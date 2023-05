JA TIL LITT KJØTT: Fra venstre: Alexander Rügert-Raustein fra Rogaland, Gunnar Uglem fra Stjørdal, Arne Rønning fra Oppdal, Oda Leth-Jøssing fra Ørland og distriktspolitisk talsperson Tommy Reinås.

Kjøtt-oppgjør i MDG: − Det er jo håpløst

FORNEBU (VG) Fire MDG-topper i Trøndelag markerer kraftig avstand fra fokuset på fjerning av kjøtt. Gruppeleder i Rogaland arrangerer pølsevors før vegetarmiddagen på landsmøtet.

– Vi som bor i distriktene er annerledes enn MDG i byen, sier MDGs distriktspolitiske talsperson Tommy Reinås til VG – over en vegetarisk lunsj på MDGs landsmøte på Fornebu.

– Det er jo håpløst om folk tror du trenger å være veganer for å stemme MDG: Vi har ambisjoner om å være et grønt folkeparti, ikke et grønt vegetarparti.

VG har tidligere skrevet om Oslo MDGs gratis, vegetariske skolemat, som de nå vil utvide til barnedagene. Bytopper i Trondheim og Bergen lover også mer gratis, vegetarisk skolemat.

Men Reinås, som møter VG sammen med tre andre listetopper i Trøndelag, mener partiets fokus på vegetar og kjøttkutt drukner landbrukspolitikken, som de hevder er langt bedre for norske bønder enn den Senterpartiet fører i regjering.

– Vi går ikke til krig mot Oslo, vi bare forteller at sånn vil ikke vi ha det hos oss, legger han til.

Lørdag har de alle planer om å møte opp når Alexander Rügert-Raustein, gruppeleder for MDG i Rogaland, inviterer til grilling av økologiske villsau-pølser i forkant av den vegetariske landsmøtemiddagen.

KLAR: Alexander Rügert-Raustein skal grille før landsmøtemiddagen i MDG, og tilby pølsesnadder til de som vil ha.

– Må flytte fokuset

Distriktstoppene er ikke uenige i at nordmenn må spise mindre kjøtt – men de sier man heller bør snakke frem økologisk kvalitetskjøtt som produseres av norske bønder.

Det skulle de gjerne hatt som en del av matserveringen, også hos MDG.

– Det er ingen av oss som vil ha import av kjøtt. Dette handler om at vi må flytte fokuset fra vegetarisk eller vegansk kosthold over på det bærekraftige vi kan få til i Norge, med flere bønder og mindre bruk, sier Oda Leth-Jøssing fra Ørland – som selv driver et småbruk.

OPPGITT: Oda Leth-Jøssing er økologisk bonde, og har selv blant annet kyr. Hun mener den største utfordringen er selvbergingsgraden, og at kjøttproduksjon er en del av løsningen.

Der har hun dessuten ofte besøk av en barnehage, som kommer for å dyrke poteter, gulrot og sanke egg.

– Og det fettet de får servert kommer ikke fra avokado fra Sør-Amerika, men fra noe de kan være med på å og se prosessen fra start til slutt. Det er en enormt viktig del av kulturen, historien og samholdet mellom oss mennesker.

Mange Oslo-eksperter

Arne Rønning fra Oppdal driver til vanlig leirskole på Dombås. Der serverer han det han beskriver som husmannskost, og ikke-prosessert kjøtt og fisk til barna.

Han sier det Oslo gjør sikkert er fint for Oslo.

– Men i utkanten av Oppdal sitter det mange som er eksperter på lokalpolitikk i Oslo, og det er det de tar meg på, selv om vi har den landbrukspolitikken vi har, sier han.

OGSÅ MIDDAG: MDG-erne hevder ikke at det må være kjøtt for at man skal ha en middag – men de synes kjøtt er en naturlig del av noen middager.

De sier det er en «godt bevart hemmelighet» at MDG har ligget på det dobbelte av det staten har tilbudt i sine alternative jordbruksoppgjør de siste årene – og la inn én milliard mer enn regjeringen i det siste.

