EKSKLUSIVT: Ett av hovedstadens mest eksklusive boligområder – Ris og Vettakollen. Sognsvann ligger like ved. Enkelte av boligene innenfor den røde ringen vernes.

Støre-familien og naboer blir ikke hørt: Boliger vernes av byrådet

Statsminister Jonas Gahr Støre får ikke gjøre hva han vil med tomten sin. Det har Oslo byråd bestemt.

Kortversjonen Byantikvaren i Oslo foreslår å verne 27 eiendommer på Ris og Vettakollen.

Ett av husene tilhører statsminister Jonas Gahr Støre og kona Marit Slagsvold, som har kritisert forslaget.

Ap-ledede Oslo byråd støtter hovedsakelig byantikvaren, og vil bevare områdets unike arkitektur.

Byrådets innstilling fraviker litt fra byantikvarens forslag, men dette gjelder ikke tomten til statsministeren. Vis mer

Byantikvaren i Oslo har foreslått å verne 27 eiendommer i ett av hovedstadens mest eksklusive boligområder – Ris og Vettakollen. Grunnen er at Byantikvaren mener flere av husene har høy arkitektonisk verdi.

Ett av husene tilhører statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre og kona Marit Slagsvold. De har begge har stilt seg svært kritisk til byantikvarens forslag.

«En bevaring av noen få enkeltboliger synes slik tilfeldig, lite hensiktsmessig og urimelig», skrev Slagsvold til plan- og bygningsetaten i desember i fjor.

Støre selv mente at det var «noe tilfeldig» ved hvilke tomter som skulle vernes.

– Det som har vært med litt tilfeldig, er at på den andre siden av gaten er det ingen ting og på denne siden av gaten er det ganske strenge reguleringer, sa Støre til NRK.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sammen med kona Marit Slagsvold i august 2020.

Nå har det Ap-ledede byrådet kommet med sin innstilling til saken – og de støtter i all hovedsak byantikvaren.

– Dette er et unikt nabolag hvor mange hus har høy arkitektonisk kvalitet med gode grøntkvaliteter. Disse kvalitetene ønsker vi å ta vare på, sier byrådssekretær for byutvikling, Herman Søndenaa (MDG), til VG.

VG har forsøkt å få en kommentar fra statsminister Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre sin bolig.

Søndenaa sier at området viser eksempler på ganske unik arkitektur fra hvert enkelt tiår i perioden 1920 til 1970. Han påpeker at eiendommene er godt bevart og i liten grad endret både når det gjelder bygg og hageanlegg.

– Dette er et område som er spesielt, ikke bare i Oslo, men også i norgesmålestokk.

Byrådets innstilling fraviker litt fra byantikvarens forslag. De har gjort noen endringer for enkelte av de 27 boligene, men dette gjelder ikke tomten til statsministeren.

I skrivet til Oslo kommune ba Støres kone, Marit Slagsvold, om at familiens bolig burde flyttes fra kategori A til B slik at de kunne bygge et frittliggende uthus på tomten. Innstillingen til Oslo byråd gir ikke grønt lys for dette.