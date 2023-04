Utvalg vil endre varslingsordningen i helsevesenet: − Tilliten er svekket

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) lovet for over et år siden en full gjennomgang av tilsynsmyndighetene i Norge, etter VGs avsløringer.

Onsdag morgen mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol varselutvalgets rapport.

Varselutvalget har hatt en full gjennomgang av varselordningene til Helsetilsynet og Ukom UkomStatens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, også som følge av VGs søkelys på mangelfull involvering av pasienter og pårørende, og uriktige og unøyaktige opplysninger i varselsvurderingene.

Utvalget har blitt ledet av Stein A. Ytterdahl, tidligere statsforvalter i Agder og det var han som presenterte rapporten før den ble overlevert til helseministeren.

– Det er med stor glede jeg nå kan si at det er et enstemmig utvalg som legger frem sin innstilling, sa Stein A. Ytterdahl.

Behov for endring

– Vi kan allerede nå avsløre at utvalget mener det er behov for en endring av ordningen. Vi endrer begrepet «varsel» til «melde», av åpenbare grunner. Vi setter fokus mot læring og forbedring, sa Ytterdahl.

Ikke alle alvorlige hendelser følges opp godt nok og vi lærer ikke alltid godt nok av det som følger av en alvorlige hendelse, forteller han.

– Det er disse varselordningen handler om. Alle virksomheter som driver helse og omsorgstjenester, små og store, skal varsle til helsetilsynet og til statens undersøkelseskommisjon når det skjer alvorlige hendelser, sier Ytterdahl.

Han understreker:

– Når det skjer involveres nesten alltid statsforvalteren

I tre år gransket VG alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus.

VG avdekket at 80 prosent av alle registrerte, alvorlige hendelser ved norske sykehus ikke ble varslet til Helsetilsynet.

I tillegg avslørte VG feil fakta i Helsetilsynets informasjonsinnhenting og behandling av samme type varsler.

I oktober i 2021 uttalte Kjerkol at hun ville granske tilsynsmyndighetene i Norge og snu hver stein.

– Omfanget av det VG har skrevet om, har bekymret oss, sier Kjerkol da.

– Vi trenger forsikringer om at tilsynet har riktig kompetanse og jobber på riktig måte. Og at virksomhetene selv tar ansvar med å varsle og lære av feil.

Varselutvalget mener at dagens ordning i for stor grad er bygget opp rundt gjennomgang og kontroll av hver enkelt hendelse.

– Vi utnytter ikke ressursene i det samlede systemet godt nok og ser ikke helheten. Dette fører til en varselordning med uoversiktlige prosesser og dobbeltarbeid på ulike nivå, sa Ytterdahl.

Utvalget mener at når det brukes så store ressurser som det vi gjør på en egen ordning for alvorlige hendelser, må det brukes på en bedre måte.

– Så vet vi at engasjement og ansvar for læring og forbedring gir det beste grunnlag for god meldekultur og ledelsesengasjement.

Ytterdal sier videre at de har hatt med seg en veldig tydelig tilbakemelding fra pasienter, brukere og pårørende.

Som eksempler på dobbeltarbeid, trekker han frem for eksempel at tre instanser skal gå gjennom en hendelse og undersøke den; både virksomheten selv, helsetilsynet/statsforvalteren og undersøkelseskommisjonen.

– Denne varselordningen er ressurskrevende, fører til mye dobbeltarbeid, antall varsler øker ganske mye de siste årene og tendensen går rett opp. Det betyr at denne strukturen som medfører dobbeltarbeid og lang saksbehandlingstid, vil føre til økende press på involverte parter.

Dette er utvalgets ni anbefalinger:

Det er behov for en varselordning for alvorlige hendelser som omfatter hele helse- og omsorgstjenesten. Begrepet varselordning endres til meldeordning.

Virksomhetens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge alvorlige hendelser, må tydeliggjøres og understøttes i Meldeordningen for alvorlige hendelser.

Nesten-alvorlige hendelser inkluderes i Meldeordningen for alvorlige hendelser.

Meldeordningen for alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjeneste må utformes med sikte på hensiktsmessig ressursbruk i det samlede systemet.

Pasienter, brukere og pårørende stilling etter alvorlige hendelser styrkes.

Etablere et nasjonalt register for for alvorlige hendelser og nesten-alvorlige hendelser.

Statsforvalteren får en tydeligere veiledningsrolle overfor virksomhetene.

Tydeliggjøre at meldeordningen for alvorlige hendelser også omfatter overganger i pasientforløp, og der flere uønskede hendelser til sammen utgjør en alvorlig hendelse.

Det må legges til rette for bedre melde- og forbedringskultur i hele helse- og omsorgstjenesten.

Info SYKEHUSVARSLENE: * VG har avslørt at Helsetilsynet la bort 285 varsler om alvorlige hendelser i sykehusene etter innledende undersøkelser i 2020. Totalt fikk Helsetilsynet 732 slike varsler. * Helsetilsynet har uttalt til VG at den største risikoen i deres arbeid er saker som legges bort etter innledende undersøkelser. Helsetilsynet kan ikke svare på om sakene de har avsluttet, er avsluttet på riktig grunnlag. * VG har avslørt at Helsetilsynet ikke har en systematisk oversikt over hvordan sakene de sender til Statsforvalteren, følges opp. Helsetilsynet arbeider nå med en slik oversikt. * VG har fortalt at pasienter og pårørende kontaktes i liten grad når tilsynssaker vurderes av Helsetilsynet. Helsetilsynet jobber nå med nye retningslinjer på dette. * VG har avslørt at Helsetilsynet fikk 165 varsler om selvmord i 2020. 71 av disse varslene ble avsluttet etter en innledende undersøkelse. Regjeringen og Stortinget har bestemt at psykisk helsevern skal få større politisk oppmerksomhet og at vi skal ha en nullvisjon for selvmord i Norge. * VG har avslørt at i 11 saker som Helsetilsynet behandlet i årene 2017-2020, så inneholdt Helsetilsynets vurdering av sakene mer enn 60 feil og mangler om pasientens behandling og/eller alder/adresse/datoer. * Helsetilsynet har ikke kunnet svare på hvorfor det er blitt så mange feil i deres vurderinger, men har tatt til ordet for en evaluering av systemet. Vis mer

Varselutvalgets mandat har vært:

Vurdere hva som er utfordringene med dagens varselordning.

Legge frem konkrete forslag til tiltak for å forbedre varselordningen, samt utarbeide forslag til eventuelt endringer i organisering, roller, ansvar og regelverk.

Vurdere hva som bør være varselvurderingens bidrag for å forebygge, avdekke og avverge uønskede hendelser i helsetjenesten.

Utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av utvalgets forslag.