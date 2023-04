Vogntoget som ble stoppet i Steinkjer, var for tungt og langt.

Vogntoget var for tungt og for langt: - Da ble det bare tull

Sjåføren skulle frakte et knuseverk hjem til Litauen, men planen gikk i grus da politiet stoppet ham.

Transporten hadde vært en time på veien i Trøndelag da andre trafikanter varslet Statens vegvesen om at ikke alt var på stell.

Vogntoget ble stanset av vegvesenet og politiet i 12-tiden lørdag og tatt med til trafikkstasjonen i Steinkjer for vektkontroll.

– Han hadde ikke lastet riktig. Da ble det bare tull, sier leder for vegvesenets utekontroll i Trøndelag Kim-Ruben Våge til VG.

Det litauiske transportfirmaet hadde fått unntak fra vektbestemmelsene i norsk veistandard, men dispensasjonen var ikke fulgt til punkt og prikke.

Der sto det blant annet på engelsk at spesialtransporten ikke hadde lov til å kjøre lørdag eller søndag – men engelsk var et språk sjåføren ikke snakket.

Firmaet hadde fått dispensasjon for en transport på 19 meter. Men da det mobile knuseverket i seg selv målte 17 meter, gikk ikke regnestykket opp.

– Enormt overheng

– Han hadde et enormt overheng bak hengeren. Det målte vi til 4,2 meter, mens det tillatte er to meter. Og utstikket var ikke riktig merket, sier Våge.

HJULLÅS: Vogntoget får ikke kjøre før gebyret er betalt.

Men verst var det med vekten: På hengeren hadde litaueren over 37 tonn. Loven sier maks 24, så overvekten ble målt til 13,5 tonn.

– Hengeren var altfor tung i forhold til trekkvognen, sier Våge.

Vegvesenet opplyser at vogntoget formelig svaiet på veien.

– Takk gud for at det ikke var snøvær i dag, da hadde ikke transporten hatt trykk på drivhjulene, sier lederen for utekontrollen.

Under kontrollen ble det avdekket at tillatt totalvekt på tilhengeren, aksellast, akselavstand, total lengde på vogntoget og overheng ikke oppfylte kravene.

Sjåføren frustrert

Overlastgebyret ble utmålt til 77.000 kroner. Hjullåsen som ble satt, blir ikke fjernet før foretaket har betalt gebyret.

– Sjåføren var litt frustrert, for å si det sånn, forteller Kim-Ruben Våge.

Knuseverket skulle over grensa mot Storlien gjennom Sverige og videre til Litauen. Vegvesenet mener et større vogntog trengs for at det skal komme til Baltikum.

