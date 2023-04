En person pågrepet etter funn av død person i leilighet i Trondheim

DØD PERSON: En person er funnet død i en leilighet i Trondheim mandag kveld.

Mandag kveld ble det gjort funn av en død person i en leilighet i Trondheim.

– Politiet har pågrepet en person, skriver politiet i Trøndelag i en oppdatering på Twitter.

Det var like over klokken 21.30 at politiet først meldte om funn av en død person i en leilighet i Trondheim. De opplyste videre at de jobber ut fra flere hypoteser.







– Vi er i gang med teknisk og taktisk etterforskning. Det er slik vi ser det ikke fare for omgivelsene, skriver politiet i Twitter-meldingen.

Jourhavende jurist Anne Haave sier til Adresseavisen at de etterforsker et «mulig alvorlig straffbart forhold».

Operasjonsleder Kirsten Bergstrøm sier til VG at de fikk melding om hendelsen klokken 20.23, men at de per nå ikke ønsker å gå ut med mer informasjon om hendelsen.

