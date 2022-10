STO FREM: Julie Sandanger oppdaget offiseren og meldte fra.

Vil sparke sersjant som filmet kvinnelig soldat i dusjen

Forsvaret snur etter at mannen først fikk beholde jobben.

Forsvaret har vedtatt å avskjedige en sersjant som gjentatte ganger snikfilmet en kvinnelig soldat i dusjen.

Mannen ble dømt til betinget betingetBetinget fengsel betyr at man ikke trenger å sone straffen, med mindre man gjør noe straffbart igjen i løpet av en prøvetid, som ofte er to år. fengsel og bøter for dette. Men han fikk beholde både graden og jobben i Forsvaret.

Etter at VG skrev om saken i mai, kom det flere reaksjoner.

Forsvarsledelsen sa deretter at de skulle gå gjennom saken på nytt.

Et avskjedigelsesråd har nå tatt stilling til saken og kommet til at han ikke bør få beholde jobben.

Kan klage

Jurist Gro Kværnå i Norges Offisersforbund bisto mannen i avskjedigelsesrådet:

– Vårt medlem ønsker ikke å uttale seg ytterligere om saken på det nåværende tidspunkt, skriver hun i en tekstmelding.

Sersjanten kan klage inn vedtaket til Forsvarsdepartementet. Skulle han få avslag der, har han også mulighet for å reise søksmål via domstolene.

Kværnå ønsker ikke å svare på hvorvidt mannen vil klage eller ikke.

VG har vært i kontakt med forsvarsledelsen, som opplyser at de ikke har anledning til å kommentere saken i helgen.

Glad for utfallet

Julie Sandanger (25) er soldaten som oppdaget offiseren og meldte fra.

På telefonen til sersjanten fant etterforskere 38 videoer av henne mens hun dusjet i fellesgarderoben på militærleiren de begge befant seg på.

Sandanger sa beslutningen om å melde inn saken hadde et klart motiv:

– Jeg gjorde det fordi jeg ikke ønsket at han skulle få fortsette i en stilling med ansvar for personell, sa Sandanger til VG i mai.

Hun uttalte også:

– De lar en straffedømt fortsette å jobbe i Forsvaret. Det er tragisk.

Takket av forsvarssjefen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen takket Sandanger for valget om å stå frem.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har sagt at forsvaret ikke er i mål med å rydde opp i seksuell trakassering.

– Det er tøft, og det bidrar til at vi får opp debatten om dette og ikke minst hvor uakseptabelt det er, sa Kristoffersen i mai.

Advokat Anja Hellander har bistått Sandanger. Hun sier Sandanger er positiv til det nye utfallet av saken.

– Så får vi se hva som skjer videre om han klager. Men det er bra at Forsvaret har tatt det steget, sier Hellander.

Serie vanskelige saker for Forsvaret

Det har vært en rekke presseoppslag om Forsvaret i år:

NRK har i en serie artikler beskrevet hvordan varsler mot offiserer i Forsvaret er håndtert. I en av sakene kommer det frem hvordan en major forsøkte å få underordnede til å lyve etter at han kjørte av veien i beruset tilstand.

Her reagerer også varslere på at ledelsen ikke lot saken få konsekvenser for majoren, som i domstolen ble dømt for fyllekjøring og å forsøke å påvirke andre til å snakke usant.

I en annen sak beskriver NRK hvordan en offiser sendte seksualiserte meldinger til kvinnelige soldater. Fem kvinner varslet om seksuelt press fra offiseren og kritiserer forsvarets håndtering av saken. Mannen ble senere forfremmet til oberst.

VG skrev i mai om hvordan en offiser hadde sovnet naken ved siden av et bord med brunt pulver og aluminiumsfolie, hvorpå en mann tok seg inn på telefonen hans, hvor han oppbevarte passord og forsvarsdokumenter. Offiseren sier han ble dopet ned og presset for penger.

NRK har også skrevet om Line Svingen, forsvarets første kvinnelige helikopterpilot, og prosessen hvor hun ble avsatt, en prosess Forsvaret i etterkant har beklaget.