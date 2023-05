MÅ SKJERMES: Foreldrene Cathrine Herneblad-Due og Martin Herneblad-Due mener barna må skjermes fra skjermen i undervisningen. Her med barna Henrik (11), Camille (8) og Hennie (4).

Foreldrene er bekymret: Henrik (11) bruker flere timer foran skjerm daglig

ASKER (VG) Foreldrene Cathrine og Martin Herneblad-Due frykter for barnas skjermbruk i skolen: – Det blir mye skjermtid.

Kortversjonen Foreldre Cathrine og Martin Herneblad-Due fra Asker er bekymret for barnas skjermbruk i skolen.

Foreldrene savner retningslinjer og forskning rundt skjermbruk.

Foreldrene frykter at overbruk av skjerm kan gjøre at barna blir avhengige av «dopamin-rush».

Rektor ved Vardåsen skole, Trude Kristoffersen, sier skolen har en bevisst og kritisk holdning til digitale læremidler. Vis mer

– Jeg er redd for at totaltiden blir veldig stor for de minste barna.

Det sier trebarnsmor Cathrine Herneblad-Due. VG besøker Cathrine og mannen Martin Herneblad-Due hjemme i Asker, sammen med barna Henrik (11), Camille (8) og Hennie (4).

Både Henrik og Camille fikk en Chromebook fra Vardåsen skole i Asker, da de begynte i første klasse.

Mor Cathrine beskriver Vardåsen som en fin skole. De er fornøyd med lærerne. Likevel er skjermene et nytt fenomen for barna, og det er viktig at foreldre stiller kritiske spørsmål, mener hun.

– Da kan skjermene bli implementert på en sunn og fornuftig måte, sier trebarnsmoren.

Skjerm i skolen

– Jeg kommer på skolen og så sier læreren «ta frem Chromebook, lesebok og sånt», sier Henrik, som går i femte klasse.

Han synes det er gøy å lære på Chromebook’en.

– Jeg kan gjøre matteoppgaver mye raskere på Chromebook’en.

Under torsdagens mattetime hadde likevel den digitale matteboken noen tekniske utfordringer, og klassen endte opp med å se på film i stedet, ifølge Henrik.

– Handlet filmen om matte da?

– Nei, vi fortsatte på en film vi hadde startet på fra før, svarer han.

OVERSIKT: På Chromebook-skjermen kan Henrik (11) følge med på lekser og oppgaver i ulike fag.

Både han og lillesøster Camille, som går i tredje klasse, mener det kan bli litt mye skjerm i løpet av en dag.

– Er det noen timer dere ikke bruker skjerm?

– Det er ikke så mange timer vi ikke bruker det. Gym er det eneste, sier Henrik.

– Jeg spurte en lærer hvor mye tid førsteklassingene bruker på skjermen på skolen, og da sa hun 1–2 timer hver dag. Det er veldig mye, sier Cathrine.

– «Ding!»

Barna Henrik og Camille bruker digitale læringsmidler på Chromebook’ene. Cathrine mener oppgavene på disse til tider har mange likheter med spill.

– Det er sånn «Ding!» du hadde riktig. Jo yngre de er, jo mer lydeffekter er det.

– Det får du ikke når du skriver med vanlig penn og papir, sier hun.

Disse effektene frykter foreldrene fører til at barna blir avhengige av «dopamin-rush».

– Hele tiden skal hjernen ha en belønning, sier Martin.

Faren er redd dette kan føre til at hverdagen blir kjedelig.

– Når du skal gjøre ting som vanligvis ville gi en dopaminstimulering, som å være med venner eller å gå en tur – det blir så kjedelig, sier han.

KRITISKE: Noen av barnas oppgaver har likhetstrekk med spill, det er foreldrene i familien Herneblad-Due skeptiske til.

Skjerm i lunsjen

Cathrine reagerer også på at skjerm brukes utenfor undervisningen. Både Henrik og Camille forteller at de ser på storskjerm i klasserommet under lunsjpausene.

