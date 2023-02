KLAR FOR 6. FEBRUAR: I dag skal selvfølgelig koften på, for Milla Olsen Sempler gleder seg like mye til samenes nasjonaldag som til 17. mai.

Milla (12) er første i familien med kofte på 100 år

TROMSØ (iTromsø) Milla Olsen Sempler har alltid hatt lyst på kofte. Nå vil flere i familien gjøre som henne.

Sannsynligvis var Milla Olsen Semplers tippoldemor i Målselv den forrige i familien som hadde kofte. Det kan ha vært rundt 1910. Over 100 år senere er Milla den første i familien til å ta koften i bruk igjen.

Hun har to storesøstre, og begge har bunad. Da Milla var ti år fikk hun spørsmålet om hun kunne tenke seg en bunad. Men nei, hun ønsket seg mye heller en kofte.

– Jeg har egentlig alltid hatt lyst på kofte, forteller Milla.

Det var bare ett hinder: Familien var usikker på om det var innenfor. Om de var samiske nok.

Mer samiske enn de trodde

– Da begynte pappa å slektsforske. Han fant ut at vi hadde samisk ganske nært i familien, sier Milla.

Ifølge pappa Torjer Olsen var den offisielle familiehistorien at han hadde en samisk tippoldefar. Men etter kort tid viste det seg at halvparten av oldeforeldrene og en av besteforeldrene var samiske. De var fra Balsfjord og Malangen. Og den siste koftebrukeren var sannsynligvis en oldemor fra Målselv. Da var det helt klart innafor med kofte.

– Da ble jeg veldig glad, sier Milla.

Valgte fargene selv

Hun fikk en rosa Tromsø/Ullsfjord-kofte, og var selv med på prosessen da koften skulle lages og valgte fargene selv. I dag, på 6. februar, skal den selvsagt på når hun skal på skolen. Hun går i syvende klasse på Prestvannet skole, der de også har en egen samiskklasse. Milla går ikke i den samiske klassen, men lærer språket i faget «samisk 3».

– Jeg vet at det finnes mange forskjellige ord for snø på samisk, og det har jeg veldig lyst å lære meg sier Milla.

Høydepunktet på nasjonaldagsfeiringen er når det samiske flagget heises på skolen. Hun gleder seg også til å møte sine medelever som også vil være pyntet for dagen. I klassen hennes er det fem-seks andre elever som også har kofte.

– Jeg gleder meg veldig til 6. februar, for det er som 17. mai, bare for samene. Jeg gleder meg like mye til begge disse dagene, sier Milla før den store dagen mandag.

Får fine kommentarer

Å kunne ha på seg kofte gir en ekstra spesiell følelse, forteller Milla.

– Jeg blir veldig glad når jeg kan bruke kofte, sier hun.

– Har du fått noen kommentarer?

– Jeg bruker å få kommentarer på at koften er veldig fin. Og så får jeg spesielt mange kommentarer på beltet. Det tilhører en gammel kofte som mamma har arvet og som er fra Tana. Mange sier at de ikke har sett et slikt belte før og vil ta bilde av det. Jeg var ikke så vant til det i begynnelsen, men nå begynner jeg å bli ganske vant til det, sier Milla.

I år er det siste sesong koften kan brukes, for den er allerede i ferd med å bli for liten. Nå har hun muligheten til å ønske seg en ny, men da kan det hende hun ikke lenger blir den eneste i familien med kofte.

– Søsteren min Silja har fått lyst på kofte, og så fant pappa ut at han vil ha kofte. Det er litt artig, sier Milla.

Hun har allerede bestilt festfrokost på 6. februar, og etter skolen skal familien markere dagen.

– I fjor lagde vi muffins som vi pyntet med farger fra det samiske flagget. I år skal vi ut på restaurant, sier Milla.

Noe rent positivt

Pappa Torjer Olsen synes det har vært spennende å følge med på datterens koftereise.

– Jeg synes det har vært så flott å se at det å få seg kofte er en ren positiv, fin og artig ting. Vi har valgt å ikke forberede henne på at hun kan møte noe kjipt, fordi hun skal få lov å ha det bra nå. Det er så klart kjipe historier, men når jeg snakker med andre, så sier de i all hovedsak at Tromsø er en god by å være samisk i, fordi man ikke er alene, sier Olsen.

Familier som Milla og Torjers familie er en av årsakene til at Tromsø har vokst som samisk by. Stadig flere finner sin samiske familiehistorie.

– Det er mye mer akseptert og attraktivt å finne tilbake til sin samiske identitet. Det har vært en ganske markant endring de siste ti årene, sier Olsen, som også er leder for Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø.