberg-saken som «dypt tragisk og vond». Nå vil hun sørge for at tjenester og etater lærer av hendelsen. Her er hun avbildet ved en tidligere anledning.

Barneministeren: − Nå må vi sørge for at vi lærer

Barne- og familieministeren varsler full gjennomgang av alle dødsfall knyttet til barnevernsinstitusjoner de siste fem årene.

– Nå må vi sørge for at vi lærer og at vi gjør hva vi kan for å redusere risikoen for at slikt skjer igjen, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til VG.

Tvillingsøstrene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) ble funnet døde på en privat adresse i Spydeberg natt til søndag. Jentene hadde tiltak gjennom barnevernet.

– Hendelsen er skjedd, det er dypt tragisk og vondt, sier statsråden.

Politiets hovedhypotese er at jentene døde av en overdose av narkotika. En tredje jente som oppholdt seg på samme adresse ble kjørt til sykehus.

En mann i 20-årene er varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap, mens en annen er siktet for å ha hensatt jentene i hjelpeløs tilstand hjelpeløs tilstandMed hjelpeløs tilstand menes en tilstand hvor det er fare for liv, kropp eller helse, og hvor fornærmede trenger hjelp.. Begge nekter straffskyld.

Gransker egen håndtering

Toppe sier at hun ble informert om saken søndag formiddag og nå får jevnlige oppdateringer. Departementet følger oppfølgingen:

– Vi har tett kontakt med Helsetilsynet Helsetilsynet Statens helsetilsyn er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Organet fører tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene.og med Bufdir BufdirBarne-, ungdoms, og familiedirektoratet. Jeg vil be om en gjennomgang av saken når den fullstendige informasjonen foreligger, sier hun.

Ifølge politiet var tvillingene meldt savnet fra en institusjon de bodde på i barnevernets regi kort tid før de døde. Også den tredje jenta har hatt tiltak gjennom barnevernet.

TRAGEDIE: Det var Mille Andrea (t.v.) og Mina Alexandra Hjalmarsen (16) som ble funnet døde på en privatadresse i Spydeberg natt til søndag 8. januar.

Mandag opplyste barnevernet at de vil granske egen håndtering av saken.

Det er Statsforvalteren Statsforvalteren Statsforvalteren er statens representant i fylket. Organet har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.i Oslo og Viken som er barnevernets kontrollmyndighet i saken. De vurderer også å åpne tilsyn i saken:

– Hvis det skal føres tilsyn, kan det skje på flere områder, sa kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard til VG tirsdag.

Ønsker lærdom fra saken

Barneministeren har blitt orientert om disse utviklingene.

– Hva kan du foreta deg i saken?

– Jeg forsikrer meg om at Bufdir går grundig inn i saken, følger opp pårørende og ansatte, og sørger for at tjenestene lærer av hendelsen.

Videre sier Toppe at hun har gitt Helsetilsynet oppdrag om å gå gjennom alle dødsfall knyttet til barnevernsinstitusjoner de siste fem årene.

– Helsetilsynet har også fått i oppdrag å levere årlige rapporter om tilsyn som påviser svikt i barnevernstjenestene, med tanke på læring for alle, forklarer hun.

Det skjer på bakgrunn av Spydeberg-saken og Aftenpostens artikkelserie om barnevernet. Mandag skrev avisen at ti barn har dødd under barnevernets omsorg fra mars 2020 til august 2022.

FØLGER MED: Statsråden har bedt om en full gjennomgang av Spydeberg-saken. Her er Toppe avbildet ved en tidligere anledning.

På spørsmål om hvordan Helsetilsynet følger opp Spydeberg-saken, svarer avdelingsdirektør Siri Bækkevold slik i en epost til VG:

– Vi fikk tirsdag et oppdrag fra Barne- og familiedepartementet om å gjennomgå dødsfall som har skjedd i barnevernet de siste fem årene. Det er for tidlig å si hvordan denne gjennomgangen vil skje, men vi har startet arbeidet med å organisere oppdraget.

Toppe har også satt ned et utvalg som skal gjennomgå institusjonsbarnevernet for å se på forbedringer i systemet.

– Regjeringen har også bestemt at det skal opprettes en undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser som skjer barn, slik at vi får uavhengig gransking av alle slike forhold i fremtiden, sier statsråden.