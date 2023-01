FEIL FOKUS: Sigrid Bonde Tusvik mener nedleggelsen av ABC-klinikken ved Ullevål sykehus er å gå «baklengs inn i fremtiden».

Sigrid Bonde Tusvik raser mot nedleggelse: − Jeg fatter det ikke

Sigrid Bonde Tusvik har født på ABC-klinikken to ganger. Nå langer hun ut mot avgjørelsen om å legge ned den populære fødeenheten.

– Dette er en sorgens dag for fremtidig fødekvinner, sier komiker Sigrid Bonde Tusvik til VG.

Hun har selv født på ABC-klinikken to ganger – i 2013 og 2016 – og reagerer sterkt på nyhetene om at den populære fødeenheten legges ned.

– I årevis har det vært en evig, vedvarende krig om ABC-klinikken skal overleve eller ikke. Men ABC-enheten burde vært innført som standarden på alle fødestuer, mener Tusvik.

Nedleggelsen begrunnes i at Oslo universitetssykehus (OUS) må stramme inn og kutte kostnader tilsvarende 30 årsverk. Dermed skal også to til fire fødestuer stenges, slik OUS varslet forrige uke.

Kuttene går hardt utover ABC-klinikken: Siste dag i drift blir 4. mars, opplyste jordmor og tillitsvalgt Kristin Bøhn til VG tidligere tirsdag.

– Av alle ting synes jeg ikke det er ABC-klinikken som skal ryke, mener Tusvik.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Trygghet og ro – «ikke voodoo»

ABC-klinikken er landets mest kjente klinikk for naturlige fødsler og har vært i drift i 25 år. Da Tusvik fødte der, kringkastet hun sin fødeopplevelse til hele Norge gjennom TV 2-serien «Sigrid blir mamma».

– Jeg er kanskje den i Norge som har prøvd å gi ABC-klinikken mest reklame. Det er fordi jeg synes de ikke gjorde fødselen min til noe medisinsk, men noe helt naturlig som jeg klarte med kyndig hjelp. De tilrettela og gjorde at jeg fikk føde slik jeg ønsket, forteller hun.

– Og det er sånn fødsler blir en bedre opplevelse, understreker Tusvik.

Info Dette skiller ABC-klinikken fra andre fødestuer ABC-avdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler.

Klinikken tilbyr en «helhetlig omsorg» med svangerskapskontroller fra uke 32 og barselomsorg i samme avdeling – med samme personale.

Ifølge OUS har ABC-klinikken landets beste kompetanse på vannfødsler.

«I barselperioden legger vi forholdene til rette slik at mor, barn, far, partner eller annen omsorgsperson kan være sammen», skriver de på sine nettsider.

Barselsoppholdet på ABC er fra to til 48 timer. Vis mer

Hun mener at ABC-klinikken også tilrettelegger for økt trivsel blant helsepersonell.

– På mange andre avdelinger får de ikke tiden de trenger til pasienter. Det fører til at folk får dårlige opplevelser. Og jo verre fødehistoriene er, jo færre får lyst å føde barn. At overleger og sykehusdirektører ikke forstår det ... Det er trist.

Tusvik er klar på hva hun mener ABC-klinikken betyr: Muligheten til å føde slik man ønsker.

– Å føde er ikke å være syk og ABC-klinikken er ikke som et vanlig sykehus. Det er ikke pipende apparater eller helsepersonell som forlater deg i en sårbar situasjon fordi de har dårlig tid.

Selv satte hun pris på å bli fulgt opp av dem som tok imot barnet hennes og muligheten til å være på samme sted under barsel.

– Det er ikke voodoo som skjer på ABC-klinikken. ABC betyr ro og trygghet, sier Tusvik.

Hun understreker at fødeenheten ligger vegg i vegg med de andre fødestuene.

– Det er ikke sånn at legene må spurte ti kilometer lenger for å komme frem til ABC-klinikken dersom man plutselig må ta keisersnitt.

– Baklengs inn i fremtiden

Tusvik trekker frem en tidligere uttalelse fra OUS-direktør Bjørn Atle Bjørnbeth. I et lukket møte om klinikken sa han at «vår oppgave er ikke å lage et fødetilbud for 32 år gamle kvinner med høy utdanning fra Ullevål Hageby».

– Den oppfatningen er hårreisende og gammeldags. Dette er ikke en kvinneklinikk på Frogner med luksusspa. Det er mer som et enkeltrom på en folkehøyskole med litt bedre plass. Og det sier mye om standarden på norske sykehus, legger hun til.

– I stedet fokuserer man på at ABC er et problem og tilbud for få kvinner, noe som det ikke er. Jeg fatter det ikke, sier Tusvik.

REAGERER: Komiker Sigrid Bonde Tusvik har selv født to barn på ABC-klinikken, og mener det er uforståelig at den nå legges ned.

– Det farligste et menneske kan gjøre er å føde. I vårt samfunn skaper en graviditet stor usikkerhet, og da bør man søke trygghet. Det er noe den unike oppfølgingen og spisskompetansen ABC-klinikken tilbyr.

Tusvik hyller jordmødrene.

– Man øker støtten til jordmorutdanningen, men legger ned de gode fødetilbudene. Da er det ikke fristende å bli jordmor. Dette er å gå baklengs inn i fremtiden, sier Tusvik.

– Tallene som teller er kvinners trivsel og deres vellykkede fødeopplevelser, og ikke hva som er en utgift. Sykehus er en utgift! Det skal ikke gå i pluss!

Vil oppbemanne ved behov

Ifølge Miriam Nyberg, leder av Fødeavdelingen ved OUS, er stengningen av ABC-fødestuer det som gir «minst negative konsekvenser» når sykehusene må kutte.

– ABC-enheten er spesialisert på å ta imot en selektert gruppe av friske fødende. Dersom andre fødestuer på Ullevål eller Rikshospitalet stenges, mister vi nødvendig beredskap og kapasitet til å sikre trygge fødsler for alle våre fødekvinner og den nyfødte, skrev hun i en e-post til VG tidligere tirsdag.

Nyberg opplyser også om at beslutningen er basert på innholdet i tre risiko- og sårbarhetsanalyser av fagfolk ved Fødeavdelingen.

Ifølge henne er det usikkert hvor lenge ABC-fødestuene vil være stengt.

POPULÆRT: ABC-klinikken er et populært fødetilbud ved Ullevål sykehus i Oslo. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Nyborg forklarer at OUS vil fortsette å drive med naturlige fødsler i vann.

– Om fødetallene går oppover igjen må vi bemanne deretter og ha tilstrekkelig med fødestuer. Vi skal ha med oss prinsippene fra ABC inn i videre drift og planlegging av drift i nye sykehusbygg, legger hun til.

Saken skal endelig vedtas av ledergruppen i Kvinneklinikken torsdag. Alle tillitsvalgte er mot nedleggelsen, understreket jordmor og tillitsvalgt Kristin Bøhn overfor VG da nyheten ble kjent.