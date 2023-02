ETTERFORSKET: Baneheia drapsdømte Jan Helge Andersen i avhør på politihuset i forbindelse med den nye Baneheia-etterforskningen.

Ny innstilling i Baneheia-saken er klar

Statsadvokatene har sendt sin anbefaling om hva som bør skje videre i Baneheia-saken til Riksadvokaten.

Den nye etterforskningen av Jan Helge Andersen er ferdig, og statsadvokatene har sendt sin innstilling innstilling En innstilling i dette tilfellet betyr en anbefaling Statsadvokatene kommer med til Riksadvokaten, hvor anbefalingen begrunnes. om hva som bør skje videre i Baneheia-saken, videre til Riksadvokaten.

I realiteten er det et spørsmål om Andersen burde tiltales for drapet på Sløgedal Paulsen (10) eller ikke.

Det er ikke kjent hva anbefalingen går ut på, og det er Riksadvokaten som i utgangspunktet tar den endelige avgjørelsen.

Denne gangen er det likevel Gjenopptakelseskommisjonen som kan ende opp med å få siste ordet.

Uoppklart drap

I 2002 ble Andersen dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8) som var i Baneheia sammen med venninnen. Samtidig ble han frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Årsaken til frifinnelsen var at retten den gang la stor vekt på Andersens forklaring som gikk ut på at Viggo Kristiansen hadde begått drapet.

Kristiansen ble senere frikjent for ugjerningene i Baneheia den 15. desember 2022, og han fikk en rekke beklagelser.

Siden den gang har drapet på Sløgedal Paulsen svært uoppklart.

Før det eventuelt kan tas ut en ny tiltale mot Andersen nå, må derfor den frifinnende delen av Andersens dom gjenåpnes gjenåpnesAt en sak "gjenåpnes" betyr at Gjenopptakelseskommisjonen har konkludert med at en domfelt skal få en ny runde i retten. En sak kan gjenåpnes både til fordel og til ulempe for personen det gjelder..

Det er ikke mulig å tiltale noen for samme ugjerning som de allerede er frikjent for - uten at saken gjenåpnes.

Ikke garantert gjenåpning

Statsadvokatenes anbefaling til Riksadvokaten vil derfor gå ut på om saken burde gjenåpnes eller ikke.

Dersom Riksadvokaten bestemmer at saken begjæres gjenåpnet, er det Gjenopptakelseskommisjonen som til slutt bestemmer om den faktisk blir det.

Det er fordi det er kommisjonen som selv skal vurdere om vilkårene for å gjenåpne saken «til skade» «til skade»Ifølge Straffeprosessloven § 393 (2) kan en sak gjenåpnes "til skade" for noen dersom det ut i fra "hans egen tilståelse", "nye opplysninger" eller andre "bevis" må antas at han er skyldig. for Andersen er oppfylt, og på den måten avgjøre om saken går videre til retten.

Det er strengere vilkår for å gjenåpne en sak som er til skade for noen, enn om gjenåpning er til gunst for personen det gjelder.

Dersom Gjenopptakelseskommisjonen mener at vilkårene er oppfylt, gjenåpnes saken og det vil være mulig å ta ut en tiltale mot Andersen som til slutt vil ende i en rettsak.

KRISTIANSEN FRIKJENT: Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud beklaget overfor Viggo Kristiansen da han ba om at Kristiansen skulle frifinnes av retten.

Fant Andersens DNA

I den nye Baneheia-etterforskningen som Oslo politidistrikt har stått for, har det blant annet blitt avdekket seks nye DNA-funn fra Jan Helge Andersen.

De knytter ham blant annet til overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen.

Andersen har under hele etterforskningen fastholdt på sin forklaring om at han ikke handlet alene, og i avhør har han sagt at det ikke er greit om han blir sittende med hele ansvaret.

Hans tidligere kamerat Viggo Kristiansen har hele tiden nektet for å ha noe med Baneheia-saken å gjøre. Etter å ha sonet over 20 år, ble han omsider frikjent i Borgarting lagsmannsrett 15. desember 2022.