1 / 3 SKRED: Her gikk skredet på Reinøya. SKRED: Her gikk skredet på Reinøya. SKRED: Her gikk skredet på Reinøya. forrige neste fullskjerm SKRED: Her gikk skredet på Reinøya.

Skredet på Reinøya: − Alle er i sjokk

REINØYA (VG) Folk på Reinøya er i sjokk og sorg dagen etter at et stort snøskred krevde to liv.

VG møtte Tord Aasmoe (66), som har hatt hytte på Reinøya i 25 år.

– Det er helt forferdelig det som har skjedd. Alle er i sjokk, sier Aasmoe.

Lørdag flagger han på halv stang.

– Jeg måtte det. Det er for å vise medfølelse, sier Aasmoe.

HYTTEEIER: Tord Aasmoe (66) har hatt hytte på Reinøya i 25 år.

– Det bor rundt 300 mennesker på øya her?

– Ja. Alle kjenner alle. Det er helt strålende folk her ute, sier han.

Ekstreme snømengder

Reinøya betyr «øya med de bratte kantene», forklarer Aasmoe.

Nå beskriver han store snøskavler og kraftig vind:

– Det er helt ekstreme mengder. Det går ras på plasser det aldri har gått før.

Til sammen fire personer mistet livet i tre ulike skred i Troms fredag – se oversikt her:

Info Status på skredene i Troms Lyngen: Én bekreftet omkommet, én hardt skadet. De var en del av et italiensk turfølge på fem. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og er hentet ut med helikopter. Reinøya: To personer er bekreftet omkommet, bekrefter brannvesenet og politiet til VG. De pårørende er varslet. Et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet. Bygda Grøtnesdalen skal evakueres. Nordreisa: En person er tatt av skred på Storslett i Nord-Troms, og bekreftet omkommet. Turfølget var fra Slovenia. Kåfjord: Alle er gjort rede for. En låve med nærmere 100 dyr ble tatt, men kun elektronikk er ødelagt. Det jobbes med alternative måter å få stelt dyrene på. I tillegg vurderes evakuering av flere personer som nå er sperret inne av skredet. Vis mer

Her er de fire skredene. Merk at posisjonene markert i kartet ikke nødvendigvis er nøyaktig der skredene har gått:

Knut Richardsen (69) satt i bilen i Tromsø på vei til påskeferie på Reinøya da han fikk beskjed om skredet.

– Vi var få, nå er vi enda færre, sier Richardsen, som bor i Tromsø. Han og kona skulle bare hente sønnen før de skulle kjøre til Reinøya hvor Richardsen er vokst opp og har et sommerhus.

Richardsens bror bor noen hundre meter unna der hvor skredet gikk.

– Nå er vi enda færre

– De var tre stykker som dro dit. Men som han sa: «hva skal vi gjøre, det er ingenting å se, ingenting å grave etter, alt er vekk,» gjenforteller Knut Richardsen til VG.

– Raset gikk midt i bygda, legger han til.

Ifølge Richardsen besto gården som er tatt av raset av en generasjonsbolig, en garasje, et fjøs og et naust.

– Alt er vekk, sier 69-åringen.

Han opplyser at det er svært få som bor i bygda som teller totalt 14 personer. De som bor her er nå evakuert.

– Det er ikke strøm, ingenting der ute, sier Richardsen og legger til at veien ut er ganske rasfarlig med mange bratte fjell.

– Vi drar ikke ut dit før vi får bekreftelse på at det er trygt, sier han.

Halvard Lockertsen (69) på Reinøya.

– Dette er en skikkelig tragedie, forteller Halvard Lockertsen (69).

Han er ikke fastboende på Nordreisa, men tilbringer mye tid på øya. Selv fikk han beskjed om skredet fra en nabo:

– «Et hus og et fjøs er jevnet med jorden og blåst på havet», sa han. Jeg tenkte: Hvor har skredet gått fra? Det går jo aldri skred der, forteller Lockertsen.

Han kjente de to som døde i skredet.

– Alle er avhengige av hverandre, og dette berører hele øya.

Nå frykter Lockertsen flere skred i området:

– Jeg må si det som sant er: Det ble sent før jeg sovnet. Jeg hadde ikke turt å bli igjen i husene som nå er evakuert, forteller han.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post