PÅ KONDITORI: Venstre-leder Guri Melby ladet opp med et rekesmørbrød på Halvorsens konditori i Oslo før hun tok flyet til landskonferansen i Stjørdal. Her med rådgiver Kamilla Stengel Willix ved sin venstre side.

Venstre-Guri ut mot Erna: − Tar grunnleggende feil

Venstre-leder Guri Melby mener Norge må bli mye tøffere mot Kina. I november reiser hun på besøk til erkefienden Taiwan.

– Jeg er enig med Erna Solberg om veldig mye, men i dette spørsmålet mener jeg hun tar grunnleggende feil, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

Kina straffet Norge diplomatisk etter at demokratiforkjemper Liu Xibao fikk Nobels fredspris i 2010. Som statsminister signerte Erna Solberg en såkalt normaliseringsavtale i 2016, der Norge sa at de hadde respekt for Kinas samfunnssystem og ikke ville støtte handlinger som undergraver Kinas grunnleggende interesser.

– Hvilke krav om Kina vil du stille hvis du skal i regjering med Erna Solberg igjen?

– Jeg ønsker at vi skal rive den normaliseringsavtalen i to. Vi skal si at den ikke gjelder lenger. Og at vi skal avslutte arbeidet med en frihandelsavtale med Kina. Det vil være kjempeviktig, sier hun.

GAMLE DAGER: Daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, Høyre-leder Erna Solberg og Venstre-leder Guri Melby satt i regjering sammen.

Høyre-leder Erna Solberg svarer på kritikken:

– Vi har ikke en «normaliseringsavtale» med Kina. Vi har en felleserklæring. Den ble inngått blant annet for å kunne ha dialog med Kina om brudd på menneskerettigheter, noe vi ikke kunne ha i de seks årene forholdet var fryst. Jeg synes det er viktig at Norge har mulighet til å påpeke brudd på menneskerettighetene både direkte og i samarbeid med andre. Det er problematisk når man ikke har arenaer for å gjøre det, skriver hun i en e-post.

– For enøyde

Melby mener at både regjeringen og Høyre har vært for naive i synet på Kina.

– Politikken har vært altfor enøyd i å se på de positive handelseffektene, i stedet for de potensielle negative sikkerhetseffektene, sier Melby.

Hun sammenligner Solberg med Frankrikes president Emmanuel Macron, som nylig besøkte Kina med et kobbel næringslivsledere på slep.

– Jeg synes at Solberg er i utakt med andre politikere i Europa. Det er kanskje Macron-linjen. Jeg mener vi heller burde lagt oss på linje med Ursula van der Leyen. Det handler ikke om bråstopp i all handel, men om å redusere sårbarhet. Jeg synes det er overraskende lite oppdatert fra Erna Solberg, sier hun

Solberg peker på at Venstre blant annet er imot tilrettelagt innhenting, tilrettelagt innhenting,Tilrettelagt innhenting dreier seg om å kunne samle inn og bruke data som passerer den norske landegrensen og kan utgjøre en reell og aktuell trussel for Norge. Alle søk etter data må være godkjent av en domstol. som ifølge Solberg kanskje er det viktigste tiltaket for å verne Norge mot skadelig aktivitet fra for eksempel Kina.

– Det er nok vel så naivt. Men det går helt fint at vi har ulikt syn på akkurat dette, skriver Solberg som mener Melbyes kritikk blir litt hul.

– Har Høyre vært for naive i synet på Kina?

– Jeg mener vi ikke har vært naive. Forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina har pågått helt siden 2008, og det er gode grunner til at Solberg-regjeringen ikke kom til enighet med Kina om en frihandelsavtale. Det handler blant annet om menneskerettigheter og arbeidstagerrettigheter, skriver Solberg.

Hun viser til at det har skjedd mye internasjonalt de siste årene.

– Vi skal ikke være naive, og vi må sikre at vi ikke blir avhengige av Kina. Putins krig har vist oss hvor farlig det kan være å være ensidig avhengig av russisk gass, og det må vi lære av.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har tidligere avvist påstanden om at Norge gjør seg for avhengig av Kina.

– Å ta vare på norske interesser og norsk sikkerhet må stå i høysetet. Det er begrensninger på hvilke områder vi ønsker å handle med dem. Det er også hensyn vi vil ta i eventuelle fremtidige handelsavtaler. Så vi vil ramme inn det som er viktig for Norge, enten det er 5G-nett, flyplasser eller havner, som vi skal beskytte ut fra nasjonale interesser, sa Huitfeldt da.

