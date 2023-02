TALIBAN OG KVINNE: En talibansoldat står vakt mens en kvinne går forbi i Kabul i romjulen, få dager etter at kvinnene ble nektet å studere ved landets universiteter.

Venstre vil gi studentvisum til afghanske kvinner

Kvinner som har fått avbrutt sin utdanning etter at Taliban overtok makten i Afghanistan bør få muligheten til å fullføre i Norge, eller i andre land på Norges regning. Det mener Venstre.

Nestleder Abid Raja, leder Guri Melby og Ingvild Wetrhus Thorsvik legger torsdag frem forslag til regjeringen om dette. Førstnevnte forklarer bakgrunnen for representantforslaget slik:

– For det første er det helt forferdelig det som skjer i Afghanistan, både med Talibans inntreden og menneskerettighetene generelt, men situasjonen for kvinner spesielt. Hele verden er berørt. Vi må gjøre vår del for å sørge for at kvinner får noen muligheter, sier Raja.

Etter at Taliban overtok makten for halvannet år siden har kvinners rettigheter i landet blitt kraftig innskrenket. Blant annet får de ikke lov til å gå på skole lenger enn til 6. Klasse. Ingen kvinner får lenger lov å studere ved landets universiteter.

– Det er et kjent ordtak som sier at dersom du utdanner en mann, så har du utdannet én mann, men utdanner du en kvinne så har du utdannet en hel landsby. Kvinners utdanning er svært viktig for Afghanistans fremtid, men Venstres nestleder.

– Realisme må skapes

Det konkrete forslaget ser slik ut:

Stortinget ber regjeringen vurdere å utstede studentvisum og stipender til afghanske kvinner som har fått sin utdanning avbrutt på grunn av Talibans beslutning om å nekte jenter og kvinner tilgang til universiteter, slik at de kan få tilgang til høyere utdanning. Stortinget ber regjeringen vurdere å gi bistandsmidler til at afghanske kvinner som har fått sin utdanning avbrutt på grunn av Talibans beslutning om å nekte jenter og kvinner tilgang til universiteter, likevel kan fullføre utdannelsen sin ved læresteder i nærområdene.

VENSTREPOLITIKER: Abid Raja er nestleder i, og stortingsrepresentant for, Venstre.

Raja forklarer at forslagsstillerne er opptatt av at det ikke trenger å være slik at kvinnene må komme til Norge for at vi skal kunne støtte dem.

– Det er jo ikke sikkert de ønsker å komme hit. Kanskje vil det være bedre for noen å for eksempel fullføre utdanningen sin i et naboland som Pakistan.

– Er dere undersøkt om det i det hele tatt vil være mulig for disse kvinnene å reise til Norge, eller andre land for å studere? Er dette realistisk?

– Realisme må skapes. Jo flere vestlige land og demokratier som går sammen og legger press på at dette skal kunne gjennomføres jo større sjanser. Men hvis vi ikke engang prøver vil vi ikke kunne hjelpe en eneste en, sier Raja.

DEMONSTRERTE: En gruppe afghanske kvinner demonstrerte i Kabul da forbudet mot at kvinner får studere ved universitetet ble kjent 22. desember i fjor.

UiO positive

Han viser til at Tyskland allerede har brukt 7 mrd. euro av sitt bistandsbudsjett til å finansiere stipender til afghanske kvinner i nærområdene.

Raja trekker også frem at rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), Sven Stølen, har støttet ideen om å gi studieplasser og stipend til kvinner fra Afghanistan. I en kronikk i VG skrev han nylig at «ideen er for god til ikke å utvikles og vurderes videre», og la til at UiO gjerne blir med.

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit har også tatt til ordet for ideen. I en kommentar skrev hun nylig at 2017 «dersom Taliban blir kastet på et tidspunkt, trenger landet utdannede folk, både utenfor og innenfor landets egne grenser.»

– Overflod av rikdom

Raja mener Norge nå må følge i tyskernes fotspor.

– Vi har en overflod av rikdom i Norge. Vi har så mye penger at det ikke har en ende i lykkelandet i Norge. Dersom vi kan hjelpe kvinner i Afghanistan med å bruke en liten andel så tror jeg ingen vil være imot det.

Hvor mye Venstre mener Norge skal bruke på dette ønsker han ikke si noe om nå.

– Men det jeg kan si er at dette er et forslag som er helt i stil med verdiene vi i Norge ønsker å være bekjente av. Vi har kapital, kunnskap og verdimessig ryggrad til å gjøre det.