VENTET PÅ POLITIET: Fengselsbetjentene gikk ikke inn på cellen under det pågående selvmordsforsøket. Etter åtte-ni minutter gikk politiet inn og hjalp den innsatte.

Selvmordsforsøket i Ålesund fengsel: Dette er instruksen til nattevaktene

Det er intern uenighet i Kriminalomsorgen om hva fengselsbetjentene skulle ha foretatt seg da en innsatt forsøkte å ta livet sitt.

Hendelsen skjedde i Ålesund fengsel 10. september i fjor. De to fengselsbetjentene på vakt gikk ikke inn på cellen til en innsatt under et pågående selvmordsforsøk. I stedet besluttet de å observere situasjonen og varsle politiet.

Hendelsen skjedde ved 22.45-tiden og nattevaktskiftet hadde startet. Politiet etterforsker om fengselsbetjentene kan ha brutt hjelpeplikten, som handler om å redde liv, da de ikke gikk inn på cellen til den innsatte.

Noe av det første politiet gjorde i etterforskningen, var å hente inn instruksen til nattevaktene i Ålesund fengsel, ifølge politiadvokat Alf Rune Nilsen i Trøndelag politidistrikt. Der står det:

«Nattvakta ved Ålesund fengsel skal bemannes med 2 betjenter N1 og N2. Tjenesten er fra kl.21.50 til kl.08.00 fra natt til tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Fra natt til søndag og mandag er tjenesten fra kl.19.50 til kl.08.00. Ingen Innsatte skal i denne perioden låses ut fra sin celle, dersom ikke liv og helse står i fare, før ekstra bemanning er til stede.»

– Vi ser på fengselets instruks. Men det er straffelovens paragrafer 287 og 288, om hjelpeplikten, som vil være utgangspunkt for vår vurdering i saken. Hendelsesforløpet gjør dette til en helt spesiell sak. Vi har ikke funnet noe lignende i tidligere rettspraksis, sier Nilsen til VG.

Fengselsbetjentene har status som mistenkt. Politiet tar sikte på å sende sin innstilling i saken til statsadvokaten innen kort tid.

Advokat: Vanskelig å vurdere åpenbar fare for liv

Onsdag uttalte den ene fengselsbetjentens advokat, Rune Lium i LO, til VG at to betjenter på vakt ikke er nok til å gripe inn under et selvmordsforsøk.

– Bakgrunnen for denne hendelsen er direkte knyttet til bemanningssituasjonen. Kriminalomsorgen har besluttet at Ålesund fengsel skal bemannes med to nattevakter. Det betyr at man ikke kan gå inn på cellen til en innsatt, uttalte han.

– I instruksen vises det til et unntak «dersom liv og helse står i fare». Hvordan vurderte fengselsbetjenten dette i den situasjonen som oppsto?

– Fengselsbetjenten har taushetsplikt, og kan derfor ikke gå inn på den konkrete vurderingen. Jeg kan derfor bare gi et generelt svar på hvordan instruksen forstås og praktiseres, sier Lium til VG torsdag.

«STOR RISIKO»: Advokat Rune Lium i LO representerer den ene av de to fengselsbetjentene. Her avbildet ved en tidligere anledning, da han var tingrettsdommer.

– Fengselsbetjentene har en hjelpeplikt etter straffeloven § 287 når en innsatt «er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp eller helse», og hjelp kan gis «uten å utsette seg selv eller andre for særlig fare eller oppofrelse», sier Lium.

Advokaten mener fengselsbetjentene først må vurdere om det er «åpenbar fare».

– Det er svært ofte umulig å vurdere om den innsattes liv og helse faktisk er i fare, eller om det er «lureri». Hvis det er «åpenbar fare», må fengselsbetjenten vurdere om det er forsvarlig å gå inn på cellen. Med en bemanning på to nattevakter vil det nesten aldri være forsvarlig å gå inn på cellen, sier Lium, som peker på at den innsattes tilstand også må vurderes:

– Det vil alltid være en stor risiko for at den innsatte vil reagere aggressivt og utøve vold mot de som forsøker å stoppe han.

Får støtte fra fengselsleder

Selvmordsforsøket ble oppdaget gjennom luken i celledøren. Det skal ha gått åtte-ni minutter før politiet var på plass og gikk inn for å hjelpe den innsatte, en mann i 20-årene. Det ble gjennomført livreddende arbeid på stedet.

Fengselsleder i Ålesund fengsel, Frode M. Johansen, har i en skriftlig oppsummering etter selvmordsforsøket støttet vurderingene som de to fengselsbetjentene gjorde:

«Ålesund fengsel finner ikke noe i denne hendelsen som tilsier at noe kunne ha blitt gjort annerledes i situasjonen».

Fengselslederen vil ikke kommentere sin egen konklusjon overfor VG. Han viser til taushetsplikten og den pågående politietterforskningen.

Regionen: Burde gått inn

Kriminalomsorgen region vest, som Ålesund fengsel ligger under, mener derimot at de to fengselsbetjentene burde ha gått inn på cellen under det pågående selvmordsforsøket.

Regionen mener de skulle ha gått inn for å starte livreddende førstehjelp, ifølge dokumenter som Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har i saken. Regionen viser til betjentenes egne observasjoner under hendelsen, og mener disse underbygger at mannens liv og helse var i fare.

VG har sendt flere spørsmål om hvordan regionen vurderer det som skjedde i Ålesund fengsel og om nattbemanning. Dette skriver regiondirektør Ketil Schreiner Evjen i en e-post:

– Det er vanskelig for oss å svare på disse spørsmålene nå. Det skyldes både at saken er under etterforskning hos politiet og at spørsmålet rundt nattbemanning generelt og i små fengsel, er noe som er et tema i hele kriminalomsorgen. Vi har stor forståelse for at ansatte synes at dette er vanskelige situasjoner å håndtere.

Regiondirektøren ønsker ikke å kommentere uenigheten mellom Ålesund fengsel og regionen om hvordan fengselsbetjentene burde håndtert situasjonen.

– Viser manglende forståelse

Advokat Lium sier at det er «positivt at fengselsleder forstår konsekvensene av at det kun er to på vakt», men reagerer på regionens holdning i dokumentene.

– Vurderingen til regiondirektøren viser en manglende forståelse av konsekvensene for de ansattes sikkerhet ved å gå inn på cellen. Det er åpenbare mangler i regiondirektørens vurdering som det ikke er mulig å utdype offentlig grunnet taushetsplikten, sier han videre.

Regiondirektør Evjen viser til tidligere uttalelse, og at han ikke kan uttale seg om bemanningen på ulike tider av døgnet, av sikkerhetsmessige årsaker.

VG har stilt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) flere spørsmål om tvil og uenighet rundt praksisen ved en slik alvorlig hendelse, og om nåværende instrukser er gode nok. Hun har ikke besvart VGs henvendelse.

Statssekretær i justisdepartementet Hans-Petter Aasen (Sp) viser i sitt svar til kriminalomsorgen når det gjelder Ålesund-saken og deres egen instruks.

– Regjeringen har startet gjenoppbygging av kriminalomsorgen etter årevis med kutt, sier Aasen og viser til budsjettforslaget om en varig økning i kriminalomsorgens budsjett på til sammen 145 millioner kroner.

– Midlene skal gå til økt bemanning, bedre innhold i soningen og redusert omfang av isolasjon.