KRITISK: Guri Melby mener at Norges Kina-politikk er for naiv.

Krever svar

Venstre-lederen girer denne helgen opp til lokalvalgkamp med landskonferanse i Stjørdal.

Hun foreslår nå en ny handelspolitikk hun kaller «frihetsfremmende». Det har også gått under kallenavnet Frihandel 2.0 internt.

– Det er ikke noe automatikk i at frihandel gir spredning av demokrati. Det som nå er tendensen er at autoritære regimer er i fremmarsj og samarbeider mer. Vi må redusere avhengigheten vår til disse regimene, særlig til Kina, sier hun.

– Tok dere feil på 90-tallet når dere trodde at frihandel spredde demokrati?

– Nei, jeg mener vi ikke gjorde det. Den gangen gjorde det på mange måter det, blant annet i Øst-Europa. Men ikke så mye som vi hadde håpet på og noen steder går det i feil retning. Det er heller ikke noen automatikk i at frihandel gir frihet, sier hun.

Info Syv punkter Venstres nye forslag vil at Stortinget ber regjeringen 1) utarbeide en strategi for en frihetsfremmende handelspolitikk. 2) støtte aktivt opp om initiativer for å institusjonalisere internasjonalt samarbeid om frihetsfremmende handelspolitikk. 3) vurdere å be om observatørstatus for Norge i EU-US Trade and Technology Council. 4) vurdere å be om observatørstatus for Norge i EU-India Trade and Technology Council. 5) avslutte forhandlinger med Kina om frihandelsavtale. 6) komme tilbake til Stortinget med en stortingsmelding for å redusere avhengighet av kinesisk teknologi som har strategisk betydning for å gjennomføre det grønne skiftet. 7) komme tilbake til Stortinget med en stortingsmelding for å redusere avhengighet av kinesisk teknologi som gir kinesiske selskaper tilgang til store mengder data om norske borgere. Vis mer

Melbys syvpunktsplan inkluderer et forslag om å stoppe alle samtaler med Kina om en frihandelsavtale.

Utenriksminister Huitfeldt opplyste tidligere i år at samtalene var lagt på is.

– Hvilken forskjell vil et nei nå utgjøre i praksis?

– De sier at det ikke er noe tidspunkt å inngå en avtale på nå. Men da sender de jo også signal om at det kan være noe vi skal gjøre senere, sier Melby.

– Bør det komme internasjonale tiltak som gir en slags blokkproteksjonisme?

– Det har jo USA allerede gjort det med Inflation Reduction Act. Og EU har kommet med sitt motsvar i EU Green Deal Industrial Plan. Du kan kalle det blokkproteksjonisme, men du kan jo også kalle det en ny form for frihandel, sier hun.

NYE VENNER: Kinas president Xi Jinping besøkte i slutten av mars Russlands president Vladimir Putin. Her fra en middag i Moskva.

Til Taiwan

Melby sier at hun planlegger å reise til Taiwan i november.

Kina hevder eierskap over øyene og har økt sitt militære nærvær i nærheten, mens USA støtter Taiwan.

– Situasjonen er trappet opp. Vi må være veldig tydelige på at vi står på Taiwan sin side, sier Melby.

Hun sier at Taiwan er ett av landene som vi kan handle mer med. Hun skal blant annet besøke Venstres støtteparti i landet, hvis alt går etter planen.

– Venstre har over mange år ar et sterkt engasjement for Hongkong. Der har det gått i veldig negativ retning når det gjelder frihet og demokrati. Vi er veldig redde for at det samme skal skje i Taiwan, sier hun.

Vil ha mer enn 6,3 prosent

Venstre hadde landsmøte i fjor høst, men har en konferanse i vår for å skape stemning før kommunevalget i høst:

Melby forventer at partiet gjør det svært godt:

– Det beste lokalvalget vi har gjort siden partiet ble splittet var i 2011. Da fikk vi 6,3 prosent av stemmene. Mitt mål er på slå det, sier Melby.

– Et gjennomsnittstall er litt uinteressant i et lokalvalg. Det viktigste er hvor mange kommunestyrerepresentanter du får og at du får noen ordførere. Vi har satt oss et tall på 400 lokalpolitikere. Vi har ikke noe tall på ordførere, men vi har bare to i dag mot åtte i forrige periode. Jeg ønsker meg et tosifret antall etter valget, sier hun.