– Før leste vi bøker og sånt, men det har vi ikke gjort siden vi startet i femte, sier Henrik.

Cathrine sier hun tidligere har tatt opp med skolen at hun skulle ønske barna ikke så på skjerm i lunsjtiden.

– Da får de ikke lov å være sosiale, det er litt dumt.

Cathrine er bekymret for hvilke konsekvenser skjermbruken får for barna.

– Jeg vil ikke at skjermen skal stjele tid fra sosial læring på skolen, også er skjermbruk veldig pasifiserende, det tar vekk den sosiale interaksjonen, mener moren.

Foreldrene savner kunnskap om skjermbruk i skolen. De mener det fremstår litt opp til hver enkelt lærer og skole hvor mye skjerm som brukes. Cathrine skulle ønske flere forskere og helsepersonell uttalte seg.

Hun skulle gjerne sett at retningslinjene for skjermbruk i skolen er bedre forankret i erfaringsbasert forskning på feltet, gjerne med innspill fra andre land, legger Cathrine til.

KONTROLL: Nettbrettet fra skolen er bare enda en skjerm de må sette regler for og begrense, forteller mor Cathrine Herneblad-Due.

Skjerm i hjemmet

Cathrine skulle ønske de kunne slippe å forholde seg til Chromebooken hjemme. Hun mener det er vanskelig å følge med på barnas arbeid fra Chromebook’en. I tillegg blir Chromebook’en enda en enhet som foreldrene må kontrollere.

– Det blir enda et element med stress for familien, for vi har enda en skjerm vi må sette regler for og begrense.

– Jeg var ikke tøff nok til å reise meg opp og si at jeg ikke vil at mitt barn skal ha med Chromebook hjem.

Foreldrene understreker likevel at de er positive til at også digitale læremidler blir brukt i skolen, men at de ønsker mindre skjermbruk.

– Det er bra at de har rustet digitalt for livet videre, tenker jeg, sier Cathrine.

Skjerm på hjernen

Foreldrene forteller at det ikke er skjermbruken på skolen alene som fører til bekymring. Ved årsskiftet ga de etter for 11-åringen som tryglet om å få Snapchat.

– Det er ekskluderende hvis man ikke er med, sier Cathrine.

Guttene i klassen har en Snapchat-gruppe, hvor de blant annet avtaler å møtes i fotballbingen eller for å dra ut å sykle.

– Hadde han ikke vært der, så hadde han ikke blitt med.

Samtidig ser foreldrene at Henrik lett kan bli oppslukt av sosiale medier.

– Det er jo folk som har laget dette slik at man skal bli avhengig, også bruker 11-åringer det. Det er jo ikke bra, sier Martin.

– Den totale mengden blir veldig stor, sier Cathrine.

– Diskuterer jevnlig bruken

Rektor ved Vardåsen skole i Asker, Trude Kristoffersen, skriver i en e-post til VG at hun er glad for engasjement og debatt om innholdet i læringsaktivitetene ved skolen.

– Lærerne våre diskuterer jevnlig bruken av skjerm, og følger med i den offentlige debatten og forskningen rundt temaet. Vi opplever en bevisst og kritisk holdning til de digitale læremidlene, både blant ansatte og foreldre, og vil gjerne diskutere dette videre sammen med dem og elevene, sier Kristoffersen.

Rektoren understreker at Asker kommune har en bevisst satsing på læring med digitale verktøy. Kommunen har i mange år brukt Chromebook for elevene på alle trinn.

– Vi ser mange gevinster med de digitale læringsaktivitetene. Mange elever blir motivert til å utforske og lære. De digitale aktivitetene gir god mulighet for differensiering, og å møte elevene der de er i sin læringsprosess. Gjennom ulike delingsverktøy får elevene god erfaring med samskriving og kreativt samarbeid, utdyper Kristoffersen.