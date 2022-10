BARSKYTINGEN: 25. juni skjøt Zaniar Matapour mot flere utesteder i Oslo.

Elden om de avpubliserte mediesakene: − Uheldig

Flere medier har avpublisert en sak om barskytingen i Oslo. Offentligheten fortjener en forklaring, mener presse-ekspert.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter barskytingen i Oslo skrev Aftenposten, NRK, TV 2 og Avisa Oslo om en kvinnes opplevelse fra Oslo-skytingen 25. juni.

Det sto blant annet at kvinnen og en kamerat ble skutt av Zaniar Matapour, som er terrorsiktet etter skytingen.

Samtlige medier har i løpet av torsdag kveld og fredag formiddag avpublisert saken.

– Politiet har fratatt vedkommende status som fornærmet, og det er uheldig når media ikke kontrollerer historier før de påstår at Matapour har skutt på henne og hennes ukjente venn, sier Matapours forsvarer John Christian Elden til VG.

To personer ble drept og ytterligere 21 skadd i Oslo-skytingen. Til sammen har over 260 personer status som fornærmet etter skytingen, som politiet mener ble utført med terrorhensikt.

VG har over tid jobbet for å faktasjekke opplysningene i saken som Aftenposten nå har trukket. VG er kjent med at kvinnen ikke har status som fornærmet i straffesaken etter skytingen.

Kvinnen ønsket ikke å kommentere saken torsdag kveld.

Mener problemet er gjentakende

– Medier gjør feil. Det kan vi aldri klare å komme utenom, slår Gunnar Bodahl-Johansen.

Han er spesialist på presseetikk og jobbet tidligere ved Institutt for journalistikk

– Det kan være mange grunner til at mediene gjør feil. Men at saken ikke er sjekket godt nok, at man ikke har brutk tilstrekkelige kilder og godt dypt nok inn i historien, er den dårligste unnskyldningen, sier han.

Han peker på det han mener er et gjentagende problem i medier:

– Det kommer store, dramatiske hendelser i samfunnet, og mediene er på og finner sine vinklinger. I jaget etter de gode historiene og skildringene er lett å ta opplysninger som ikke stemmer for god fisk. Det kan føre til at man mister noe av den kritiske holdningen, sier han.

– Å beklage og forklare feil, styrker tilliten, sier han.

Spesialist på presseetikk og jobbet tidligere ved Institutt for journalistikk, Gunnar Bodahl-Johansen.

Beklager

Det var Aftenposten som først avpubliserte saken torsdag kveld. Det skrev avisen selv sammen med en beklagelse.

Bodahl-Johansen reagerer mer på at det ikke har kommet noen ordentlig forklaring på hvorfor de valgte å trekke saken.

– Det synes jeg offentligheten fortjener å bli gjort oppmerksom på, sier han.

Han understreker at han har forståelse for at det er noen hensyn avisen må ta, for eksempel overfor kvinnen som ble intervjuet. Samtidig:

– Man har et intervjuobjekt som har stilt opp og latt seg intervjue, da har man et visst ansvar for å beskytte intervjuobjektet. Men man kan ikke la hensynet til intervjuobjektet gå så langt at publikum ikke får vite hva som har skjedd. Det må være veldig alvorlige grunner til å la hensynet til intervjuobjektet gå foran å ikke forklare feilen som har oppstått, sier han.

NRK beklaget saken fredag formiddag.

– I dette tilfellet har ikke NRK vært tilstrekkelige kritiske overfor kildene, og våre undersøkelser i etterkant kan tyde på at faktasjekken før publiseringene ikke var god nok, skriver statskanalen.

Avisa Oslo har også beklaget publiseringen.

– Jeg mener at det er av interesse for offentligheten at man får vite hva som er feil, det styrker tilliten til mediene, sier han.

Samtidig sier Bodahl-Johansen at det ikke holder med en beklagelse:

– Det strekker ikke alltid til. Man må også ha en skikkelig forklaring. En beklagelse er ikke en enkel løsning på problemet, man blir bare stående igjen med mange spørsmål man ikke får svar på, sier han.