Mann funnet død - etterforskes som arbeidsulykke

En mann er funnet død på en arbeidsplass i Bremanger. Nå frigir politiet navnet på den avdøde.

Det var Tonny Grotle (48) som omkom i en ulykke på en arbeidsplass i Bremanger mandag kveld.

Han ble funnet i klem under en stålkonstruksjon, opplyser politistasjonssjef Espen Gulliksen til VG.

– Vi etterforsker det som ser ut til å være en arbeidsulykke, sier han.

Gulliksen har tirsdag kveld vært i møte med mannens pårørende, som har gitt samtykke til at navnet frigis.

Politistasjonssjefen forteller at familien skal ha forsøkt å ringe Grotle mandag kveld, uten å få svar. Han ble funnet omkommet noen timer senere.

– De har akkurat mistet sin sønn, far og mann, så det er klart at de tar det veldig tungt.

Saken etterforskes av politiet. Arbeidstilsynet er varslet om hendelsen, og et kriseteam er også satt i beredskap. Gulliksen sier at det ikke har vært vitner til selve ulykken, og at det er for tidlig å si noe om hva som kan ha skjedd.

– Det gjenstår å se hva som har skjedd. Det er antakelig snakk om en klemulykke. Han hadde dratt dit med en vinkelsliper for å kutte ned noen stålkonstruksjoner, som da har falt over ham.

