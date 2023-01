BLE LURT: Reidar Knudsen (87) i Oslo ble fortalt at han skulle få minst 90.000 kroner for noen av sine eiendeler.

Reidar (87) ble lurt av boksvindlerne: − Skummelt

Svindlerne sa de ville kjøpe bøker, og Reidar Knudsen inviterte dem inn i hjemmet sitt. Plutselig var mansjettknappene hans borte, og frykten for at bankkontoen var tømt kom snikende.

Torsdag kveld gikk politiet i Oslo ut og advarte mot en ny og utspekulert svindelmetode, som de har fått flere meldinger om den siste tiden.

På lørdag ble Knudsen og konen hans, bosatt i en leilighet på Skøyen i Oslo, utsatt for denne typen svindel.

– Det var skummelt og ubehagelig, men jeg føler meg dum – jeg burde vært så oppegående at jeg ikke burde gått på dette, sier Knudsen til VG.

To menn dukket opp

Knudsen forteller at det hele startet med at noen ringte og spurte om ekteparet hadde noen bøker de ville bli kvitt. Svindlerne skal også ha sagt at de blant annet var interessert i gamle aksjebrev og postkort.

– Jeg var i tvil, men avtalte at de kunne komme klokken fire, sier Knudsen.

Han forteller videre at en mann i 20-årene og en mann i 50-årene omsider dukket opp.

– Det første han ene sa da han kom inn i leiligheten var at han var interessert i en skulptur, som han ville gi 45.000 kroner for. Da blinket det i øynene mine, sier Knudsen.

90.000 kroner

Videre skal svindlerne ha spurt om ekteparet hadde andre ting til salgs. Ekteparet begynte da å ta frem blant annet lysestaker og verdisaker av messing.

Til slutt hadde de samlet en rekke gjenstander:

– De sa at de ville legge dette ut på nettet, for de visste om folk som var villige til å kjøpe tingene. De sa at minstesummen ville bli 90.000 kroner, og jeg spøkte med at jeg måtte ha minst hundre, hevder Knudsen, og legger til at svindlerne sa de skulle ha 20 prosent av salgssummen.

Var plutselig ikke interessert

Knudsen sier at han så formidlet at han hadde en smørkinne som de to mennene kanskje ville være interessert i. Etter fem minutter i kjelleren var Knudsen tilbake i stuen.

– Da jeg kom opp igjen satt konen min med smykkeskrinet i fanget. Da ville de plutselig ikke ha noe, sier Knudsen.

Han sier at etter at svindlerne forlot leiligheten, oppdaget konen at mansjettknappene hans var borte.

– Med en gang jeg skjønte at noe var galt skyndet jeg meg til minibanken og tok ut 20.000, og jeg fikk sperret bankkontoen, forteller Knudsen.

Han hadde nemlig oppgitt kontonummeret sitt til svindlerne, og fryktet da at kunne bruke dette til et eller annet.

Fikk tilbake mansjettknappene

Knudsen hadde fått telefonnummeret til svindlerne, og ringte straks opp igjen for å spørre om hvor mansjettknappene hans var. Da fikk han til svar at de to hadde tatt med mansjettknappene for å sjekke verdien.

Knudsen hevder at han deretter truet svindlerne med at han hadde både telefonnummer og videoovervåkning, dersom de ikke leverte tilbake mansjettknappene.

Dagen derpå – søndag – skjedde det utrolige, etter at svindlerne først skal ha sagt at de ville returnere mansjettknappene via postbud:

– De kom en kar som stakk hånden ned i lommen og tok frem mansjettknappene, avslutter Knudsen, og legger til at dette var en annen person enn de to mennene han hadde i leiligheten.

Politiet oppfordrer alle som har blitt utsatt for noe likende til å ta kontakt:

– Om noen blir oppringt ønsker politiet å vite om det, for det er åpenbart at dette er forberedelsene til noe straffbart i form av svindel eller lignende, sa operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG torsdag kveld.