– Og det er ikke subsidier. Matproduksjon er en del av samfunnsoppdraget, på lik linje med at vi har et forsvar, politi eller brannvesen, legger Reinås til.

– Nordmenn bør spise mindre kjøtt – og barn i Oslo kan jo spise kjøtt hjemme, eller ta med seg matpakke?

– Et politisk parti kan drive med matpolitikk og landbrukspolitikk, men et politisk parti skal ikke drive med kostholdsråd, det har vi egne myndigheter til å gjøre, svarer han.

– La barna få fredagstaco i barnehagen – rett og slett.

GLEDER SEG: Tommy Reinås inspiserer pølsene, som senere skal bli en slags forrett til landsmøtemiddagen.

Små bruk

MDG-erne sier de viktigste sakene for partiet i landbrukspolitikken er å få opp selvbergingsgraden, legge til rette for små bruk og de som vil dyrke i vanskelig jord, og å rette fokus mot matsvinn.

Samtidig fnyser de av Senterpartiets tidligere utspill om at kjøttfri middag ikke er middag.

– Det er vel så dumt, understreker Gunnar Uglem fra Stjørdal.

– Det aller viktigste er å få tilbake den lokale maten. Før var det eget meieri og slakteri lokalt, nå må man kjøre milevis for å hente melk. Vi har blitt industrialisert, og importerer altfor mye fra utlandet, samtidig som landet gror igjen.

– Ser ut som vi driver kjøttnekt

Det er Alexander Rügert-Raustein, listetopp i Rogaland og utdannet øko-bonde, som har tatt med seg villsaupølser for å grille på landsmøtet i anledning sin bursdag, og for å sende et signal til partiet. Han setter pris på støtten fra Trøndelag-toppene.

– Jeg sliter med måten man turer frem på i kjøttdebatten. Når vi skal drive et bærekraftig jordbruk, er husdyrproduksjon en nødvendig del av det. Vi formidler vår matpolitikk på en måte som får det til å se ut som vi driver med kjøttnekt. Selv om det ikke er intensjonen, så bommer vi, sier han til VG.

1 / 2 I GANG: Alexander Rügert-Raustein har fyrt opp grillen lørdag ettermiddag. Pølsene er økologiske og kortreiste. forrige neste fullskjerm I GANG: Alexander Rügert-Raustein har fyrt opp grillen lørdag ettermiddag.

Han sier MDG heller burde formidle at alt som produseres må spises.

– Og når du gjør dette på bærekraftig vis, som først og fremst er beitebasert og uten store mengder kraftfôr, får du helt andre og mye sunnere fettsyresammensetninger i kjøttet når du spiser det, legger han til.

Svarer: Grønn politikk er forskjellig

MDG-nestleder Ingrid Liland svarer partikollegaene at det flotte med grønn politikk, er at den ser ulik ut på ulike steder i landet.

– Det er klart at grønn politikk i Namsos, Ørland og Oslo ser forskjellig ut. Sannheten er at MDG består av kjøttspisere, plantespisere og fiskespisere som har til felles at vi vil ha mest mulig trygg, norsk mat basert på norske ressurser, sier hun.

FOR ALLE: MDG-nestleder Ingrid Liland sier MDG er et parti for folk med alle matvaner.

Hun sier det er bra at Oslo MDG bruker offentlige kantiner til å øke etterspørselen etter plantemat, fisk og melk med blant annet gratis, kjøttfri skolemat.

– Det er inkluderende, rimelig og sunt, og gir samtidig valgfrihet da alle som vil kan ta med kjøttpålegg på matpakka hjemmefra, sier hun.

Hun sier dette er et mangfold MDG skal ha, og at lokalpolitikerne skal påvirke politikken som føres der.

– Tommy, Alexander og resten av lokalpolitikerne våre over hele landet har andre tiltak for å fremme den lokale matproduksjonen og vet best hva slags mat som er bra og bærekraftig å tilby lokalt. Det kan for eksempel bety lokalprodusert kjøtt fra beitedyr, sier hun - og ber dem kose seg med middag, uansett om det er kjøtt eller vegetar.