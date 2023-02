SPETAKKEL: Charlott Pedersen og Christian Beckham i Handel og Kontor sier de raskt skjønte at det ville bli bråk av NHO-sjefens uttalelser.

Raser mot matvareprisene: − Hvor blir pengene av?

YOUNGSTORGET (VG) De som sitter i kassene får kjeft fordi maten er for dyr, forteller Christian Beckham i LO-forbundet Handel og kontor. Han retter en kraftig pekefinger mot NHO og dagligvarebransjen.

Under en handletur med VG på slep mandag, uttalte NHO NHONæringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter.-sjef Ole Erik Almlid at han mener maten ikke er for dyr i Norge.

Når VG møter Christian Beckham og Charlott Pedersen i LO LOLandsorganisasjonen i Norge er Norges største hovedsammenslutning av arbeidstakere.-forbundet Handel og Kontor (HK) på en kafé på Youngstorget i Oslo tirsdag, er de svært opprørte over utspillet.

– Jeg ble provosert, og skjønte med en gang at det ville bli spetakkel blant mine medlemmer. De som sitter i kassene i butikkene forteller at de får kjeft av kunder fordi matprisene er så høye. Samtidig jobber mange i deltidsstillinger – prisene går opp og de sliter med å få endene til å møtes. Dette var et veldig dumt utspill fra Almlids side, sier forbundsleder Beckham, mens han gestikulerer med armene over bordet.

– Å late som at dette ikke påvirker hverdagen til folk, da er du helt på jordet, tilføyer Pedersen, som er tillitsvalgt.

FÅR KJEFT: Ifølge HK får de som sitter i kassa gjennomgå for de høye matvareprisene.

– Det store overskuddet

I intervjuet med VG mandag sa Almlid at han mener butikkene utpekes som synderne for de høye matprisene, og at de virker som det er en feilaktig oppfatning om store marginer hos kjøpmennene.

– Tre-fire prosents margin er nest lavest i varehandelen i Norge. Kun elektronikkbransjen driver med lavere marginer, sa Almlid.

Imidlertid har Norgesgruppen og Reitan-konsernet økt sine overskudd med fire milliarder kroner de siste fem årene, og resultatmarginene har gått i været, skrev Dagens Næringsliv forrige uke.

– Det er tre kjeder som dominerer matvarehandelen i Norge – Norgesgruppen, Coop og Reitan. Det er ikke de selvstendige kjøpmennene som stikker av med pengene. Det er matvarebaronene som sitter igjen med det store overskuddet, sier Beckham.

Han forteller at HK er veldig glade for at regjeringen har bedt konkurransetilsynet undersøke bransjen.

– Det er en bransje med lav tillit blant folket og politikere. Vi har veldig mange medlemmer i denne bransjen, men det alle spør seg er «hvor blir pengene av?» Det er noen få familier som har blitt veldig rike, og vi må få svar, fortsetter han.

FORBANNET: Christian Beckham i HK sier NHO-sjefen ikke skaper et godt samarbeidsklima før mellomoppgjøret.

Tillitsvalgt Pedersen sier at hun har fått tilbakemeldinger om at når de selvstendige kjøpmennene gjør det bra, fører det bare til at kjedene de er under stiller enda høyere krav til dem. Dermed mener hun det ikke er kjøpmennene som tjener på dette.

I tillegg påpeker hun at hvis folk bruker mer penger på mat, vil det føre til mindre kjøpekraft andre steder.

– Det er umusikalsk overfor resten av varehandelen å si at det ikke gjør noe at matvarebaronene tjener masse penger, sier Pederen.

UMUSIKALSK: Tillitsvalgte Charlott Pedersen mener man må se på hvor det blir av overskuddene i dagligvarebransjen.

Mandag kom nyheten om resultatfall på åtte prosent i Orkla, samtidig som det foreslås et utbytte på tre milliarder kroner. Les mer her.

– Leit å høre

NHO-sjef Almlid svarer i en e-post til VG at ingen ønsker høyere matpriser enn nødvendig, men at alle er tjent med at sunne bedrifter driver med en viss lønnsomhet.

– Matbutikkene er avgjørende bindeledd i små og store lokalsamfunn over hele landet. At kjøpmennene går med overskudd, er viktig for å opprettholde gode, trygge arbeidsplasser.

Han sier han heller aldri har sagt at matprisene ikke påvirker hverdagen til folk, slik Pedersen uttrykker.

– Mange kjenner de økte prisene på kroppen, og det er leit å høre at butikkmedarbeidere får kjeft for det. Poenget er nettopp at det er kostnadsøkninger over hele verden som er hovedgrunnen til at prisene nå stiger, og de stiger mindre i Norge enn i mange andre land, skriver han, og fortsetter:

– Mistenkeliggjøring av dagligvarebransjen hjelper ikke i situasjonen vi står i. Det er all mulig grunn til å snakke opp dagligvarebransjen, og ikke ned, slik vi har sett klare tendenser til i det siste.

Almlid legger også til at han ser frem til resultatene av marginstudien som næringsministeren nå setter i gang, fordi den kan gi gode avklaringer.

MATKRANGEL: Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, tok matbutikkene i forsvar mandag.

– Skal ha vår del

– Hvorfor er det problematisk at nettopp NHO-sjefen sier at maten ikke er for dyr?

– Han er ansiktet til arbeidsgiversiden. Vi skal snart i et mellomoppgjør, og dette gjør folk forbannet. Det skaper ikke et godt samarbeidsklima, svarer Beckham.

– Uttalelsene skaper kampkraft. For hvis man tjener så godt på toppen, mener jeg at vi som står der og sørger for at pengene kommer inn skal ha vår del av kaken. Omtrent 75 prosent av de vi har på tariffavtale lever av varehandel som eneste yrke, sier Pedersen.

Hun sier at mange i bransjen har hatt reallønnsnedgang over flere år, og at mange går på minstelønn.

Også politikere reagerer etter NHO-sjefens uttalelser:

Foreslår kortere åpningstider

– Men når blant annet strøm og drivstoff har blitt dyrere – er det ikke å forvente at også matvarene blir dyrere?

– Her må varehandelen prøve nye grep. For eksempel kunne butikkene stengt klokken ni i ukedagene og klokken seks i helgene. Da hadde de redusert lønnsutgiftene og hatt helt andre marginer. Det er mye de kan gjøre, og forbrukeren vil selvfølgelig være tilpasningsdyktig. Dette kan være et initiativ for butikkene til å spare penger og få mer penger i omløp, sier Beckham.

– Det kunne også bidratt til å gi ansatte fulltidsstillinger, tilføyer Pedersen.

– Vil ikke dette føre til færre arbeidstimer og arbeidsplasser?

– Vi er opptatt av at de som jobber i bransjen skal ha fulle stillinger og kunne leve av det. Det er ikke slik at mange arbeidsplasser blir borte over natten. Om utgiftene er så høye, så peker vi på konkrete ting som lønnskostnader, svarer Beckham.

