SPRINGVANN: Yes, da var det vann i springen igjen i Havn boligområde i Etne kommune.

Vannkrangel på pause, og nå er det vann i springen igjen

En vannkrangel i Etne kommune førte til at 30 husstander måtte få tilkjørt vann av kommunen, men nå har retten kommet til at det private vannverket må åpne kranene igjen.

Det toppet seg tidligere denne måneden da eieren av det private vannverket nektet å reparere det før kommunen kjøpte vannverket.

Dermed forsvant vannet for folk i området fredag kveld 10. februar.

Nødløsningen ble en kommunal vannvogn hvor beboerne kunne hente vann.

Men på torsdag kom Haugaland og Sunnhordland tingrett til at Aage Vee, som eier vannverket, måtte sørge for vann i springen.

– Vannet er skrudd på igjen. Nå gjenopptar vi dialogen vi hadde for i fellesskap se om det finnes løsninger for hvordan dette skal være i fremtiden, sier leder i Havn Velforening, Kristoffer Teigland, til VG.

Vannverkseieren mener at manglende innbetaling gjør det vanskelig å drifte anlegget. Ifølge velforeningen betaler to tredjedeler i henhold til faktura, mens en tredjedel betaler kommunens takster som er lavere.

– Og så er det noen som bare betaler av og til, sier Teigland.

VANNVOGN: Jens Backasch (t.v.) og Øyvind Grindheim Taraldsøy hentet tidligere denne måneden vann fra den kommunale vanntanken.

Kommunen trakk kjøpstilbud

Selv om det nå er vann i springen, er det ingen løsning i sikte. I mellomtiden har dessuten kommunen, som hadde som tilbudt å kjøpe vannverket for 3,5 millioner kroner, trukket tilbudet.

– Vi kan ikke kjøpe vannverket uten at innbyggerne ønsker det. Da er det viktig at det ikke ligger på bordet slik at det blir brukt som pressmiddel, sier konstituert kommunedirektør Filippo Ballarin i Etne kommune til VG.

Hvis kommunen kjøper vannverket må nemlig prisen betales av beboerne, og det nekter de da dette vil øke vannavgiften fra 3000 til 9000 kroner i året.

– Vi kan kjøpe det i morgen hvis alle abonnentene vil, men det blir mye dyrere for dem. Andre innbyggere i kommunen kan ikke betale for vannverket. Det har vi ikke lov til da vi må følge selvkostprinsippet, sier Ballarin som håper at det nå blir forhandlinger mellom velforeningen og Aage Vee.

Kommunedirektør Filippo Ballarin.

I dag skal Ballarin orientere kommunestyret om hvor saken står.

– Problemet er at det ikke finnes en løsning som alle vil akseptere. Vi kan ikke annet enn å vente til vi vet hva partene ønsker.

– Konflikten ikke avklart

– Slik jeg leser overskriftene i lokalavisen ser det ut som om velforeningen vant fram. De har fått vann, men konflikten er ikke avklart, sier vannverkseier Åge Vee til VG.

Da VG første gang omtalte vannkonflikten 10. februar, forklarte Vee at vannverket trengte service før det kunne skrus på igjen. Når tingretten nå har dømt han til å skru det på igjen, var det denne gangen en liten sak, forklarer han.

– Av og til er det nok å restarte anlegget. Får du ikke start på det da, må en inn og gjøre fysiske tiltak som å rense eller bytte UV-filteret. Det er litt kostbart. Men denne gangen slapp jeg med å bare ta en omstart, sier han.

Når kommunen nå har trukket tilbudet, ser ikke Vee en annen løsning enn at han selv må fortsette å drive vannverket.

– Jeg ønsker at andre skal overta – enten kommunen eller velforeningen. Men slik jeg leser tingrettens avgjørelse blir det nok meg som må drive det videre.

– Du kan ikke velge å ikke drive det?

– Nei, jeg kan ikke det. Vi kan jo slå det konkurs, men da er jeg fremdeles grunneier og må nok finne noen nye til å drive det. Så dette er ganske fastlåst. Når noen ikke betaler bli selskapet på konkursens rand, sier han.

– Ganske dårlig naboskap

Han ser kun én løsning.

– Det er vel jeg som vannverksdriver som må gå hardere til verks med å få inn gebyrsatsene som kreves for å drive dette. Hvis noen bestrider det, blir det en sak i tingretten.

Han og kona bor selv i nabolaget, forteller han.

– Det er blitt et ganske dårlig naboskap. Vi er ikke glad for dette. Det blir ikke enkelt å komme i mål her. Men det må bli en løsning til slutt, sier Vee.